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Портреты детей XIX века, приговоренных к каторжным работам и тюрьме за мелкие кражи

Портреты детей XIX века, приговоренных к каторжным работам и тюрьме за мелкие кражи

На цветных портретах 1870-х годов, расцвеченных экспертом по колоризации Томом Маршаллом, дети смотрят в объектив чересчур сурово и серьезно. За мелкие преступления, такие как кража предметов первой необходимости (еды и одежды), детей приговаривали к каторжным работам или тюрьме.

Все дети на этих портретах из бедных семей, их приговоры варьируются в зависимости от тяжести преступлений — от десяти дней каторжного труда до двух месяцев в тюрьме.

Том Маршалл: «Я вношу цвет в архивные фотографии, чтобы оживить лица осужденных детей, жизнь которых была тяжела и несчастна. Люди могут лишь вообразить те ужасные условия, в которые попали эти дети, и представить, что они, должно быть, чувствовали».

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Благодаря таким фотографиям мы можем узнать реальных людей, которые происходили из низших слоев общества и действительно боролись, чтобы выжить.

Детские портреты были найдены при сносе тюрьмы города Ньюкасл, Великобритания.

Портреты детей XIX века, приговоренных к каторжным работам и тюрьме за мелкие кражи

Стивен Монахен, 14 лет, приговорен за кражу денег к 10 дням каторжных работ и трем годам в исправительном учреждении, 1873 год.

 

Портреты детей XIX века, приговоренных к каторжным работам и тюрьме за мелкие кражи

Роберт Чарлтон, 16 лет, рабочий, был приговорен к четырем месяцам тюрьмы за кражу двух пар ботинок.

Портреты детей XIX века, приговоренных к каторжным работам и тюрьме за мелкие кражи

Розана Уотсон, 13 лет, была одной из четырех девочек, которые украли утюг.

За это ее приговорили к каторжным работам.

Портреты детей XIX века, приговоренных к каторжным работам и тюрьме за мелкие кражи

Джон Рид, 15 лет, за кражу денег приговорен к 14 дням каторжных работ и пяти годам в исправительном учреждении, 1873 год.

Портреты детей XIX века, приговоренных к каторжным работам и тюрьме за мелкие кражи

Джеймс Доннели, 16 лет, тюремный срок за кражу одежды.

Портреты детей XIX века, приговоренных к каторжным работам и тюрьме за мелкие кражи

Джеймс Скаллион, 13 лет, был приговорен к 14 дням каторжных работ за кражу одежды.

Портреты детей XIX века, приговоренных к каторжным работам и тюрьме за мелкие кражи

Эллен Вудмен, за кражу утюга была приговорена к каторжным работам.

Портреты детей XIX века, приговоренных к каторжным работам и тюрьме за мелкие кражи

Мэри Хиннинган, 13 лет, тоже кража утюга.

Портреты детей XIX века, приговоренных к каторжным работам и тюрьме за мелкие кражи

Джейн Фаррелл, 12 лет, за кражу ботинок была приговорена к 10 дням каторжных работ.

Портреты детей XIX века, приговоренных к каторжным работам и тюрьме за мелкие кражи

14-летний Генри Миллер был приговорен к 14 дням каторжных работ за кражу одежды.

Портреты детей XIX века, приговоренных к каторжным работам и тюрьме за мелкие кражи

Майкл Клемент Фишер был отправлен в тюрьму в возрасте 13 лет за незаконное проникновение в дом.

Портреты детей XIX века, приговоренных к каторжным работам и тюрьме за мелкие кражи

В 14 лет Мэри Кэтрин Дочерти приговорили к семи дням каторжных работ за кражу утюга.

Портреты детей XIX века, приговоренных к каторжным работам и тюрьме за мелкие кражи

12-летний Генри Леонард Стивенсон был приговорен к 2-месячному тюремному сроку за проникновение в дом.

 

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