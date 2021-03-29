Как легко наточить ножи для мясорубки без использования специального инструмента

Стало сложно крутить ручку мясорубки? Скорее всего причина этому в том, что ножи потеряли свою былую остроту. В такой ситуации остается только одно – вооружится подходящим инструментом и заточить кругляшки так, как будто они только что пришли с завода. Но что делать в ситуации, когда специальных средств для заточки мясорубочных ножей в доме нет и близко. Ответ прост – выкручиваться с использованием подручных средств.
Берем лезвие. /Фото: youtube.com.
Что понадобится: зубочистки, строительный скотч, ламинированный остаток ДСП, наждачную бумага разной зернистости, тканевые салфетки, емкость, столовый уксус
Кладем в уксус. /Фото: youtube.com.
Первым делом необходимо почистить ножи от мясорубки, если они по какой-то причине были не почищены вовремя. Лучше всего использовать для этого какое-нибудь моющее средство, а затем несколько раз ополоснуть теплой или холодной водой. Не забываем о том о сушке лезвия при помощи полотенцем. Также ножи следует почистить от ржавчины, если она уже успела появиться. Справиться с коррозией может обычный 9-процентный уксус.
Совет: для того, чтобы ускорить данный процесс, следует менять уксус несколько каждые 2-3 часа. Если ржавчина имеется в отверстиях лезвия, то можно использовать для очистки зубочистки.
Прочищаем отверстия. /Фото: youtube.com.
После того, как лезвия отстоятся в уксусе, моем их и сушим еще раз. В последнем помогут вафельные полотенца. Далее вооружаемся наждачной бумагой. Сворачиваем ее в трубочку и вставляем в отверстия. Можно насадить бумагу на гвоздь для упрощения процедуры очистки. Как только будет почищено и заточено каждое отверстие, можно переходить к следующему этапу.
Делаем станок для заточки. /Фото: youtube.com.
Берем кусок ламинированной ДСП, клеим на нее несколько полос скотча, а на него в свою очередь крепим большой лист наждачной бумаги. Фиксируем как можно надежнее, после чего кладем наше лезвие и начинаем таскать его туда-сюда до тех самых пор, пока оно не заточится. Для улучшения и ускорения процедуры, рекомендуется использоваться наждачную бумагу разной зернистости от 180 до 1500. Полировка продолжается до тех пор, пока лезвие не начнет блестеть.
Завершаем работу заточку повторением процедуры с мясорубочным ножом.
Усердно точим. /Фото: youtube.com.
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