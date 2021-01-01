Самые дорогие, но совершенно бесполезные вещи в мире

Быть до неприличия богатым — значит иметь возможность позволить себе покупать вещи, которые большинство людей даже не будет рассматривать в качестве потенциальной покупки. Многие супердорогие люксовые автомобили или особняки на самом деле могут быть достаточно функциональными и иметь особенности, которыми многие хотели бы воспользоваться. Но иногда люди тратят деньги на милые дурацкие вещицы, которые в конечном счёте абсолютно бесполезны, несмотря на их очень высокую стоимость.



Можно увидеть и захотеть купить что-то, выглядящее круто и особенно, но как только ты смотришь на ценник, то сразу же отворачиваешься и уходишь в недоумении от непомерно завышенной цены. Впрочем, есть люди, которые купят такую вещь вне зависимости от её стоимости, запросто потратив, например, миллион долларов на аксессуар для своей собаки или специальную плавающую кровать, или даже на рулон туалетной бумаги, сделанной из золота.



Хотя существует немало других дорогущих и бесполезных предметов, эти десять в нашем сегодняшнем списке наиболее ошеломительны, изумительны и удивительны. По-видимому, многие из них даже лучше не использовать по прямому назначению, чтобы не сломать или как-то повредить дорогой и хрупкий предмет.

10. Чайный пакетик

9. Золотой кирпичик LEGO

8. Контактные линзы с бриллиантами

7. Мяч для игры в крикет

6. Бриллиантовый LCD-телевизор Yalos

5. Ручка, инкрустированная рубинами и бриллиантами

4. Шахматы

3. Рулон золотой туалетной бумаги

2. Магнитная левитирующая кровать

1. Ошейник для собаки