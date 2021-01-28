«Первый Чернобыль»: Почему правительство СССР умалчивало о Кыштымской ядерной катастрофе

Чернобыльская авария в своё время широко обсуждалась в прессе. Тогда как о Кыштымской катастрофе, последствия которой сравнимы с полномасштабным ядерным взрывом, слышали относительно немногие. Трагедия произошла в сентябре 1957 года. Официально власти признали её только спустя 30 лет — в 1989 году.
С какой целью был создан химический комбинат «Маяк»
Химкомбинат «Маяк» в Озёрске. /Фото: m.cdn.blog.hu
В 1945 году власти СССР приняли решение о создании завода № 817 для выпуска ядерного оружия. Секретное предприятие «Маяк» было построено в городе Челябинск-40, который не обозначался на картах. В настоящее время населённый пункт называется Озёрск.
Летом 1948 года ядерный реактор достиг необходимой мощности. Через полгода была запущена линия для переработки плутония. Также начал работу блок для создания ядерного заряда. Этот процесс сопровождался выработкой значительного количества радиоактивных отходов, в состав которых входили крайне опасные элементы.
Изначально заражённые остатки сливали в реку Теча, возле которой был построен завод. Но после резкого повышения уровня смертности в населённых пунктах, располагавшихся на её берегах, руководство комбината пересмотрело своё решение. Отходы, содержащие высокоактивные компоненты, отправляли в водоём Карачай, не имеющий стоков. Радиоактивные жидкости со средней и малой активностью продолжали сливать в Течу.
В 1950-х годах для хранения наиболее высокоактивных отходов начали использовать ёмкости цилиндрической формы, выполненные из нержавеющей стали. Дополнительно их «одевали» в бетонные рубашки. Сотрудники «Маяка» называли их «банками». Диаметр ёмкостей составлял 20 метров, объем — 300 кубометров. Банки помещали в специальные сооружения, вкопанные в землю.
Почему, как и когда произошёл взрыв на химкомбинате «Маяк»
Кыштымская авария – уральский Чернобыль. /Фото: nvdaily.ru
Катастрофа случилась 29 сентября 1957 года. Исходя из тяжести последствий, она находится на третьем месте после Чернобыльской трагедии и аварии на Фукусиме-1. Взрыв случился в банке № 14. В резервуаре в жидком виде находились соединения плутония.
По версии властей, детонацию спровоцировала неисправность в системе охлаждения ёмкости. Деление ядерных материалов сопровождается выработкой тепла. При достижении критической температуры происходит взрыв. Поэтому цилиндры оснащались системой охлаждения. Циркулирующая по трубам вода поддерживала внутри банки безопасную температуру.
В 1956 г. было обнаружено подтекание трубок ёмкости. На время ремонта её система охлаждения была отключена. Оперативно устранить неисправность не получилось. В итоге взрывчатые вещества скопились на поверхности банки. 29.09.1957 г. случайная искра спровоцировала их детонацию.
Согласно альтернативной версии, причиной взрыва стало попадание в испаритель оксалата плутония. Вещество вступило в реакцию с нитратом плутония, который хранился в ёмкости. В результате банка перегрелась и взорвалась.
Мощная детонация полностью разрушила цилиндр — его крышка весом 160 тонн была отброшена на 25 метров. Содержимое банки общей активностью не менее 20 миллионов кюри вырвалось в атмосферу. Ветер разнёс радиоактивное облако в юго-восточном направлении от места аварии. Через 5 часов оно было впервые замечено людьми, которые приняли его за северное сияние. В процессе деления радиоактивных отходов облако переливалось голубым, оранжевым и розовым цветом, в результате чего возникла схожесть с этим природным явлением.
Название «Кыштымская трагедия» обусловлено закрытым характером Челябинска-40. Его не обозначали на картах, поэтому не могли связать с ним аварию. Название дали, исходя из ближайшего к месту происшествия населённому пункту, которым оказался Кыштым.
Как проходила ликвидация Кыштымской аварии
Восточно-Уральский радиоактивный след. /Фото: cs7.ru
В первые дни ликвидацией последствий техногенной трагедии занимались военнослужащие и заключённые, которые содержались в расположенной неподалёку колонии. Немного позже к ним присоединились гражданские. Общее количество ликвидаторов достигало несколько тысяч человек.
2 октября на место происшествия прибыла комиссия, в состав которой входили учёные, работающие в атомной отрасли. 6 октября началась эвакуация населения с заражённых территорий. Отселение затронуло 23 деревни, в которых проживало 12 тысяч человек. Их недвижимость вместе со всем имуществом были сожжены, скот забит, а поля перепаханы. Таким образом власти намеревались помешать распространению радиации, а также предотвратить случаи возвращения людей за оставленными ценностями.
Через два года на территории, пострадавшей от аварии, была организована санитарная зона, где не разрешалась хозяйственная деятельность. Через 9 лет на её месте был создан Восточно-Уральский заповедник. До настоящего времени радиоактивный фон на его территории повышен, поэтому попасть в него можно только по специальному пропуску. «Атомный» заповедник посещают в основном учёные, которые изучают, как радиация влияет на природу.
Какие последствия Кыштымской ядерной катастрофы
Количество пострадавших от облучения в результате катастрофы на комбинате «Маяк» составило около 90 тысяч человек. /Фото: nashural.ru
Большая часть радиоактивных веществ (90%) осела на территории Челябинска-40. Оставшиеся 10% были разнесены ветром на 300 км от места аварии. Радиоактивные вещества осели в 217 населённых пунктах Тюменской, Челябинской, а также Свердловской области.
Больше всего от радиации пострадали ликвидаторы, работавшие непосредственно на территории «Маяка», которых власти не предупредили о масштабах катастрофы. Среди них в первые 10 дней после происшествия погибло более 100 человек.
Более 90 тысяч человек, которые проживали в окрестностях Озёрска, получили значительные дозы излучения. Результатом стало появление различных заболеваний, спровоцированных радиацией. Жителей соседних областей катастрофа затронула меньше. Но все равно общее количество населения, пострадавшего в результате Кыштымской трагедии, достигло 250 тысяч человек.
Химический комбинат «Маяк» продолжает работу до настоящего времени. После 1957 года на предприятии имело место более 30 инцидентов, сопровождавшихся выбросом радиоактивных отходов.
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