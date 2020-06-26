10 шокирующих фактов о том, как нас обманывают в магазинах

Многие уже не удивляются тому, что на рынках и в маленьких магазинах, происходят случаи обвеса и обсчета. А вот в крупных торговых сетях, нечистые на руку продавцы, еще изощреннее дурят нашего брата.
Публикуем реальные способы обмана, которыми поделились бывшие сотрудники крупных магазинов.
Магазины электроники
1. Практически все именитые бренды, заметив заводской брак своей техники, отзывают всю партию из магазинов. А после устранения дефектов, возвращают обратно, но уже со скидкой 30–50%. Но некоторые магазины сбывают эту отбраковку под видом распродажи, устно предупреждая, что товар возврату не подлежит.
2. Важно: покупатель не вправе сдать бракованный, сломавшийся товар только в том случае, если его, покупателя, официально предупредили о недостатках, а все дефекты подробно описаны в товарном чеке, ярлыке или в отдельном документе. Отличить «отбраковку» можно по наклейке REF — Refurbished.
Магазины элитного нижнего белья
3. Продавщицы таких магазинов грешат следующим — они покупают на рынке дешевое нижнее белье и подкладывают их среди фирменного белья за цену несколько ниже, чем значится на остальных этикетках, а покупательницы в восторге расхватывают это недорогое «брендовое» белье.
Продуктовые магазины
4. Огромное количество продавцов признаются в том, что руководство магазинов заставляет их давать просроченным продуктам «вторую жизнь». Достигается это следующими методами: отмыванием чистящими средствами колбасы от налета, прокалыванием булавкой вздувшихся пакетов с кисломолочной продукцией и т. д.
5. Если просроченную продукцию продать всё же не удается, то ее возвращают производителю, и там сосиски и колбасы попадают в «производство еще раз» — перерабатываются, смешиваются со свежим фаршем и снова становятся «съедобными».
6. Фрукты и овощи имеют свойства усыхать, поэтому предприимчивые продавцы заранее их взвешивают и фасуют по пакетам.
7. Заморозка. Рыба, морепродукты, овощи обливаются водой и моментально замораживаются, и вода порой достигает 30 — 40% веса продуктов.
8. Наверное вы и не догадывались, что свежемороженную рыбу нередко делают из испорченной. Ведь ледяная корочка способна скрыть любые видимые дефекты продукта.
9. При продаже весового товара часто используют такой фокус: на электронные весы якобы в гигиенических целях кладётся пакетик. Фишка в том, что его краешек приклеен скотчем к корпусу весов, а когда на весы что-то кладут, пакетик натягивается сам или его подтягивает кассир. Вес товара увеличивается.
10. На кассе вас могут тоже обмануть, например «пробить» один товар несколько раз. А если вы это заметите, кассир сошлется на сбой в системе компьютера.
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