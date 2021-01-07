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Ретрооткрытки, показывающие страх общества перед расширением прав женщин

Эти невероятные старинные открытки начала 1900-х годов использовались мужчинами в качестве пропаганды, чтобы не дать женщинам заполучить больше гражданских прав. Хотя суфражистки неустанно боролись за права женщин, чтобы изменить безвыходную ситуацию, многие мужчины считали, что наличие гражданских прав у женщин не просто неприемлемо, но и опасно.

Из-за этого появлялись такие открытки, как в этой подборке. Они хранятся в архиве Кэтрин Палчевски, профессора гендерных исследований в Университете Северной Айовы, собиравшей их в течение 15 лет. Открытки изображали идею перемен как нечто ужасное, чего стоит бояться, а не стремиться к этому. Они представляли права женщин как угрозу семейным ценностям и покушение на статус мужчины в обществе. Хотя нам еще далеко до равноправия мужчин и женщин, эти открытки служат неплохим напоминанием о том, как человечество далеко продвинулось в этом вопросе за XX век.

Ретрооткрытки, показывающие страх общества перед расширением прав женщин

Ретрооткрытки, показывающие страх общества перед расширением прав женщин

«Происхождение и развитие суфражистки: в 15 лет — маленькая любимица, в 20 лет — маленькая кокетка, в 40 — еще не замужем! В 50 — суфражистка».

Ретрооткрытки, показывающие страх общества перед расширением прав женщин

«Кто сказал “развод”?»

Ретрооткрытки, показывающие страх общества перед расширением прав женщин

«Наконец-то мир».

Ретрооткрытки, показывающие страх общества перед расширением прав женщин

«День выборов

Ретрооткрытки, показывающие страх общества перед расширением прав женщин

«Мужеподобная женщина. В ней мужеподобно всё: ботинки, шляпа, плащ, воротнички, жесткая рубашка и галстук.

Она хотела бы носить брюки на улице, чтобы чувствовать себя полноценной, но знает, что закон этого не потерпит».

Ретрооткрытки, показывающие страх общества перед расширением прав женщин

«Не волнуйся, худшее впереди».

Ретрооткрытки, показывающие страх общества перед расширением прав женщин

«Моя жена присоединилась к движению суфражисток. (С тех пор я страдаю!)»

Ретрооткрытки, показывающие страх общества перед расширением прав женщин

«Жизнь — это сплошное разочарование. Что такое дом без суфражистки».

Ретрооткрытки, показывающие страх общества перед расширением прав женщин

«Место женщины — у нее дома».

Ретрооткрытки, показывающие страх общества перед расширением прав женщин

«Это не мужская работа».

Ретрооткрытки, показывающие страх общества перед расширением прав женщин

«Что я бы сделал с суфражистками».

Ретрооткрытки, показывающие страх общества перед расширением прав женщин

«Все работают, кроме матери: она суфражистка. Я хочу голосовать, но моя жена мне не разрешает».

Ретрооткрытки, показывающие страх общества перед расширением прав женщин

Ретрооткрытки, показывающие страх общества перед расширением прав женщин

«У мамы теперь привычка».

Ретрооткрытки, показывающие страх общества перед расширением прав женщин

«Я ничего не сделал, но я больше не буду».

Ретрооткрытки, показывающие страх общества перед расширением прав женщин

«Суфражистки нападают на полицейского».

Ретрооткрытки, показывающие страх общества перед расширением прав женщин

«Голоса — женщинам».

Ретрооткрытки, показывающие страх общества перед расширением прав женщин

«Головоломка — найди главу семьи».

Ретрооткрытки, показывающие страх общества перед расширением прав женщин

«Никто меня не любит, наверное, я стану суфражисткой».

Ретрооткрытки, показывающие страх общества перед расширением прав женщин

«Суфражистки, которых никто никогда не целовал».

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