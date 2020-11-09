Марина Прусакова: что случилось с российской женой киллера Кеннеди

Жизнь в Америке и убийство Кеннеди

Семья обосновалась в штате Техас, где Марина Прусакова родила вторую дочь, Рэйчел. Как утверждает автор книги «Убийство президента Кеннеди. Ли Харви Освальд – убийца или жертва заговора?», Николай Платошкин, Прусакова была в восторге от Америки и ни за что на свете не хотела возвращаться на родину. Марину не пугали ни материальные трудности, ни отсутствие собственного жилья. Прусакова жила вместе с детьми в доме своей новой подруги, Рут Пэйн, неподалеку от Далласа, где Освальд нашел работу и снимал комнату.

В связи с тем, что пара в последнее время фактически не проживала под одной крышей, Прусакова узнала о том, что ее мужа арестовали по подозрению в убийстве президента Джона Кеннеди благодаря средствам массовой информации. Именно Марина показала следователям место, где Освальд хранил винтовку. Мало того, даже спустя 14 лет после преступления на одной из пресс-конференций Прусакова заявила о том, что не сомневается в виновности Ли Харви Освальда. Однако впоследствии она изменила свое мнение.