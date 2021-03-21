Как самому превратить неприглядный санузел в стильное пространство

Вот в таком состоянии был туалет после покупки квартиры.

При полной реконструкции санузла потребуется удалить все старые облицовочные материалы на стенах.

Прежде чем менять трубы водопровода и канализации нужно получить согласие соседей и управляющей компании.

Вот так выглядит туалет после замены громоздких труб и установки инсталляции.

Перед покраской поврежденные поверхности придется зашпаклевать и выровнять.

Благодаря правильно подобранной качественной плитке помещение преобразится до неузнаваемости.

Чтобы получился равномерный тон, стены красят в два слоя.

Последние штрихи - и ремонт в туалете можно считать завершенным.

Чтобы обновить ванную комнату, придется избавиться не только от старой сантехники, но и очистить все поверхности.

Заметное преображение ванной комнаты.

Ремонт в ванной комнате – всегда проблема , но результат порадует.