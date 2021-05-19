Цветы, которые помогут вытеснить сорняки с участка

Сорняки — одна из головных болей садоводов и огородников. Чтобы не усложнять себе жизнь прополками и выдергиванием, предлагаем пойти по пути наименьшего сопротивления — высеять цветы, которые заменят собой сорняки, практически полностью вытеснив их с участка.
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Цимбалярия
Многолетнее почвопокровное растение. Образует плотный ковёр из мелких красивых цветков. Цветёт цимбалярия непрерывно, она морозостойка, легко переносит тень и неплодородную почву.
Флокс шиловидный
Многолетнее травянистое растение, вытесняющее сорняки. Очень неприхотлив и декоративен: кусты полностью покрыты яркими мелкими цветочками. Флокс шиловидный садят по краям цветников или палисадников.
Бадан
Вечнозелёный неприхотливый многолетник. Обладает симпатичной сочной листвой и яркими цветами. Если посадить группами кустики бадана, то в данном выбранном месте на участке не появится сорняков.
Энотера
Обильно цветущее растение с яркими жёлтыми цветками. На клумбах с энотерой сорняки практически не растут. Растение неприхотливое, выносливое, устойчивое к вредителям, повышенным температурам и заморозкам.
Герань крупнокорневищная
Сложно найти сорняки в месте, где растёт герань крупнокорневищная. Растение быстро растёт, вытесняя собой сорняки с участка. Сорт неприхотливый, засухоустойчивый, обильно цветущий.
Вероника нитевидная
Чудесное и неприхотливое растение, образующее густой ковёр и не позволяющее сорнякам расти. Замечательно подходит для украшения приствольных кругов деревьев или кустарников. Может заменить собой газон — растение устойчиво к вытаптыванию.
Копытень европейский
Идеально для тенистого сада. Не образует ярких соцветий, но выглядит очень привлекательно, а главное — устраняет сорняки с участка. Растение смотрится декоративно весь сезон.
Подробнее о цветах против сорняков смотрите в видео ниже:
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