7 российских звёзд, которые добились успеха просто потому, что им повезло

Иногда, для того чтобы стать знаменитым и богатым, вовсе не обязательно родиться в звездной или обеспеченной семье. Звезды из нашей подборки родились в обычных семьях, но это не помешало им войти в число узнаваемых персон, причем сами они не прикладывали огромное количество усилий, для того чтобы добиться успеха на своем поприще. У каждого из них был свой путь и свои секреты, которые привели к славе и роскошной жизни, но объединяет одно – удача и счастливое стечение обстоятельств, которые сыграли решающую роль в их карьере.
Дмитрий Харатьян – пришел за компанию, ушел с главной ролью
Вечный романтик Дмитрий Хартьян.
Обаятельный и харизматичный Дмитрий с детства отличался привлекательностью и непосредственностью. Ему сейчас 60 лет, а он все тот же романтичный герой с копной пшеничных волос. Стоит ли говорить, что на первом же кастинге, на который он явился, его оторвали с руками и ногами. Сам Дима, который на тот момент учился в 10 классе, вовсе не стремился попасть на экран и мечтал о карьере музыканта. К этому времени он уже отлично играл на гитаре и пел.
Именно музыкальные навыки, вкупе со всем остальным и помогли ему на кастинге, куда он пришел вместе со своей знакомой Галиной. У девочки уже был опыт съемок, и она часто приходила на пробы, с ней то за компанию отправился и Харатьян. В итоге девушка получила роль в эпизоде, а пришедший за компанию Дима – главную роль в фильме «Розыгрыш».
С гитарой он никогда и не расставался.
На тот момент как раз был нужен на роль главного героя парень с отличными музыкальными данными и симпатичный, артистичный школьник хорошо вжился в роль и полюбился зрителю с первой киноленты. Знал ли Дима, отправляясь на пробы, что этот шаг так круто изменит его судьбу, а песня в его исполнении «Когда уйдем со школьного двора» не просто станет хитом времени, а войдет в историю?
Наталья Аринбасарова – получила и роль, и мужа
Чужая ошибка стала для Аринбасаровой судьбоносной.
Когда Андрей Кончаловский только начинал карьеру режиссера и искал актрису для своей дипломной работы, он посетил хореографическое училище при Большом театре. Там он заприметил подходящую девушку, но вот беда, забыл записать ее имя. Но сумел таки объяснить преподавателям, что нужна их студентка – молодая девушка из Казахстана. Так ему и отправили Аринбасарову. Эту уже увидев ее режиссер понял, что девушка изначально была другая. Но к съемкам приступила именно присланная преподавателями Наталья Аринбасарова.
Изящная будущая балерина настолько покорила начинающего режиссера, что их совместная работа в фильме «Первый учитель» закончилась не только наградами и известностью обоих, но еще и свадьбой. Они оба успешно начали карьеру благодаря случайности: забывчивости режиссера на имена и решению преподавателей отправить на съемки именно эту девушку из Казахстана.
Как актриса она состоялась.
После триумфа Наталья решает учиться во ВГИКе и, несмотря на то, что с Кончаловским их пути разошлись, в мире кино она стала яркой и характерной актрисой, которая сыграла множество захватывающих и достойных ролей.
Рина Зеленая – легенда без единой главной роли
Иные фильмы просто невозможно представить без ее ролей.
На своем примере она доказала тот факт, что вовсе не обязательно играть главные роли, для того чтобы быть состоявшейся актрисой. Свои эпизодические роли она смогла сыграть так, что они не просто запомнились, а настолько срослись с ней, что в ином исполнении попросту невозможны. И, несмотря на то, что ей так и не суждено было быть на экране примой, она была неподражаемо хороша в роли миссис Хадсон или черепахи Тортиллы как и во множестве других.
Возможно Рина Зеленая, настоящее имя которой Екатерина, но однажды в афишу влезло только четыре последние буквы имени, которые стали ее негласным псевдонимом, была настолько насыщенно-терпкой, что ее количество в фильме нужно было дозировать. Как приправа в блюде – она не играет главную роль, но без нее не вкусно. Попала будущая актриса в профессию тоже совершенно случайно.
Ирония и самобытность всегда отличали ее от остальных.
В ту пору они вместе с родителями переехали из Ташкента в Москву, девочка поступила в женскую гимназию. Но однажды, гуляя по московским улицам, она увидела объявление о наборе в театральное училище, она просто написала заявление, а потом пришла на прослушивание. Никто из близких не был в курсе, да и для самой яркой, самоуверенной и смешливой девушки это было баловством, способом развлечься. Возможно, именно поэтому перед комиссией она держалась непринужденно и без капли волнения, чем отличалась от других поступающих. Комиссию она умудрилась рассмешить до слез своей манерой изложения стиха, хотя вообще-то нужно было рассказать басню.
Не стало королевы эпизода 1 апреля 1991 года. Ровно в тот день, на который была назначена церемония награждения ее званием народной артистки СССР.
Константин Хабенский – в театр пришел сторожем
Пожалуй, один из немногих российских актеров, которого публика любит искренне.
Кто бы мог подумать, что один из ярчайших актеров современности, тот, кто убедительно сыграет самых неоднозначных персонажей, и вовсе был далек не просто от мира кино, но и от искусства в целом.
Несмотря на то, что Костя со школы пел и играл на гитаре, случалось, даже подрабатывал этим, связывать свою жизнь с этой сферой он не стремился, понимая, что заработать на этом удается единицам, он поступил в техникум авиационного направления, но не окончил его. Устроился работать, поменял несколько рабочих специальностей, пока не попал в театр сторожем, там же помогал с монтировкой сцены.
