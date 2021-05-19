Цветы, которые помогут вытеснить сорняки с участка

Сорняки — одна из головных болей садоводов и огородников. Чтобы не усложнять себе жизнь прополками и выдергиванием, предлагаем пойти по пути наименьшего сопротивления — высеять цветы, которые заменят собой сорняки, практически полностью вытеснив их с участка.

Бонусом вы получаете ещё и красивое оформление участка! Ознакомьтесь с 7 цветами, способными устранить сорняки.



Цимбалярия

Флокс шиловидный

Бадан

Энотера

Герань крупнокорневищная

Вероника нитевидная

Копытень европейский

Многолетнее почвопокровное растение. Образует плотный ковёр из мелких красивых цветков. Цветёт цимбалярия непрерывно, она морозостойка, легко переносит тень и неплодородную почву.Многолетнее травянистое растение, вытесняющее сорняки. Очень неприхотлив и декоративен: кусты полностью покрыты яркими мелкими цветочками. Флокс шиловидный садят по краям цветников или палисадников.Вечнозелёный неприхотливый многолетник. Обладает симпатичной сочной листвой и яркими цветами. Если посадить группами кустики бадана, то в данном выбранном месте на участке не появится сорняков.Обильно цветущее растение с яркими жёлтыми цветками. На клумбах с энотерой сорняки практически не растут. Растение неприхотливое, выносливое, устойчивое к вредителям, повышенным температурам и заморозкам.Сложно найти сорняки в месте, где растёт герань крупнокорневищная.Растение быстро растёт, вытесняя собой сорняки с участка. Сорт неприхотливый, засухоустойчивый, обильно цветущий.Чудесное и неприхотливое растение, образующее густой ковёр и не позволяющее сорнякам расти. Замечательно подходит для украшения приствольных кругов деревьев или кустарников. Может заменить собой газон — растение устойчиво к вытаптыванию.Идеально для тенистого сада. Не образует ярких соцветий, но выглядит очень привлекательно, а главное — устраняет сорняки с участка. Растение смотрится декоративно весь сезон.Подробнее о цветах против сорняков смотрите в видео ниже: