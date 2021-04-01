Сухость и трещины на губах поможет победить … алоэ!

Ветреная погода часто является одной из причин сухости кожи губ и появления на них трещин. Явление это очень неприятное, более того, даже весьма болезненное. В этом случае хочется как можно быстрее избавиться от таких трещин и привести губы в порядок. Использовать для этой цели можно различные крема с заживляющими свойствами. А можно обойтись и народными способами, используя для этого, например, алоэ. Это растение отлично зарекомендовало себя в народной медицине. Поможет оно сегодня и нам.

Если на губе появилась трещина и долго не заживает. Чем лечить?

Конечно, не нужно запускать губы до того состояния, когда они все покроются трещинами. Заниматься их лечением следует уже на ранней стадии. В этом случае вернуть коже губ былую бархатистость можно без особых проблем с помощью алоэ. Вот 2 варианта применения этого растения для лечения трещин на губах.

Вариант №1

Если листья на вашем растении крупные, то можно использовать их целиком. Для этого лист алоэ моем, срезаем с него колючки, разрезаем вдоль и прикладываем мякоть к коже губ. Держать мякоть алоэ на губах нужно 5 минут.

Вариант №2

Если ваше растение ещё молодое и листочки на нём мелкие, то их нужно будет порубить в кашицу. Далее, делаем всё то же самое, то есть, наносим кашицу из алоэ на губы и держим те же 5 минут.

После смываем водой.

Такие процедуры в день нужно будет делать раза 2 или 3. За неделю лечебных процедур с алоэ кожа на губах станет мягкой, а трещины полностью исчезнут.