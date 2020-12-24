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Невероятные лабиринты, сделанные человеком из природных материалов

С древних времен людей вдохновляли и очаровывали лабиринты. Дерево, камень, растения, лёд… нет никаких ограничений в дизайне и материалах, используемых для постройки лабиринта. Представляем вашему вниманию несколько примеров невероятных лабиринтов, в которых заблудиться — это одно удовольствие. И самое главное — никаких минотавров!

Невероятные лабиринты, сделанные человеком из природных материалов

Невероятные лабиринты, сделанные человеком из природных материалов

Лабиринт усадьбы Лонглит, Англия, в центре которого имеется небольшая площадка, с которой можно полюбоваться узорами, и на тех, кто заблудился между стенами из английского Тиса.

Невероятные лабиринты, сделанные человеком из природных материалов

Дворец епископа, Португалия. Лаиринт в стиле барокко.

Невероятные лабиринты, сделанные человеком из природных материалов

Сады Глендурган, Англия. Лабиринт с маленьким домиком в центре.

Невероятные лабиринты, сделанные человеком из природных материалов

Музей Ван Гога, Амстердам. Лабиринт, украшенный 125 тысячами подсолнечника.

Невероятные лабиринты, сделанные человеком из природных материалов

Ананасовая плантация Dole, Гавайи, лабиринт, украшенный огромным «ананасом».

Невероятные лабиринты, сделанные человеком из природных материалов

Лабиринт Орта, Барселона, Испания, подстриженные кипарисы и мраморный барельеф.

Невероятные лабиринты, сделанные человеком из природных материалов

Лабиринт Сортилеж, Рибовиль, Франция. Жимолость, жасмин, розы, и это всего лишь часть растений, украшающих этот чудесный лабиринт.

Невероятные лабиринты, сделанные человеком из природных материалов

Тематический парк Тайхланд, Германия. Не очень сложный, но весьма красивый хвойный лабиринт.

Невероятные лабиринты, сделанные человеком из природных материалов

Дом короля Джеймса Хэтфилда, Англия. Сад этого дома украшен миниатюрным милым лабиринтом.

Невероятные лабиринты, сделанные человеком из природных материалов

Реиньяк-Сюр-Эндр, Франция. Летний лабиринт из кукурузы или подсолнечника.



Невероятные лабиринты, сделанные человеком из природных материалов

Вилла Пизани, Италия. На фото башня, расположенная в центре сложного лабиринта 18-го века, увенчанная статуей Минервы, богини мудрости.

Невероятные лабиринты, сделанные человеком из природных материалов

Лабиринт Виллы Пизани.

Невероятные лабиринты, сделанные человеком из природных материалов

Детский ледяной лабиринт, сделанный во время чемпионата мира по ледяному искусству.

Невероятные лабиринты, сделанные человеком из природных материалов

Кукурузный лабиринт в Йорк, Англия. Один фермер решил добавить в свой лабиринт немного волшебства и украсил его изображениями Гарри Поттера.

Невероятные лабиринты, сделанные человеком из природных материалов

Невероятные лабиринты, сделанные человеком из природных материалов

Великий вермонтский кукурузный лабиринт, США. Лабиринт с изображением динозавра, на прохождение которого у его посетителей уходит около 3 часов.

Невероятные лабиринты, сделанные человеком из природных материалов

Лабиринт Traquair House, Шотландия. Посетители, которые пытались преодолеть этот лабиринт, могли найти в нём 5500 спрятанных пасхальных яиц.

Невероятные лабиринты, сделанные человеком из природных материалов

Ферма приключений Ричардсона, Иллинойс, США. Данный лабиринт был создан в честь победы хоккейной команды Чикаго Блэкхокс на чемпионате Кубка Стэнли.

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