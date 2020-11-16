Из-за чего на одном ж/д маршруте погибал каждый третий машинист поезда: «Дорога Победы»

Когда было принято решение о строительстве ж/д дороги «Победы»

Кадр из фильма «Коридор бессмертия». /Фото: moscowchanges.ru

Кто сумел построить ж/д дорогу за 17 дней

«Дорогу Победы» построили за 17 дней! /Фото: regnum.ru

Насколько значительным оказался вклад Шлиссельбургской магистрали в долгожданный прорыв блокады

По этой дороге в осаждённый город было перевезено 75% военного снаряжения и продовольствия. Кадр из фильма «Коридор бессмертия». /Фото: kino.ru

Вчерашние школьницы работали кондукторами в поездах: проверяли не билеты, а сцепку, сигнальные фонари под постоянным обстрелом фашистов. /Фото: s4.cdn.eg.ru

Как поездам удавалось прорываться сквозь артобстрелы

Машинистов разыскивали на фронте и самолётами доставляли в осаждённый город. Кадр из фильма «Коридор бессмертия». /Фото: all.culture.ru