Невероятные лабиринты, сделанные человеком из природных материалов

С древних времен людей вдохновляли и очаровывали лабиринты. Дерево, камень, растения, лёд… нет никаких ограничений в дизайне и материалах, используемых для постройки лабиринта. Представляем вашему вниманию несколько примеров невероятных лабиринтов, в которых заблудиться — это одно удовольствие. И самое главное — никаких минотавров!











Лабиринт усадьбы Лонглит, Англия, в центре которого имеется небольшая площадка, с которой можно полюбоваться узорами, и на тех, кто заблудился между стенами из английского Тиса.







Дворец епископа, Португалия. Лаиринт в стиле барокко.







Сады Глендурган, Англия. Лабиринт с маленьким домиком в центре.







Музей Ван Гога, Амстердам. Лабиринт, украшенный 125 тысячами подсолнечника.







Ананасовая плантация Dole, Гавайи, лабиринт, украшенный огромным «ананасом».







Лабиринт Орта, Барселона, Испания, подстриженные кипарисы и мраморный барельеф.







Лабиринт Сортилеж, Рибовиль, Франция. Жимолость, жасмин, розы, и это всего лишь часть растений, украшающих этот чудесный лабиринт.







Тематический парк Тайхланд, Германия. Не очень сложный, но весьма красивый хвойный лабиринт.







Дом короля Джеймса Хэтфилда, Англия. Сад этого дома украшен миниатюрным милым лабиринтом.







Реиньяк-Сюр-Эндр, Франция. Летний лабиринт из кукурузы или подсолнечника.

Вилла Пизани, Италия. На фото башня, расположенная в центре сложного лабиринта 18-го века, увенчанная статуей Минервы, богини мудрости.Лабиринт Виллы Пизани.Детский ледяной лабиринт, сделанный во время чемпионата мира по ледяному искусству.Кукурузный лабиринт в Йорк, Англия. Один фермер решил добавить в свой лабиринт немного волшебства и украсил его изображениями Гарри Поттера.Великий вермонтский кукурузный лабиринт, США . Лабиринт с изображением динозавра, на прохождение которого у его посетителей уходит около 3 часов.Лабиринт Traquair House, Шотландия. Посетители, которые пытались преодолеть этот лабиринт, могли найти в нём 5500 спрятанных пасхальных яиц.Ферма приключений Ричардсона, Иллинойс, США. Данный лабиринт был создан в честь победы хоккейной команды Чикаго Блэкхокс на чемпионате Кубка Стэнли.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)