7 российских звёзд, которые добились успеха просто потому, что им повезло

Дмитрий Харатьян – пришел за компанию, ушел с главной ролью

Вечный романтик Дмитрий Хартьян.

С гитарой он никогда и не расставался.

Наталья Аринбасарова – получила и роль, и мужа

Чужая ошибка стала для Аринбасаровой судьбоносной.

Как актриса она состоялась.

Рина Зеленая – легенда без единой главной роли

Иные фильмы просто невозможно представить без ее ролей.

Ирония и самобытность всегда отличали ее от остальных.

Константин Хабенский – в театр пришел сторожем

Пожалуй, один из немногих российских актеров, которого публика любит искренне.

Хабенский появился на экране уже достаточно взрослым.

Вера Глаголева – удачно зашла перекусить

Наверное, столь очаровательную Веру обязательно стоило показать по телевизору.

Уникальная харизма Глаголевой сохранялась и в зрелом возрасте.

Земфира - вырваться за пределы Уфы

Несмотря на то, что Земфира практически не выступает, ее слава ничуть не померкла.

Она никогда не старалась соответствовать общепринятым канонам красоты.

Вера Брежнева – из зала на сцену

Вера для сцены или сцена для Веры?

Когда-то она выступала исключительно для родственников во время семейных посиделок.