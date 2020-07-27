13 научных фактов, которые расширят ваши знания о мире

Порой учёные совершают настолько удивительные открытия, что им уступают даже фантастические романы. Наша подборка необычных научных фактов поможет вам расширить свой кругозор и в очередной раз убедиться в том, что мир вокруг нас интересен и многогранен.









1. У детей примерно на 70 костей больше, чем у взрослых

2. Эйфелева башня вырастает летом на 15 сантиметров

3. 20% кислорода образуется в тропических лесах Амазонии

4. Некоторые металлы настолько химически активны, что взрываются даже при контакте с водой

5. Чайная ложка нейтронной звезды будет весить 6 миллиардов тонн

6. Каждый год Гавайи приближаются к Аляске на 7,5 см

7. Через 2,3 миллиарда лет на Земле будет слишком жарко, чтобы на ней была возможна жизнь

8. Белых медведей практически невозможно обнаружить с помощью тепловизора

9. Свету потребуется 8 минут 19 секунд, чтобы добраться от Солнца до Земли

10. Если убрать всё межатомное пространство, человечество уместится в кубике сахара

11. Желудочный сок способен растворить бритвенные лезвия

12. Венера — единственная планета, которая вращается по часовой стрелке

13. Блоха может разгоняться быстрее, чем космический шаттл