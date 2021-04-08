15 эффектных идей для акцентных стен, которые вдохновят на преображение интерьера

Пустые однотонные стены - верный признак того, что интерьер был оформлен любителями. Профессиональные дизайнеры интерьера знают, что от оформления стен зависит многое.

И поэтому нередко используют проверенный прием - делают одну из стен акцентной, то есть отличающейся от остальных и привлекающей внимание в максимальной степени.

Делимся подборкой эффектный идей, которые вдохновят на преображение интерьера.

1. Ламинат - не только для пола

Акцентная стена, выложенная ламинатом.

Обычный ламинат, который используется для отделки пола, может стать и декором для акцентной стены. Его приклеивают к стене строительным клеем или фиксируют на обрешетке, что является более надежным способом. Обустройство такой акцентной стены обойдется дешево, зато эффект будет ничуть не хуже, чем от использования натурального дерева.

2. Домашняя мини-галерея

Оформление акцентной стены множеством картин.

На однотонной стене, ничем не отличающейся от других в плане отделки, будут впечатляюще выглядеть множество картин. Совсем не обязательно подбирать изображения в одинаковой стилистике. Чтобы сделать декоративную композицию целостной, достаточно поместить все картинки в одинаковые рамки.

3. Абстрактная геометрия

Простой, но эффектный рисунок на стене.

Изобразить подобный рисунок на стене сможет даже ребенок. Достаточно наметить контуры будущего изображения строительным скотчем, наклеенным на поверхность стены, и свободное пространство закрасить нужным цветом. Несмотря на простоту этой декоративной техники, эффект от полученного разноцветного изображения - впечатляющий.

4. Немного Зазеркалья

Акцентная стена, декорированная зеркалами.

Множество зеркал в одинаковом обрамлении создают необычный декоративный эффект. Без сомнения, такая акцентная стена будет по достоинству оценена представительницами прекрасного пола. Но и те, кто предпочитает практичный декор, также не останутся разочарованными. Ведь зеркало обладают почти волшебным свойством визуально увеличивать пространство.

5. Оптические иллюзии

Необычные фотообои на акцентной стене.

Фотообои с реалистичным рисунком делают обычную комнату похожей на настоящую библиотеку. Такой декоративный прием привлечет максимум внимания к стене. Еще один очевидный плюс от использования фотообоев - зрительное увеличение комнаты. Ведь рисунок с полками выглядит как настоящий стеллаж, в реальности занимающий немало места.

6. Максимум рельефа

Декоративные панели в интерьере спальни.

Стена в интерьере спальни становится акцентной за счет ее отделки при помощи 3D-панелями. Такой декор, изготовленный из гипса, при необходимости можно покрасить в любой цвет. Эффект рельефности визуально увеличивается за счет наличия ниши, а все изгибы стены подчеркнуты еще и многоуровневым освещением.

7. Демократичные доски с роскошной фактурой

Отделка стены досками.

Обычные доски, при помощи которых отделана акцентная стена, выглядят свежо и демократично. Чтобы достичь такого впечатляющего эффекта, нужно сохранить природную фактуру натурального дерева нетронутой. Для этого откажитесь от полировки и многослойного покрытия лаками. Тогда оформление акцентной стены будет выглядеть аутентично.

8. Тарелки, которые уместны не только на кухне

Декор стены при помощи тарелок.

Декоративные тарелки выглядят гармонично в интерьере гостиной. Такой декор эффектно оживляет обстановку: блеск керамики и необычная форма добавляют в интерьер индивидуальности. Если декоративных тарелок двух-трех видов в достаточном количестве не нашлось, то можно задекорировать в технике декупаж разные. Просто используйте одинаковые салфетки для декупажа.

9. Выразительные полоски

Акцентная стена выделена широкими полосами.

Даже если стены в комнате уже выкрашены в одинаковый цвет, то сделать одну из них акцентной все равно получится. Достаточно нарисовать несколько широких полос. Чтобы такой нарисованный декор выглядел выразительно, нужно использовать краску контрастного цвета.

10. Рисунок в стиле примитивизм

Оформление акцентной стены при помощи простого рисунка.

Простой рисунок на стене, выкрашенной в один цвет, может преобразить интерьер. Для нанесения рисунка лучше использовать краску контрастного цвета. Если художественные навыки отсутствуют полностью, то рисунок замените виниловыми наклейками для стены. Преимущество такого декора заключается в том, что при необходимости виниловые наклейки отклеиваются без следа.

11. Декоративные молдинги

Оформление акцентной стены молдингами.

Декоративные молдинги можно без труда найти в любом строительном магазине. Привычный вариант их использования, который часто встречался в советских интерьерах - белые молдинги на пастельной стене. Чтобы акцентная стена выглядела актуально, стоит окрасить молдинги в цвет стен. Такой фактурный декор вполне соответствует современным тенденциям.

12. Абстрактная геометрия

Оформление акцентной стены рисунком.

К разработке абстрактного рисунка, состоящего из геометрических фигур, лучше привлечь профессионала. Конечно, в том случае, если собственные художественные навыки отсутствуют. А нанести изображение на стену не составит особого труда. Наметить контуры, чтобы изображение получилось аккуратным, можно при помощи строительного скотча.

13. Яркое граффити

Молодожная акцентная стена.

Любители молодежного и динамичного интерьера наверняка оценят акцентную стену, поверхность которой украшена ярким граффити. Такой декор преобразит даже самую нейтральную и унылую обстановку, наполнив ее красками.

14. Да будет свет

Акцентная стена выделена при помощи освещения.

Нестандартная схема освещения неизменно привлекает внимание. Так почему же не использовать этот прием для оформления акцентной стены? Подобный декор, кроме эстетической функции, еще и функционален. Ведь при необходимости светильники можно включить, создав уютный полумрак.

15. Немного лофта

Частично кирпичная стена.

Элементы лофта в современном интерьере выглядят стильно и выразительно. Но стена, полностью выложенная кирпичом, уже успела немного надоесть. Выход из ситуации существует. Достаточно декорировать кирпичом только часть стены. Максимум внимания к такой отделке гарантировано.