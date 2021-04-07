Враги нашего сладкого, крепкого сна, или как не бродить среди ночи по дому!
Как же здорово прилечь на диван, разложить вокруг себя разные вкусности и поедать их за просмотром любимого фильма, сериала, телепередачи. Так не заметишь, как пройдет целая ночь. Или зайдешь перед сном в социальные сети на минутку, а так одноклассника найдешь, давнего друга/подругу и начинается переписка. И снова до утра.
Вроде бы хорошо проведенное время, но на следующее утро жалеешь об этом. Во-первых, ночные поедания лакомств «подкорректируют» фигуру, причем в худшую сторону, во-вторых, весь день чувствуешь себя уставшим, вялым, постоянно хочется спать и только этим забита голова. Обещаешь себе в этот раз лечь пораньше, ждешь ночи и что? Ложишься спать, а вчерашние впечатления и эмоции порождают множество мыслей. Ой, как они не кстати. И как же быть? Есть такие методы, после которых на утро ты свеж, бодр и энергичен, а не вял и подавлен.
Свежий воздух всему голова
Всегда кажется, что в теплой комнате да под теплым одеялом не только уютно, но и засыпается хорошо. Однако это первая и самая большая ошибка. Привычная температура в комнате для комфортного пребывания составляет примерно 22-24 градусов. А вот для хорошего сна температура воздуха не должна превышать 18 градусов. Так что открываем на всю ночь окна и форточки, если, конечно, не зима на улице, и дышим, на полные легкие, свежим воздухом.
Еда – ночной враг
Существует простая закономерность: спит желудок – спит его хозяин, и наоборот. Ну вот представьте себе, наелись первого блюда, второго, еще и чаем запили с булочкой. Когда желудку отдыхать? А некогда. Если ему не спится, то и Вам нельзя. Мало того, что лишние килограммы ту как тут, еще и красные, уставшие глаза, поникший взгляд, рассеянность под утро. Если хочется выглядеть на все 100, значит нужно кушать горячие котлеты и аппетитное пирожное за парочку часов до сна. В противном случае, вы рискуете бродить по дому, аки приведение.
Забыть и простить
Почему-то именно ночью начинают всплывать старые обиды, вспоминается, что соседка слева не отдала книжку, хотя обещала пару месяцев назад, «надо было сказать/ответить по-другому» и т.д. Все, сон как рукой сняло, а виной всему нервы, перенесенный недавно стресс, злость на кого-то, которая так и грызет изнутри. Что делать? Забыть старые обиды, простить всех (хотя бы на время сна, если тяжело насовсем) и вместо негативных воспоминаний лучше пофантазируйте о счастливом будущем, пусть оно будет слишком фантастическим, зато наполненным радостью и положительными эмоциями. Такие мысли обеспечат не только крепкий, но и сладкий сон. А это значит, что на утро, вы будете полны сил и энергии, встретить новый день, на встречу новым испытаниям.
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