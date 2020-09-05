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Изобретения, которые становятся обязательными в современных домах

Изобретения, которые становятся обязательными в современных домах

Дом — это объект, в котором мы живем, но дом — это еще то, что мы строим в соответствии с нашими повседневными потребностями. Иногда даже самые мелкие детали могут дать вам то уютное, сердечное чувство, которое может иметь только ваше собственное место. Приготовьтесь к серьезному вдохновению, чтобы превратить ваш дом в настоящий дом с помощью этих уютных и эффективных изобретений. Изобретения, которые становятся обязательными в современных домах 1. Система пылесосов по всему дому. Изобретения, которые становятся обязательными в современных домах 2. Часть зеркала нагревается, чтобы предотвратить конденсацию. Изобретения, которые становятся обязательными в современных домах 3. Душевая скамья — идеальное решение, если вам не нравится постоянно стоять в душе. Изобретения, которые становятся обязательными в современных домах 4. Ручка двери, которая исчезает после запирания двери, делает невозможным взлом. Изобретения, которые становятся обязательными в современных домах 5. С таким игровым столом вы можете играть в настольные игры на совершенно новом уровне. Изобретения, которые становятся обязательными в современных домах 6. Телефонную стойку можно использовать в разных местах дома. Изобретения, которые становятся обязательными в современных домах 7. Эти жалюзи трансформируются в стеллажи для сушки белья. Изобретения, которые становятся обязательными в современных домах 8. Посудомоечная машина проецирует сколько времени осталось. Изобретения, которые становятся обязательными в современных домах 9. Стол-трансформер

 

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Материал, выбранный редакторами МиртесенООО УК "Жилищник" 561-17-22

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