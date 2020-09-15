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15 самых красивых ножек в истории

Английский производитель Wilkinson Sword опросило более 1000 женщин в возрасте от 16 до 55 лет, с целью узнать, ноги какой знаменитой красавицы они считают самыми красивыми, и о которых они мечтают сами. Длинноногие красавицы и их безупречные знаковые ножки по версии английских женщин ждут вас далее.

15 место принадлежит Жизель Бундхен, за её ножки проголосовало 0,4%

15 самых красивых ножек в истории

На 14 месте Кейт Мосс, её ноги заслужили 1,6% голосов

15 самых красивых ножек в истории

13 место заняла Камерон Диас и её честные 2,9%

15 самых красивых ножек в истории

На 12 месте Тейлор Свифт – 3,5%

15 самых красивых ножек в истории

На 11 месте дефилирующая Наоми Кэмпбелл, её ноги понравились 4,1% женщин.

15 самых красивых ножек в истории

На 10 месте расположилась Одри Хепберн за её знаковые ноги проголосовало 4,9% женщин

15 самых красивых ножек в истории

На 9 месте британская велогонщица и взявшая золотую медаль на Олимпиаде-2012 Виктория Пендлтон, за её ноги проголосовало 6,5%

15 самых красивых ножек в истории

На 8 месте несравненная Анджелина Джоли и её 7,2%

15 самых красивых ножек в истории

Кейт Мидлтон расположилась на 7 месте, за неё проголосовало 7,4% опрошенных женщин

15 самых красивых ножек в истории

На 6 месте американская актриса, танцовщица и певица Бетти Грейбл и её ноги, ставшие бестселлером 1943 года, названные «ноги на миллион долларов» – заслужили 7,8% голосов

15 самых красивых ножек в истории

Ноги экс-участницы Spice Girls Джери Холлиуэлл оказались на 5 месте и набрали 15% голосов

15 самых красивых ножек в истории

4 место принадлежит яркой Тине Тернер, за её ноги проголосовало 16% женщин

15 самых красивых ножек в истории

На 3 месте тоненькие ножки Твигги – 17%

15 самых красивых ножек в истории

На 2 месте оказалась Кайли Миноуг со своими совершенными ногами – 22% голосов

15 самых красивых ножек в истории

И наконец, 1 место, которое по праву принадлежит иконе поп-культуры Мэрилин Монро, за неё проголосовало 47% всех опрошенных женщин, тем самым признав её ноги, самыми знаковыми ногами в истории

15 самых красивых ножек в истории

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