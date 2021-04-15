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«Сластолюбивый дядя», или Как Потёмкин создал семейный «гарем» из своих племянниц


«Сластолюбивый дядя», или Как Потёмкин создал семейный «гарем» из своих племянниц

Современники восхищались масштабностью личности Григория Александровича Потемкина. Он прославился как храбрый полководец, искусный политик, мудрый философ, деятельный министр, тонкий ценитель прекрасного. Но, бесспорно, одним из главных талантов Светлейшего князя было умение обольщать женщин. Даже высокая честь быть любимым императрицей не помешала ему волочиться направо и налево и даже создать «гарем» из родных племянниц.

Как Потёмкин превратил своих племянниц в любовниц


Григорий Александрович Потёмкин — русский государственный деятель, создатель Черноморского военного флота и его первый главноначальствующий, генерал-фельдмаршал./Фото: s9.stc.all.kpcdn.net

Григорий Александрович Потёмкин — русский государственный деятель, создатель Черноморского военного флота и его первый главноначальствующий, генерал-фельдмаршал./Фото: s9.stc.all.kpcdn.net

 

Григорий, младший ребёнок в семье Потёмкиных, рос, окружённый заботой и любовью пятерых старших сестёр, и всегда платил им тем же. Летом 1775-го, когда князь прочно занимал позицию фаворита Екатерины II, он получил печальное известие о смерти любимой сестрицы Марфы и нижайшую просьбу овдовевшего шурина Василия Энгельгардта взять под опеку оставшихся сиротами племянниц. Пять из девиц Энгельгардт (старшая, Анна, к тому времени уже устроила свою личную жизнь) прибыли в Петербург, были представлены ко двору и удостоились покровительства императрицы.


Дядюшка обожал девушек и осыпал их дорогими подарками. Однако вскоре свежесть юности и красота племянниц привели к тому, что он стал испытывать к ним не только родственные чувства. Опытный сердцеед вожделел молодого тела и со временем склонил барышень к интимной связи. В XVIII веке кровосмесительные союзы, в том числе и между дядюшками и племянницами, не были чем-то из ряда вон выходящим. Поэтому двор на амурные проделки Потемкина смотрел сквозь пальцы. Более того, стремясь угодить фавориту императрицы, его любимиц принимали в свете и высказывали им чрезвычайно почтение.

Испытывала ли Александра страстные чувства к своему дяде


Александра Васильевна Браницкая — племянница и любовница Григория Потёмкина, супруга коронного гетмана Польши Ксаверия Браницкого. /Фото: i.pinimg.com

Александра Васильевна Браницкая — племянница и любовница Григория Потёмкина, супруга коронного гетмана Польши Ксаверия Браницкого. /Фото: i.pinimg.com

 

Первой одалиской потёмкинского «семейного гарема» стала 22-летняя Александра, стройная голубоглазая брюнетка с королевской осанкой. Чувства фельдмаршала вспыхнули мгновенно, и не только величественная внешность красотки была этому причиной.

Сашенька покорила дядюшку самолюбием, живым умом, твёрдой волей, деятельной натурой – всем тем, что так импонировало Потемкину. Девушка искренне привязалась к своему покровителю и, несмотря на то, что Григорий быстро охладел к ней, всю жизнь была благодарна ему за заботу и оставалась единомышленником и верным другом даже после того, как стала женой польского гетмана Ксаверия Браницкого. Именно Александру призвал Потёмкин, когда находился на смертном одре, именно её хотел видеть рядом в последние дни жизни.

Коварный план «божественной Варюши»


Варвара Васильевна Голицына — племянница и любовница князя Потемкина, фрейлина императрицы Екатерины II, переводчица с французского./Фото: i.pinimg.com

Варвара Васильевна Голицына — племянница и любовница князя Потемкина, фрейлина императрицы Екатерины II, переводчица с французского./Фото: i.pinimg.com

 

Кокетливая, вспыльчивая Варвара с удовольствием флиртовала с дядей, искусно вызывала в нем ревность. В отношениях с ней страстность Потёмкин соединял с покорностью влюблённого и отцовской нежностью. Он потакал всем капризам своей «божественной Вариньки» и прощал ей все выходки.

Однако девица стремилась к замужеству, которое позволило бы ей занять соответствующее положение в обществе. А связь с дядюшкой могла быть лишь длительным романом, и не более. Варвара ещё продолжала отвечать на чувства ловеласа, когда её выбор пал на князя Сергея Голицына. Опасаясь обманывать влиятельного родственника и не желая терять выгоды от их отношений, девушка повела хитрую игру. Она стала упрекать Григория Александровича в том, что он охладевает к ней. А когда Светлейшему понадобилось удалиться из Петербурга по делам, Варвара «заболела» – якобы от предстоящей разлуки. Вышло так, что Потёмкин бросил свою пассию, когда она нуждалась в его поддержке, и он, чтобы загладить вину, всячески посодействовал браку племянницы с её избранником.

Любимица Потемкина – Екатерина Энгельгардт


Екатерина Васильевна Энгельгард — племянница светлейшего князя Потёмкина, жена графов П. М. Скавронского (первый брак) и Джулио Литта (второй брак). /Фото: i.servimg.com

Екатерина Васильевна Энгельгард — племянница светлейшего князя Потёмкина, жена графов П. М. Скавронского (первый брак) и Джулио Литта (второй брак). /Фото: i.servimg.com

 

Катенька, которую императрица и её фаворит нежно называли котёнком, была бесспорной примой среди сестёр. Судя по сохранившимся портретам, она была божественно хороша – настоящая Венера. Физическая красота дополнялась кротостью, посему с лёгкой руки дядюшки за девушкой прочно закрепилось определение «Ангел во плоти». Увы, на этом достоинства Екатерины исчерпывались: никакими талантами она не блистала, характер имела флегматичный, была необразованной и по лености своей к знаниям не стремилась. Осознавая, какое соблазнительное представляет собой зрелище, предпочитала часами возлежать на кушетке практически неодетой – без корсета, прикрывшись полами дорогой чёрной шубы, подчёркивающей отливающие медью волосы и изумительный цвет лица.

Григория Александровича всегда влекло к дамам страстным и пылким, каковой Катенька не являлась. Но сказочная красота племянницы оказалась сильнее её холодности – дядюшка влюбился без памяти. Не испытывая такого же сильного ответного влечения, Екатерина все же согласилась разделить с родственником постель и оставалась его любовницей дольше, чем остальные сестры. Потёмкин подобрал ей достойного мужа – знатного вельможу графа Павла Скавронского, который был назначен русским посланником в Неаполе. Однако молодую супругу не прельстила романтическая Италия. Она предпочла остаться возле дядюшки, а к мужу примкнула только через 5 лет.

Почему Надежде Энгельгардт повезло больше всех


Надежда Васильевна Энгельгард (в первом браке — Измайлова, во втором — Шепелева) — племянница князя Потемкина./Фото: avatars.mds.yandex.net

Надежда Васильевна Энгельгард (в первом браке — Измайлова, во втором — Шепелева) — племянница князя Потемкина./Фото: avatars.mds.yandex.net

 

Причудливое сочетание рыжих волос со смуглой кожей невыгодно отличало 15-летннюю Надежду от красавиц-сестёр, поэтому любитель раздавать прозвища всем окружающим, Потёмкин окрестил племянницу «Безнадёжной Надеждой». Кроме того, девушка была своевольна и упряма. Однако такой набор качеств сыграл ей на руку: Надежду миновала участь дядюшкиной наложницы.

Тем не менее, влиятельный родственник ввёл племянницу в штат придворных фрейлин и позаботился о её финансовом благополучии, обеспечив солидным приданым и выдав замуж за полковника Павла Измайлова. После смерти супруга Надежда Васильевна стала женой генерал-майора Петра Шепелева. При дворе поговаривали, что племянницей Потёмкин расплатился с Шепелевым за убийство на дуэли князя Петра Голицына, в котором стал видеть соперника за влияние на императрицу.

Очаровательная Татьяна – жена Потёмкина


Татьяна Юсупова — племянница князя Потемкина, младшая из сестёр Энгельгардт./Фото: i.pinimg.com

Татьяна Юсупова — племянница князя Потемкина, младшая из сестёр Энгельгардт./Фото: i.pinimg.com

 

Младшая из сестёр Энгельгардт – Танюша – оказалась в Северной Пальмире, когда ей только минуло шесть, а к 12 годам была пожалована во фрейлины императрицы Екатерины. Маленькая провинциалочка привлекала внимание не только милым личиком, но и живым, пытливым умом. Когда Потёмкин бывал в отъезде, девочка писала ему трогательные письма, в которых благодарила за щедрые подарки, уверяла, что наибольшее для неё счастье – поскорее увидеть любимого дядюшку, и обещала быть достойной его и слушаться во всем.

В одном, правда, не послушалась – наложницей баловня судьбы не стала. В 16 лет Татьяна вышла замуж за другого представителя рода Потёмкиных – генерала-поручика Михаила Сергеевича.

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«Сластолюбивый дядя», или Как Потёмкин создал семейный «гарем» из своих племянниц

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