Александр Степанович Попов— русский физик и электротехник, профессор, изобретатель, статский советник (1901), Почетный инженер-электрик (1899).







В историю науки, техники и мировой культуры Александр Степанович Попов вошёл как изобретатель радиотелеграфа. Он родился 16 марта 1859 года на Богословском заводе на Урале, где его отец был священником. Из шести детей, составлявших семью Поповых, Александр был третьим. Сыновей небогатого священника ожидала определённая будущность: служба дьяконом или священником в одном из приходов своей епархии, часто в приходе отца. Но уже с самых малых лет у Александра стали проявляться совершенно иные склонности и интересы. Его детские игры и занятия резко выделяли его из круга сверстников, интересовавшихся бабками, игрой в мяч и другими обычными играми мальчиков. Вместо этого он предпочитал заниматься постройкой действующих моделей водяных колёс, мельничек, разного рода движущихся механизмов. Искусно сделанные машинки вызывали удивление не только у сверстников, но и у взрослых.



Тем не менее, когда наступило время, А. С. Попов из-за отсутствия средств был отдан отцом в духовное училище, где обучение и содержание были бесплатными. По окончании училища он поступил в Пермскую духовную семинарию.

И здесь Александр Степанович находил время для самостоятельных занятий точными науками, за что даже получил от товарищей прозвище «математик». Вполне понятно, что юношу с такими склонностями не привлекала карьера священника. По окончании семинарии А. С. Попов самостоятельно подготовился к дополнительным экзаменам, успешно сдал их и восемнадцати лет, в 1877 г., поступил на физико-математический факультет Петербургского университета.Успешно окончив университет в 1882 году со степенью кандидата, А. С. Попов получил приглашение остаться там для подготовки к профессорской деятельности по кафедре физики. В 1882 году защитил диссертацию на тему «О принципах магнито- и динамоэлектрических машин постоянного тока». Но молодого учёного больше привлекали экспериментальные исследования в области электричества, и он поступил преподавателем физики , математики и электротехники в Минный офицерский класс в Кронштадте, где имелся хорошо оборудованный физический кабинет. В 1890 году получил приглашение на должность преподавателя физики в Техническое училище Морского ведомства в Кронштадте.В этот период времени А. С. Попов читает курс высшей математики и практической физики в Морском техническом училище и в Минном офицерском классе. Ежегодно летом он уезжает в Нижний Новгород, где заведует электрическими установками на территории ярмарки. В течение девяти лет преподаватель математики и физики руководит крупным по тому времени энергетическим хозяйством. Будучи членом общества «Электротехник», А. С. Попов возглавляет постройку ряда электрических станций в Москве, Рязани и других городах. Работа в этой области создала ему имя одного из лучших русских специалистов по энергетике.В 1893 г. А. С. Попов получил командировку в Чикаго на выставку, где имел возможность близко познакомиться с последними достижениями электротехники и физики, в частности, с опытами Герца, ранее известными ему только по литературе. Конечно, опыты Герца не могли не привлечь его внимания. Склонный к аналогиям и обобщениям, он воспринял открытие новых «лучей электрической силы» как фактор величайшей важности, подтверждающий теорию Максвелла. Привыкший подходить к физическим явлениям с практической стороны , он тотчас же стал искать возможных приложений этих лучей для передачи сигналов на расстояние.В одном из документов, касающемся представления А. С. Попова к награждению орденом Станислава 2-й степени и датированном 1894 годом, было сказано: «Коллежский Асессор А. С. Попов состоит в Минном офицерском классе преподавателем с 1883 г. За эти 11 лет он преподавал практическую физику, предмет, который должен был им быть самостоятельно разработан сообразно с требованиями программы гальванизма и химии и для которого им составлены курсы. Во время болезни преподавателя гальванизма в 1883 году он его заменил вполне, взяв на себя преподавание двух предметов почти в продолжение целой зимы.За это время А. С. Попов приобрел общее уважение и вполне заслуженную славу прекрасного профессора и серьёзного учёного, чутко относящегося к развитию науки, новыми приобретениями которой он всегда охотно делился помощью чрезвычайно интересных лекций и сообщений, читанных им неоднократно в Минном классе, Морском собрании в Кронштадте и Морском музее в С.-Петербурге. Его советами и мнением в вопросах электротехники неоднократно уже пользовался Морской технический Комитет».Дата 7 мая 1895 года должна быть отмечена как имеющая особое значение в истории радиосвязи и современной культуры. В этот день Александр Степанович Попов прочитал на заседании Русского физико-химического общества доклад «Об отношении металлических порошков к электрическим колебаниям» и продемонстрировал передачу знаков азбуки Морзе без помощи проводов. В качестве передатчика была применена катушка Румкорфа с присоединённым к ней вибратором Герца, а в качестве приёмника – созданная А. С. Поповым схема, состоявшая из антенны, когерера, реле и приспособления для восстановления чувствительности когерера. Свой доклад А. С. Попов закончил словами: «В заключение я могу выразить надежду, что мой прибор при дальнейшем усовершенствовании его может быть применён к передаче сигналов на расстояние при помощи быстрых электрических колебаний, как только будет найден источник таких колебаний, обладающий достаточной энергией». Таким образом, А. С. Попов первым указал на возможность применения волн Герца для связи и подтвердил эту возможность чрезвычайно убедительными опытами.Александр Степанович Попов скоропостижно скончался 31 декабря 1905 (13 января 1906) от инсульта. Похоронен на Литераторских мостках Волковского кладбища в Санкт-Петербурге.Во многих странах Запада изобретателем радио считается Маркони, хотя называются и другие кандидатуры: в Германии создателем радио считают Герца, в ряде балканских стран — Николу Теслу, в Беларуси Я. О. Наркевича-Иодку. Утверждение о приоритете Попова основывается на том, что Попов продемонстрировал изобретённый им радиоприёмник на заседании физического отделения Русского физико-химического общества 25 апреля (7 мая) 1895 года, тогда как Маркони подал заявку на изобретение 2 июня 1896 года. В России это сопровождается прямыми или косвенными обвинениями Маркони в плагиате: предполагается, что его работы 1895 года нигде не были отражены (точнее, о них известно только от близких к нему лиц, беспристрастность которых считается в России сомнительной), в то же время в заявке он использовал схему, похожую на приёмник Попова, первое описание прототипа которого было опубликовано в июле 1895 года с выходом 2-го издания «Основ метеорологии и климатологии» Д. А. Лачинова, где изложен принцип действия «разрядоотметчика Попова».Сам Попов с начала 1897 г. (то есть с появления первых газетных сообщений об успехах Маркони) начал активно отстаивать свой приоритет, поддерживаемый в этом близкими и коллегами. В 1940-х гг. в СССР его приоритет (в том числе и среди учёных) считался бесспорным.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)