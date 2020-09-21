Портреты детей XIX века, приговоренных к каторжным работам и тюрьме за мелкие кражи

Все дети на этих портретах из бедных семей, их приговоры варьируются в зависимости от тяжести преступлений — от десяти дней каторжного труда до двух месяцев в тюрьме.

Том Маршалл: «Я вношу цвет в архивные фотографии, чтобы оживить лица осужденных детей, жизнь которых была тяжела и несчастна. Люди могут лишь вообразить те ужасные условия, в которые попали эти дети, и представить, что они, должно быть, чувствовали».

Благодаря таким фотографиям мы можем узнать реальных людей, которые происходили из низших слоев общества и действительно боролись, чтобы выжить.

Детские портреты были найдены при сносе тюрьмы города Ньюкасл, Великобритания.

Стивен Монахен, 14 лет, приговорен за кражу денег к 10 дням каторжных работ и трем годам в исправительном учреждении, 1873 год.

Роберт Чарлтон, 16 лет, рабочий, был приговорен к четырем месяцам тюрьмы за кражу двух пар ботинок.

Розана Уотсон, 13 лет, была одной из четырех девочек, которые украли утюг. За это ее приговорили к каторжным работам. За это ее приговорили к каторжным работам.

Джон Рид, 15 лет, за кражу денег приговорен к 14 дням каторжных работ и пяти годам в исправительном учреждении, 1873 год.

Джеймс Доннели, 16 лет, тюремный срок за кражу одежды.

Джеймс Скаллион, 13 лет, был приговорен к 14 дням каторжных работ за кражу одежды.

Эллен Вудмен, за кражу утюга была приговорена к каторжным работам.

Мэри Хиннинган, 13 лет, тоже кража утюга.

Джейн Фаррелл, 12 лет, за кражу ботинок была приговорена к 10 дням каторжных работ.

14-летний Генри Миллер был приговорен к 14 дням каторжных работ за кражу одежды.

Майкл Клемент Фишер был отправлен в тюрьму в возрасте 13 лет за незаконное проникновение в дом.

В 14 лет Мэри Кэтрин Дочерти приговорили к семи дням каторжных работ за кражу утюга.