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Счастливая жизнь лысого ёжика: каждый день массаж и вкусняшки

Познакомьтесь с Нельсоном, ежом, у которого нет ни одной иголки. Нельсон живет в заповеднике Фокси-Лодж в Великобритании. Этот малыш очень пугливый и чувствует себя очень уязвимым, а потому остро нуждается в защите и опеке, чтобы выжить. Без иголок ежу трудно выжить в дикой природе – он становится легкой добычей для любого хищника. И потому Нельсону очень повезло, что его не только оберегают от голодных животных, но его еще и кормят вкусно и, более того, ему делают массажи.

Счастливая жизнь лысого ёжика: каждый день массаж и вкусняшки


Счастливая жизнь лысого ёжика: каждый день массаж и вкусняшки

«Скорее всего, мы никогда не узнаем, почему у Нельсона нет иголок и даже волос на теле, – говорит Тоня Гарнер, управляющая заповедником. – Для нас он загадка. Но чтобы дожить до такого возраста, у него должны были бы быть иголки, впрочем, кроме того, что ежик совершенно лысый, ему не на что жаловаться – здоровье у него отличное.»

Счастливая жизнь лысого ёжика: каждый день массаж и вкусняшки

Волонтеры в заповеднике строят свои догадки. Возможно, Нельсон потерял все свои иголки из-за стресса, может, с ним случилось что-то серьезное, и все иголки выпали навсегда. Некоторые из волонтеров верят, что если ежика массажировать, то иголки вырастут снова, и поэтому каждый день Нельсона ждут несколько минут чудесного массажа с маслами. Ежику эти процедуры явно нравятся, однако видимых результатов они не приносят.

«У нас до этого была пара животных без части иголок, – говорит Тоня. – Но Нельсон – это совершенно другой случай. У него ни иголок, ни волос, ни даже когтей нет. Он для нас настоящая тайна.»

Счастливая жизнь лысого ёжика: каждый день массаж и вкусняшки

Скорее всего, Нельсона оставят в заповеднике на всю его жизнь. С другой стороны, жаловаться ему не на что – еда есть, внимание есть, заботы много, и даже массаж ежедневный и то есть! А благодаря тому, что у Нельсона нет иголок, он стал местной знаменитостью и теперь в ласке у него определенно нет недостатка. Это удивительное животное любят все.

Счастливая жизнь лысого ёжика: каждый день массаж и вкусняшки

Свернувшийся ежик.

Счастливая жизнь лысого ёжика: каждый день массаж и вкусняшки

Ежик Нельсон.





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