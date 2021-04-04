Что нужно знать, чтобы хорошо рисовать

С нами не соскучишься!

Давид Ревуа, иллюстратор и концепт-художник, поделился с начинающими художниками списком знаний, которые необходимо приобрести, чтобы работы получались реалистичными. Не важно, чем ты рисуешь — карандашом, кистью, мелками или на планшете, — эти законы остаются незыблемыми.



Мы припасли для вас статью, где четко и понятно излагается план действий для начинающего художника, который решил учиться самостоятельно.







«Сложно выбрать, что надо изучать тем, кто собирается заняться рисованием... Я получаю много писем на эту тему; новички обычно чувствуют себя потерянными, заблудившимися среди всего этого. Поэтому я решил составить своеобразное оглавление — список того, что надо изучить и в чем надо практиковаться, чтобы создавать качественные работы и научиться рисовать лучше. Каждый пункт снабжен моими простыми комментариями, отвечающими на вопросы «что», «зачем», «как». Таким образом будет проще найти необходимый материал с помощью вашей любимой поисковой системы. Также этот материал может быть полезным для тех, кто хочет повысить качество своих работ. Я буду использовать эти отправные точки в своих упражнениях и при поиске ошибок в своих работах. Если вы только начинаете рисовать — вот вам мой совет: будьте эрудитами, изучите основы и фокусируйтесь на отдельных элементах по очереди.

1. Перспектива

: Искусство передавать трехмерное пространство на плоской поверхности.: Не рисовать плоско, изображать глубину на двухмерной бумаге.: Сетка перспективы, как простые формы (кубики, шары и т. п.) ведут себя в перспективе и как сохранить пропорции.

Работа на основе двух исчезающих точек (зеленая и красная).

2. Пропорции

: Соотношение размеров всех объектов на вашем рисунке.: Рисовать узнаваемые объекты благодаря стереотипным представлениям о пропорциях.: Учиться запоминать пропорции, найти способ легко запоминать соотношения частей объекта, составить «словарь» пропорций.

Оранжевые линии показывают основные пропорции и соотношения на рисунке (слева) и наброске (справа).

3. Анатомия

: Изучение структуры.: Рисовать объекты реалистично (людей, животных, растения, технику и т. д.).: Суставы, кости, мышцы, как они работают, как ведут себя, как соединяются части и т. п.

Упражнение на рисование рук (слева), на рисование скелета (по центру), изучение мышц (справа).

4. Композиция

: Расположение и подача визуальных элементов рисунка.: Передать зрителю чувства и эмоции с помощью рисунка.: Разобраться с набором ракурсов и понять, как они влияют на восприятие и «читаемость» работы.

Различные эскизы перед началом работы; поиск композиции.

5. Освещение

: Свет и тень, переданные в цвете.: Создать иллюзию света, отобразить правильные тени, достичь объема и передать настроение.: Значения цветов, отбрасывание теней, влияние материалов поверхности, отражение света, характеристики света (преломление, рассеивающие материалы и т. д.).

Слева: свет показывает разницу в материале. Справа: использование света, чтобы показать второго персонажа (отбрасываемая тень).

6. Края

: Способ выделить силуэты объектов на вашем рисунке.: Облегчить чтение работы, разделить объекты и фон, усилить эффект глубины.: Стиль краев (четкие / мягкие / теряющиеся) в рисовании, стили линий (вес, скорость, мягкость) для контуров.

Слева и в центре: края на рисунке, справа: толщина контуров.

7. Цвета

: Искусство выбора правильных оттенков (средние тона, тени, свет).: Добавить больше движения, настроения и эмоций вашей работе.: Цветовые системы (монохроматические, комплементарные и т. п.), особенности влияния цветов на настроение, стереотипы.

Сверху слева: 3 цветовых круга, отражающих палитры для этой работы; три дополнительных цвета.

8. Позы

: Искусство запечатлеть активное движение на статичном листе : Добавить жизни, энергии, движения и показать динамику.: Эмоциональные штрихи, наброски, быстрые рисунки, изучение всего движущегося, частые «разогревающие» упражнения.

Слева: позы пингвина в зоопарке, по центру: изучение поз при движении, справа: разминочные наброски фигуры.

9. Стиль

: Эстетика, чувство стиля. Часто зависит от фундаментальных стандартов (этических, исторических, социальных, символических), искусства культурных групп, арт-маркета.: Проложить работе путь к зрителям.: Ваш собственный вкус, культура, творческий коллектив как публика и творцы одновременно.

Слева: классический черно-белый портрет, по центру: сильно стилизованный (и странный) стиль персонажа и рисования, справа: мой стиль комикса.

10. Идея

: Рисование абстрактных концептов, идейные ассоциации , изобретение и предложение нового дизайна. Это большей частью процесс разработки.: Предложить новые образы объектов, персонажей и существ, чтобы развлечь или проинформировать публику.: Как работают вещи, как создавать новое, ассоциации идей, веселые ситуации, творческий процесс.

Новый тип техники (слева), новый вид дракона (по центру) и средневековый дом, который никто не видел до этого рисунка (справа).

11. Коммуникации

: Изображение может передать большой объем комплексной информации быстро. Пословица «Картина стоит тысячи слов» хорошо это объясняет.: Художник может общаться (интернационально или нет) со зрителями.: Чтение изображений (расшифровка отправленных сообщений, невербальные знаки), передача смысла, истории, информации.

Рисунок листа не несет особой информации (слева), но комплекс деталей и выражение лица уже могут рассказать историю (по центру). Такой символ, как гриф из газет (справа), может заставить глубже задуматься о проблеме неэтичной журналистики.

Вывод: значимая иллюзия