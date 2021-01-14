Черные грибы Чернобыля: неопознанная жизнь, созданная радиацией

Четвертый блок, взорвавшийся в 1986 году, через несколько месяцев был укрыт защитным саркофагом, куда собрали и прочий радиоактивный мусор с площадки.

Но уже в 1991 году, когда микробиолог Нелли Жданова и ее коллеги исследовали эти остатки с помощью дистанционно управляемых манипуляторов, жизнь обнаружилась и здесь. Смертоносные обломки оказались населены процветающими сообществами черных грибов. За последующие годы среди них были идентифицированы представители примерно сотни родов. Некоторые из них не просто выдерживают убийственный уровень радиации, но даже сами тянутся к ней, словно растения – к свету.