Марина Прусакова: что случилось с российской женой киллера Кеннеди

Несмотря на то, что сам Ли Харви Освальд был убит через два дня после смерти президента США Джона Ф. Кеннеди, он по-прежнему считается одним из главных подозреваемых по этому делу. Более того, с доказательной базой следователям помогла жена Освальда, уроженка СССР Марина Прусакова, которая была уверена, что в Кеннеди стрелял ее муж. Впоследствии она передумала и более полувека живет в постоянном страхе.
Замуж за американца
Марина Николаевна Прусакова родилась в 1941 году в городе Молотовске (сегодня Северодвинск). Там же Марина провела все свое детство и юность. Окончив школу, девушка переехала в Минск, где проживал ее дядя, Илья Прусаков, и его жена, Валентина. У супругов не было своих детей, поэтому Марина в какой-то степени заменила им дочь. Примечательно, что Илья Прусаков служил в МВД. Данный факт автор книги «13 биографий – сценарий трагедии», Владимир Кучин, считает вовсе не случайным. Впоследствии многое в этой истории стало казаться подозрительным и самой Марине Прусаковой. Однако пока она работала в аптеке, а по выходным ходила на танцы.
Как пишет Леонид Млечин в своей книге «Кристина+Сергей=смерть. Любовь под присмотром КГБ», именно на танцах Прусакова и познакомилась Ли Харви Освальдом.Незадолго до этой встречи американец эмигрировал из Соединенных Штатов в СССР. Советские власти отправили Освальда подальше от столицы, в Минск, обеспечили работой на местном заводе и жильем. Харви был завидным женихом. Поэтому Марина, не задумываясь, вышла за него замуж. Вскоре у четы появилась дочь Джун. А уже в следующем 1962 году Освальды улетели в Америку.
Жизнь в Америке и убийство Кеннеди
Семья обосновалась в штате Техас, где Марина Прусакова родила вторую дочь, Рэйчел. Как утверждает автор книги «Убийство президента Кеннеди. Ли Харви Освальд – убийца или жертва заговора?», Николай Платошкин, Прусакова была в восторге от Америки и ни за что на свете не хотела возвращаться на родину. Марину не пугали ни материальные трудности, ни отсутствие собственного жилья. Прусакова жила вместе с детьми в доме своей новой подруги, Рут Пэйн, неподалеку от Далласа, где Освальд нашел работу и снимал комнату.
В связи с тем, что пара в последнее время фактически не проживала под одной крышей, Прусакова узнала о том, что ее мужа арестовали по подозрению в убийстве президента Джона Кеннеди благодаря средствам массовой информации. Именно Марина показала следователям место, где Освальд хранил винтовку. Мало того, даже спустя 14 лет после преступления на одной из пресс-конференций Прусакова заявила о том, что не сомневается в виновности Ли Харви Освальда. Однако впоследствии она изменила свое мнение.
«Я хочу отпустить свое прошлое»
В 2013 году в интервью изданию New York Post режиссер-документалист Кей Морган, которая поддерживает дружеские отношения с Мариной Прусаковой, сообщила, что та теперь не верит в виновность Освальда. По словам самой Прусаковой, ознакомившись с некоторыми материалами дела своего мужа, она заметила множество противоречий и усомнилась в том, что именно Освальд убил президента Кеннеди. С тех самых пор Марина Прусакова начала опасаться за свою жизнь.
Она вышла замуж, сменила фамилию на Портер и обзавелась американским гражданством, но чувство страха не покидает ее и по сей день: она абсолютно уверена в том, что за ней следят, а ее телефон прослушивается. Вот уже более полувека Марина Портер ведет затворнический образ жизни, редко появляется на людях и практически не дает интервью. В 50-летнюю годовщину убийства Джона Кеннеди телевизионщики предложили Прусаковой $3 млн долларов за съемки, но она отказалась даже от этого предложения.
Нынешний супруг Марины, Кеннет Портер, ограничивается лишь скромными комментариями о том, что они пытаются забыть все, что произошло в ноябре 1963 года. Подтверждением тому является тот факт, что 6 лет назад Прусакова продала на аукционе обручальное кольцо Освальда, которое тот оставил на комоде перед тем, как уйти навсегда, за $108 тыс. Марина снабдила кольцо сопроводительной запиской. «Я хочу отпустить свое прошлое» - написала она.
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