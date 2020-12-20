Особенности национального смеха

Интернет, в определённом смысле, объединил мир в одну «глобальную деревню», где представители разных национальностей и культур общаются при помощи одних и тех же смайликов и небольшого набора понятных всем пользователям терминов.



Однако всё же ещё остаются моменты, отличающие нас друг от друга – такие, как смех. Нам трудно представить, что обычное для нас ха-ха-ха совсем чуждо тайцам и японцам – у них свои, странные для нас, способы выражения радости.



Вот как выражают смех в разных странах мира:



На иврите смех звучит для нас традиционно







kkkkkk — корейский эквивалент нашего ха-ха-ха







В тайском языке цифра 5 произносится как «ха». Поэтому тайцы выражают смех набором пятёрок







В китайском языке смех обозначают иероглифом 笑声, что произносится как «сяо шен». В мандаринском варианте китайского существует также иероглиф 哈哈 , который произносится как «ха-ха», а также 呵呵 («хе-хе») и 嘻嘻 («хи-хи»)







Жители Ямайки обозначают смех аббревиатурой DWL (расшифровывается как «умираю от смеха») — это аналог американского LOL и французского MDR







Датчане изображают смех по-разному: хе-хе, хо-хо или хи-хи







В испанском «j» как «х», так что «jajaja» произносится как знакомое нам «ха-ха-ха»







Англичане тоже тоже используют «ха-ха-ха», правда, слегка приправленное британским акцентом







Исландцы чаще всего «хихи»-кают







В итальянском гласная указывает на тон смеха. Например, ahahah — это обычный громкий смех, eheheh — это улыбка, а ihihih — это саркастическое хихиканье







У греков смех выражается обычным «ха-ха-ха»







Французы сообщают друг другу, что они «умирают со смеху», при помощи аббревиатуры MDR (mort de rire)







Не путать с www из адресов веб-страниц.

Звучит похоже на повторяющуюся букву «у»Бразильцы пишут на португальском huehuehue или rsrsrsrsВ арабском нет коротких гласных. Поэтому они выражают смех только согласными, которые, впрочем, произносятся как «ха-ха-ха»Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)