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Цветы, которые помогут вытеснить сорняки с участка

Сорняки — одна из головных болей садоводов и огородников. Чтобы не усложнять себе жизнь прополками и выдергиванием, предлагаем пойти по пути наименьшего сопротивления — высеять цветы, которые заменят собой сорняки, практически полностью вытеснив их с участка.
Бонусом вы получаете ещё и красивое оформление участка! Ознакомьтесь с 7 цветами, способными устранить сорняки.

Цимбалярия


Многолетнее почвопокровное растение. Образует плотный ковёр из мелких красивых цветков. Цветёт цимбалярия непрерывно, она морозостойка, легко переносит тень и неплодородную почву.
Цветы, которые помогут вытеснить сорняки с участка

Флокс шиловидный


Многолетнее травянистое растение, вытесняющее сорняки. Очень неприхотлив и декоративен: кусты полностью покрыты яркими мелкими цветочками. Флокс шиловидный садят по краям цветников или палисадников.
Цветы, которые помогут вытеснить сорняки с участка

Бадан


Вечнозелёный неприхотливый многолетник. Обладает симпатичной сочной листвой и яркими цветами. Если посадить группами кустики бадана, то в данном выбранном месте на участке не появится сорняков.
Цветы, которые помогут вытеснить сорняки с участка

Энотера


Обильно цветущее растение с яркими жёлтыми цветками. На клумбах с энотерой сорняки практически не растут. Растение неприхотливое, выносливое, устойчивое к вредителям, повышенным температурам и заморозкам.
Цветы, которые помогут вытеснить сорняки с участка

Герань крупнокорневищная


Сложно найти сорняки в месте, где растёт герань крупнокорневищная.
Растение быстро растёт, вытесняя собой сорняки с участка. Сорт неприхотливый, засухоустойчивый, обильно цветущий.
Цветы, которые помогут вытеснить сорняки с участка

Вероника нитевидная


Чудесное и неприхотливое растение, образующее густой ковёр и не позволяющее сорнякам расти. Замечательно подходит для украшения приствольных кругов деревьев или кустарников. Может заменить собой газон — растение устойчиво к вытаптыванию.

Цветы, которые помогут вытеснить сорняки с участка

Копытень европейский


Идеально для тенистого сада. Не образует ярких соцветий, но выглядит очень привлекательно, а главное — устраняет сорняки с участка. Растение смотрится декоративно весь сезон.
Цветы, которые помогут вытеснить сорняки с участка
Подробнее о цветах против сорняков смотрите в видео ниже:




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цветыСорняки
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