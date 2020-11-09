Странные полосы на перекрестках: для чего их наносят

Многие отечественные автомобилисты начали обращать внимание на то, что в последнее время на перекрестках и перед ними стали появляться какие-то новые загадочные полосы. Кем и для чего они делаются? Откровенно странная инновация уже успела породить какое-то неимоверное количество слухов. На поверку же все оказалось достаточно просто. Самое время разобраться в данном вопросе.
Всеразметка делается для улучшения ситуации с трафиком. ¦Фото: amsrus.ru.
Странные полосы на перекрестках городов России (пока главным образом Москвы и Санкт-Петербурга) стали появляться относительно недавно. Состоит странная разметка из двух составляющих, одного уже хорошо знакомого элемента и одного нового.
Первый элемент – шумовые полосы
Шумовая разметка хорошо всем знакома. ¦Фото: kirov-v-mire.ru.
Данный элемент технической разметки должен быть хорошо знаком всем отечественным водителям. Выполняется он в качестве поперечных линий, которые возвышаются над асфальтом и имеют толщину порядка 1.5-3 см. Чаще всего ставят полосы на наиболее опасных участках автомобильной дороги в тех местах, где было бы нелишним привлечь как можно больше внимания водителя к ситуации на дороге, чтобы он не терял бдительности. В некоторых случаях шумовые полосы дублируют сплошную и двойную сплошную разметку на случай, если автомобилист во время движения начнет засыпать за рулем.
Второй элемент – детекторы транспорта
Разметка с детекторами. ¦Фото: ya.ru.
Подземные детекторы транспорта – сравнительно новый элемент, который начал появляться на перекрестках крупных городов буквально недавно. Чаще всего выглядят детекторы, как какие-то странные ломанные полосы на асфальте. Как уже можно было догадаться, нужны они для сбора информации о дорожном трафике. Под защитным слоем детекторов вмонтированы индукционные петли, которые подключены к системе «умных» светофоров. Вся система призвана повысить уровень безопасности на дороге, а также поспособствовать разрядке плотности транспортного потока в городе.
Делается такая для улучшения скорости движения потока. ¦Фото: oblgazeta.ru.
Благодаря индукционным датчикам «умные» светофоры пытаются создавать «зеленую» волну для наиболее напряженных, плотно загруженных потоков транспорта. Предварительные исследования показали, что описываемая система позволяет сократить напряжение на городских дорогах примерно на 15-20%. Фиксирует инновационная аппаратура движение не только автомобилей, но также мотоциклов и даже велосипедов.
А наносят все загадочные полосы, конечно же, дорожные службы.
Разметка с датчиками часть системы интеллектуального светофора. ¦Фото: kursiv.kz.
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