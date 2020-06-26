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10 шокирующих фактов о том, как нас обманывают в магазинах

Многие уже не удивляются тому, что на рынках и в маленьких магазинах, происходят случаи обвеса и обсчета. А вот в крупных торговых сетях, нечистые на руку продавцы, еще изощреннее дурят нашего брата.

Публикуем реальные способы обмана, которыми поделились бывшие сотрудники крупных магазинов.

10 шокирующих фактов о том, как нас обманывают в магазинах

Магазины электроники


1. Практически все именитые бренды, заметив заводской брак своей техники, отзывают всю партию из магазинов. А после устранения дефектов, возвращают обратно, но уже со скидкой 30–50%. Но некоторые магазины сбывают эту отбраковку под видом распродажи, устно предупреждая, что товар возврату не подлежит.

2. Важно: покупатель не вправе сдать бракованный, сломавшийся товар только в том случае, если его, покупателя, официально предупредили о недостатках, а все дефекты подробно описаны в товарном чеке, ярлыке или в отдельном документе. Отличить «отбраковку» можно по наклейке REF — Refurbished.

Магазины элитного нижнего белья


3. Продавщицы таких магазинов грешат следующим — они покупают на рынке дешевое нижнее белье и подкладывают их среди фирменного белья за цену несколько ниже, чем значится на остальных этикетках, а покупательницы в восторге расхватывают это недорогое «брендовое» белье.

Продуктовые магазины


4.
Огромное количество продавцов признаются в том, что руководство магазинов заставляет их давать просроченным продуктам «вторую жизнь». Достигается это следующими методами: отмыванием чистящими средствами колбасы от налета, прокалыванием булавкой вздувшихся пакетов с кисломолочной продукцией и т. д.

5. Если просроченную продукцию продать всё же не удается, то ее возвращают производителю, и там сосиски и колбасы попадают в «производство еще раз» — перерабатываются, смешиваются со свежим фаршем и снова становятся «съедобными».

6. Фрукты и овощи имеют свойства усыхать, поэтому предприимчивые продавцы заранее их взвешивают и фасуют по пакетам.

7. Заморозка. Рыба, морепродукты, овощи обливаются водой и моментально замораживаются, и вода порой достигает 30 — 40% веса продуктов.

8. Наверное вы и не догадывались, что свежемороженную рыбу нередко делают из испорченной. Ведь ледяная корочка способна скрыть любые видимые дефекты продукта.

9. При продаже весового товара часто используют такой фокус: на электронные весы якобы в гигиенических целях кладётся пакетик. Фишка в том, что его краешек приклеен скотчем к корпусу весов, а когда на весы что-то кладут, пакетик натягивается сам или его подтягивает кассир. Вес товара увеличивается.

10. На кассе вас могут тоже обмануть, например «пробить» один товар несколько раз. А если вы это заметите, кассир сошлется на сбой в системе компьютера.

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