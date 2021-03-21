Как самому превратить неприглядный санузел в стильное пространство

В квартирах старого жилого фонда санузлу отведено крошечное пространство, при этом привести его в порядок - занятие весьма затратное. Ну а если квартира окажется совсем уж «убитая», то придется заменить инженерные коммуникации, сантехнику, привести в порядок стены, потолок и пол. Такая невеселая перспектива пугает новых владельцев, которым нужно решиться на кардинальные преобразования.
Вот в таком состоянии был туалет после покупки квартиры.
Покупка старой квартиры часто влечет за собой грандиозные преобразования и капитальный ремонт, ведь ситуация, когда основательный ремонт делался лет 30 назад, не редкость. Блогер Светлана, которая предпочитает делать все самостоятельно, принялась облагораживать приобретенную жилплощадь. Напоследок они с мужем решили преобразовать пространство самой сложной комнаты – крошечного туалета, в котором сантехника и инженерные коммуникации не менялись со дня сдачи в эксплуатацию многоквартирного дома. Предыдущие хозяева удосужились лишь наклеить обои на облезлые крашеные стены и пристроить пару кусков линолеума на пол.
При полной реконструкции санузла потребуется удалить все старые облицовочные материалы на стенах.
Для того чтобы начать действовать, Светлане потребовалось убрать все ненужные предметы и вещи, демонтировать вентиляционные решетки и бетонные плинтусы, снять обои и удалить все отслойки краски, побелки, штукатурки, удалить керамическую плитку.
Прежде чем менять трубы водопровода и канализации нужно получить согласие соседей и управляющей компании.
Совет: Перед тем как полностью разгромить туалет, следует отправиться к специалистам управляющей компании, которые озвучат список нормативов и обязательных к исполнению процедур. После этого: написать заявление, получить согласие соседей (и необязательно это будут жильцы верхнего и нижнего этажа вашего стояка!) на замену инженерно-санитарных коммуникаций, разрешение на ремонтные работы. Только после этого можно оговаривать отключение и слив воды из общедомовых коммуникаций. Стоит упомянуть, что замена основных стояков производится специалистами управляющей компании и в максимально сжатые сроки, ну а разводка труб – дело каждого владельца, хотя лучше приглашать профессионалов.
Вот так выглядит туалет после замены громоздких труб и установки инсталляции.
Несмотря на более чем скромные габариты туалета, супруги остановили свой выбор на подвесном унитазе с инсталляцией. Для этой работы был приглашен мастер, который установил и бачок, и корпус инсталляции, и сам унитаз. Также он сделал короб из гипсокартона, за которым спрятаны все коммуникации.
Перед покраской поврежденные поверхности придется зашпаклевать и выровнять.
После того, как самая ответственная часть работы по замене труб и установке сантехники завершена, можно приниматься за выравнивание стен и пола. Светлане понадобилось немало времени, чтобы огромные дыры спрятать за слоем шпаклевки, выровнять все поверхности и прогрунтовать для лучшей сцепки с краской.
Благодаря правильно подобранной качественной плитке помещение преобразится до неузнаваемости.
Пока сохнет материал на стенах, можно укладывать керамическую плитку на пол. В случае с туалетом экономить на этом не целесообразно, ведь понадобится от силы 1 кв. м отделочного материала. Что и сделала мастерица, заказав кафель с интересным рисунком. Перед укладкой плитки стоит определиться с симметрией рисунка и заблаговременно нарезать нужные отрезки. Затем можно разводить клей или делать цементный раствор и укладывать кафель согласно рисунку. После того, как материал высохнет и можно будет ходить по новенькому полу, нужно тщательно затереть швы.
Чтобы получился равномерный тон, стены красят в два слоя.
Перед покраской стен и потолка следует накрыть пол и унитаз пленкой, а все стыки заклеить малярной лентой. Это избавит от загрязнений те предметы и части помещения, которые не будут окрашиваться. Выбранный тон краски наносить на стены придется как минимум в 2 слоя, не забывая давать достаточно времени на высыхание. В противном случае останутся проплешины и разводы, которые сведут на нет все ваши старания.
Последние штрихи - и ремонт в туалете можно считать завершенным.
Как правило, со стороны ванной комнаты в туалет выведены две не очень эстетичные трубы, которые неплохо было бы задекорировать. Светлана, например, для этих целей приобрела крышку от экрана для маскировки радиаторов, распилила ее на элементы, затем собрала короб нужного размера.
Когда последний слой краски на стене и трубах высох, она приступила к закреплению декоративного элемента, держателя для туалетной бумаги и установки дверцы на аварийном люке, предусмотрительно сделанном на коробе, за которым прячутся все коммуникации. Чтобы разбавить однотонный цвет на стенах, Светлана повесила картину, но можно сделать и любой другой акцент, все зависит от желаний и пристрастий владельцев.
Чтобы обновить ванную комнату, придется избавиться не только от старой сантехники, но и очистить все поверхности.
Заметное преображение ванной комнаты.
Ремонт в ванной комнате – всегда проблема, но результат порадует.
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