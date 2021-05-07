Как сжигать калории, валяясь в постели

Любую женщину интересует извечный, почти шекспировский вопрос: что бы такое съесть, чтобы похудеть? К нему можно добавить ещё и более современную версию: чем бы таки заняться, чтобы и попа была подтянута, и сильно напрягаться не пришлось? У британских учёных есть ответ: нужно спать. Вот только делать это следует правильно. И даже под присмотром тренера.











Настоящей чумой 21-го века учёные называют уже даже не печально известный ВИЧ, а хроническую усталость. Ей подвержен куда больший процент населения нашей планеты. Последствия могут быть самыми непредсказуемыми, а вот причина практически всегда одна – недостаток сна и его низкое качество. Британские учёные даже подсчитали, что около 26% их сограждан спят меньше 5 часов в сутки. Чтобы помочь англичанам сэкономить на снотворном, антидепрессантах и походам к психоаналитику, в спортзалах Туманного Альбиона появились самые необычные занятия – тренировки в кровати.







Уникальные тренировки получили название Napercise (от англ. «nap» – дремать и «exercise» – упражнение, тренировка). Занятие длится ровно час и состоит из двух этапов. Первый – 15 минут растяжки, которая помогает размять все мышцы, убрать зажимы и способствует полному расслаблению. А затем – 45 минут здорового сна или сладкой дрёмы. Никаких холодных полов и матов, всё максимально комфортно: каждый участник занимает одноместную кровать, а также получает маску для сна. Тренер даёт напутственные инструкции, как правильно дышать и какую принять позу. После чего в зале начинает играть расслабляющая музыка и тихие звуки природы.

Кстати, температура в зале отрегулирована таким образом, чтобы тело максимально сжигало калории во время сеанса «интенсивного» сна. Так что эффективность подобных тренировок позитивно отразится на фигуре . Но главная цель Napercise – улучшение настроение, борьба с хронической усталостью, нервозами и депрессией. Которые, о чём многие забывают, зачастую и заставляют нас поправляться. Ведь большинство людей подвержены привычке «заедать» стресс. Так что правильное расслабление = более стройное и здоровое тело. А чтобы вывести эту формулу вовсе необязательно быть британским учёным, правда?Несмотря на новизну, тренировки интенсивного сна уже пользуются огромным спросом на своей родине и забронированы на месяц вперед. А примеру британцев начинают следовать и в других странах . Может, и до наших краёв доберётся мода на сон?Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)