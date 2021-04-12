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Что ваш пес видит во сне

Если вам нравится наблюдать за животными, скорее всего вам уже доводилось видеть, как спящая собака во сне слегка подёргивает лапами, виляет хвостом, фыркает и даже тихонько рычит.

Что ваш пес видит во сне

Является ли подобное поведение косвенным доказательством того, что нашим четвероногим друзьям тоже снятся сны? А если да, то какие же сны им снятся? Какая вообще польза собакам от сновидений? Более того, какой в этом смысл? Постараемся взглянуть на так называемую проблему «собачьего лунатизма» с научной точки зрения.

«Бегущий» во сне пёс




Дело в том, что общению человека с собакой по-прежнему мешает «языковой барьер». К сожалению, четвероногий друг не может заглянуть по нашей просьбе к психоаналитику и излить ему свою душу, лежа с закрытыми глазами на мягкой кожаной кушетке. Однако существует несколько подсказок, позволяющих учёным провести параллели и аналогии с другими млекопитающими.

Как известно, цикл человеческого сна состоит из двух периодически чередующихся фаз — REM и non-REM, то есть быстрого и медленного сна. Самые яркие и запоминающиеся сновидения обычно посещают нас во время REM-фазы, которая длится в общей сложности от 90 до 120 минут и составляет примерно четверть времени от общего ночного сна. REM-фазу характеризуют не только более красочные сновидения, но и быстрые интенсивные движения глазных яблок, телодвижения, ускоренный пульс и повышенная частота дыхания.
При этом фаза медленного сна не отличается большой выразительностью.

И что ему снится?




Собаки проводят во сне значительно больше времени, чем их хозяева, но им тоже знакома REM-фаза, поскольку наши четвероногие друзья имеют схожую с человеческой структуру циклов сна. А вот рыбам и рептилиям повезло меньше. У учёных есть основания полагать, что последние вообще не видят снов.

Журнал «Neuron», посвящённый научным публикациям в области молекулярной биологии, цитологии, генетики, микробиологии и физиологии представил в 2001 году отчёт специалистов Научно-исследовательского центра по вопросам нейробиологии Массачусетского технологического института. В рамках исследования учёным удалось зафиксировать мозговую деятельность лабораторных крыс, как во время сна, так и во время ежедневного блуждания по лабиринту. Выяснилось, что мозговая активность лабораторной крысы и во время REM-фазы, и при выполнении предыдущей задачи в бодрствующем состоянии практически не отличается. Этот факт показывает, что во сне крысы заново «проигрывали» воспоминания о задаче, которую выполняли непосредственно перед сном.

В некоторой степени, это похоже на то, что происходит с человеческим мозгом. Конечно, люди мыслят гораздо более абстрактно и творчески, чем лабораторные крысы, а человеческий мозг способен на несравнимо большие достижения, однако наши сны зачастую являются просто переформулировкой наших собственных впечатлений от недавних событий, мыслей и переживаний. А если крыса, существо, наделённое гораздо более скромным интеллектом, чем собака, способна видеть сны, то почему такое должно быть недоступно собаке?

«Во сне люди сталкиваются с теми же ситуациями и проблемами, которые волнуют их в течение дня», — рассказала американскому еженедельному журналу «People» профессор Гарвардской медицинской школы, эксперт по клинической и эволюционной психологии Дейдр Барретт. «Нет никаких причин полагать, что в этом смысле животные чем-то отличаются от нас с вами. Как правило, собаки очень привязаны к своим хозяевам, поэтому во сне ваша собака, скорее всего, видит ваше лицо, ощущает ваш запах, доставляет вам маленькие радости или огорчения своим поведением».

Зачастую именно хозяева занимают центральное место в ежедневном жизненном опыте собак, ведь от хозяев исходит наказание и поощрение, поэтому вероятнее всего они также являются главными действующими лицами собачьих сновидений.

Наверное, самый сложный вопрос, на который требуется ответить: почему собаки видят сны? По правде говоря, учёным не удалось прийти к единому мнению даже по поводу человеческого сна, поэтому делать выводы относительно наших четвероногих друзей ещё сложнее. Проведённое в 2000 году исследование показало, что сон, по всей видимости, помогает человеческому мозгу обрабатывать и осмысливать повседневные мысли и переживания, а также «раскладывать по полочкам» полученную за день информацию. Будет логично предположить, что у собак и других млекопитающих сновидения играют аналогичную роль.

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