Хабенский появился на экране уже достаточно взрослым.
Отзывчивый и открытый парень быстро стал своим в коллективе, его просили помочь то там, то тут, дошло до того, что предложили роль в массовке, когда не хватало артистов. Так он и втянулся, поняв, в 28 лет, что его призвание – это театр, сцена и игра. Поступает учиться по этой специальности, а затем и триумфально появляется на российских экранах, одну за одной щелкая тяжелые характерные роли.
Вера Глаголева – удачно зашла перекусить
Наверное, столь очаровательную Веру обязательно стоило показать по телевизору.
О том, что Вера не так проста, как ее ангельская внешность зрители догадывались по ролям, которые она успешно воплотила на экране. Однако родители белокурой девочки были, мягко говоря, удивлены характеру и напористости юного создания, когда она полюбила стрельбу из лука и настолько увлеклась ею, что за год занятий стала мастером спорта и вошла в сборную столицы. И это при том, что лук со снаряжением весил более 15 кг.
Родители девочки были не в восторге от таких увлечений и настаивали на более женственных занятиях, хотя бы спортивной гимнастике, но Веру больше привлекали мальчишеские игры и развлечения.
Уникальная харизма Глаголевой сохранялась и в зрелом возрасте.
Уже после окончания школы, Вера с подругой зашла в буфет «Мосфильма», где на нее обратил внимание ассистент режиссера. Он заприметил в девушке с яркой внешностью сочетание несочетаемого и буквально с первого взгляда разглядел в ней актерские способности.
В картине Родиона Нахапетова «На край света» она сыграла Симу, несмотря на то, что на тот момент у нее не было театрального образования, юная актриса дебютировала блестяще. А за режиссера потом вышла замуж. Вот так вот, сам того не подозревая ассистент привел не только актрису, но и будущую супругу своему режиссеру. А Вера, а Вера просто заходила перекусить.
Земфира - вырваться за пределы Уфы
Несмотря на то, что Земфира практически не выступает, ее слава ничуть не померкла.
Как и многие по-настоящему талантливые музыканты, Земфира с детства демонстрировала музыкальный талант, ходила в музыкальную школу, солировала в хоре. Тогда же начинает писать тексты и музыку, причем весьма неплохо, по-крайней мере взрослым, которые ее окружают, все приходится по душе.
Однако многие ей пророчили блестящую спортивную карьеру, поскольку девушка отлично играла в баскетбол, часто была капитаном сборной, тренер уговаривал ее связать судьбу именно с этим направлением. Но музыка взяла вверх, и она поступает в училище искусств на вокал. После окончания учебного заведения она поет по ресторанам, работает оператором на радиостанции. В свободное время пишет песни и не подозревает, что чуть позже подпевать ей будет вся страна.
Коллега по радио Аркадий Мухтаров помогает ей записать первые песни, позже появляется Ринат Ахмадиев и Сергей Созинов. Именно с этим коллективом и создается первый альбом «Земфира». Но, несмотря на то, что первый альбом был записан, Земфира Рамазанова остается певицей из ресторана, которая пишет песни для собственного удовольствия. Но в дело вмешивается случай.
Она никогда не старалась соответствовать общепринятым канонам красоты.
Она навещает подругу, которая проживает в столице и дает ей послушать свой первый альбом. Подруга просит оставить экземпляр и для нее. Так экземпляр попадает в руки продюсеру уже популярной на тот момент группы «Мумий Тролль» Леониду Бурлакову. Что как не счастливая случайность заставляет Бурлакова прослушать этот диск? Он решает пригласить певицу в Москву для разговора.
Рисковал ли продюсер, делая ставку на безызвестную певицу с авторскими текстами, обладающей неординарной для сцены внешностью и своими взглядами на жизнь? Безусловно. Но если бы не этот риск, мир бы не узнал талантливую певицу, с первых строк покоряющей своей искренностью и глубиной.
Первый альбом Земфиры был продан в количестве 60 миллионов, и это не считая пиратских экземпляров, которых тоже хватало.
Вера Брежнева – из зала на сцену
Вера для сцены или сцена для Веры?
Девочка с детства была активной, артистичной и прехорошенькой, любила внимание публики и умело его привлекала. Часто принимала участие на концертах и школьных мероприятиях, снискав репутацию местной звезды и артистки. Именно это и стало отправной точкой для того чтобы стать всеобщей любимицей Верой Брежневой, собирающей тысячные залы.
Как-то она пошла на праздник, посвященный дню города, вместе с подругами. Пропустить выступление своей любимой группы «Виа Гра» девчонки не могли. Участницы группы, во время выступления стали приглашать зрителей подняться к ним на сцену и тоже спеть. Веру стали подначивать подружки, мол, ты же тоже «звезда», выйди, покажи, на что способна. Вера и вышла. И показала. Да так, что номер телефона попросил директор группы. Девушка номер дала, но забыла об этом приятном моменте, полагая, что ничего ей не светит, хотя выступила она на уровне с уже состоящими в группе участницами.
Когда-то она выступала исключительно для родственников во время семейных посиделок.
Однако и дальше удача была на ее стороне – Алена Винницкая – одна из солисток группы объявила о своем уходе и на ее место срочно начали искать участницу, на кастинг пригласили и Веру. Конечно, она пошла и показала себя во всей красе, так, неожиданно она стала участницей проекта, который стал ключевым в ее жизни, ей заменили фамилию на более благозвучную и она начала карьеру певицы.
Вера вошла в золотой состав группы, который даже спустя годы называют самым запоминающимся и обольстительным.
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