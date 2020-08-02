Признаки, которые указывают на высокий интеллект

Всем хорошо известны такие признаки высокого интеллекта как любовь к чтению, умение решать сложные логические задачи и быстро принимать правильные решения. Но современная наука утверждает, что существуют и другие, косвенные признаки недюжинного ума. Их очень много, но мы выбрали только семь, которые можно обнаружить в себе самостоятельно, без сложных тестов и общения со специалистами.





Любовь к алкогольным напиткам

Атеизм

Благосостояние

Подтянутая фигура

Способность доверять

Любовь к кошкам

Цвет глаз