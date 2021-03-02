Истории происхождения знаменитых спортивных игр

Играете ли вы в них или просто наблюдаете в качестве зрителя — спортивные игры являются значительной частью жизни многих людей. Кроме того что это зрелище, спортивные игры также связаны с национальной идентичностью многих стран, являясь индустрией на миллиарды долларов.



Вы когда-нибудь задавались вопросом, как зародились эти спортивные игры? Даже если вам кажется, что знаете, самое интересное в том, что истории происхождения спортивных игр наполнены мифами и легендами. Вот реальные истории о том, как появились эти любимые игры:



10. Лакросс

9. Гольф

8. Хоккей (на льду)

7. Регби

6. Крикет

5. Теннис

4. Баскетбол

3. Бейсбол

2. Американский футбол

1. Футбол