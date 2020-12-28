Почему нам так необходим 8-часовой сон?
А вы знаете, что за последние 50 лет человечество сократило свой сон на полтора часа? В конце концов, ну кому хочется проспать 1/3 своей жизни? Поэтому мы научились работать полусонными, а достаточно выпить чашку-другую кофе и почувствуешь себя бодрым. Конечно, одна бессонная ночь не принесёт нам большого вреда, однако хронический недостаток сна может разрушить наше здоровье. Хроническое недосыпание имеет серьёзные последствия для нашего здоровья: оно может привести к таким заболеваниям как депрессия, биполярное расстройство, болезнь Альцгеймера, шизофрения, сахарный диабет и т.д. А десять и более дней без сна могут и вовсе нас убить.
Давайте узнаем, почему нам так необходим 8-часовой сон?
Профессор Рассел Фостер, нейробиолог из Университета Оксфорда, провёл исследования, которые показали, что сон без быстрой фазы REM ослабляет нашу способность к освоению новых задач и творчеству в 3 раза. Также без него мы теряем способность к регенерации. В начале глубокого сна в кровь высвобождается значительное количество гормонов роста, которые отвечают за регенерацию тканей.
Недостаток сна ухудшает наши когнитивные способности, такие как внимание, концентрация, мышление и способность решать проблемы, что значительно снижает производительность на работе.
Исследователи из TIMSS and PIRLS International Study Center в Бостоне сравнили длительность сна детей в разных странах мира. Оказалось, что там, где дети спали дольше, у них и успеваемость в школе была лучше. Во время сна, в организме выделяется гормон роста, необходимый детям для правильного развития
Во время сна наш мозг упорядочивает воспоминания и приобретённые знания. Если вы недосыпаете, то велика вероятность, что новые знания или информацию, полученные в течения дня, вы усвоите плохо.
Совсем недавно учёные из Университета Рочестера в Нью-Йорке определили основную функцию сна, которая долгое время оставалась для нас загадкой. Оказывается, именно сон помогает мозгу избавиться от токсинов, вырабатываемых в процессе обмена веществ. Происходит это при помощи спинномозговой жидкости. На основании результатов исследований на мышах, учёные установили, что спинномозговая жидкость протекает через мозг и собирает «отходы», оставленные в нём в процессе жизнедеятельности. Весь этот процесс «очищения» происходит именно во время сна. Когда мозг засыпает, клетки сокращаются, оставляя пустоты, которые позволяют протекать спинномозговой жидкости и удалять отходы.
Хроническая нехватка сна или бессонница увеличивают риск сердечного приступа, аритмии, гипертонии, инсульта, сахарного диабета, рака. Согласно последним исследованиям, недостаток сна способствует развитию болезни Альцгеймера, ослаблению иммунитета и может привести к психическим расстройствам. Поэтому, если Вы или Ваши близкие страдаете бессонницей, то обязательно сделайте электроэнцефалографию ээг — графическую проверку активности головного мозга. Эта совершенно безвредное и безболезненное обследование, которое позволит быстро выявить и диагностировать нарушения и патологии в работе головного мозга.
У человека, который не выспался, скорость реакции за рулём снижается так же, как и под влиянием алкоголя.
Согласно опубликованному исследованию, проведённому в 2007 году, люди, которые спят менее пяти часов в день, в два раза чаще подвержены риску преждевременной смерти, особенно в результате сердечно-сосудистых заболеваний.
Женщины, которые спят только шесть часов в день, на 12 процентов более склонны к полноте. При длительности сна лишь 5 часов этот риск увеличивается до 32 процентов.
Исследование, проведённое в Швеции показало, что люди, которые мало спят, чаще всего выбирают более калорийную, нездоровую еду, способствующую лишнему весу.
Исследование, проведённое в 2007 году, при участии 10 тысяч человек, показало, что у недосыпающих людей увеличивается риск депрессии в пять раз.
Недосыпание приводит к тому, что в организме вырабатывается большое количество гормона стресса — кортизола, который способствует образованию морщин. Во время сна, организм выделяет гормон роста, необходимый взрослым людям для увеличения мышечной массы, сохранения здоровой кожи и крепких костей. Если Вы спите слишком мало, у вашей кожи нет никаких шансов на восстановление.
Бессонная ночь приводит к хаосу в человеческом организме на самом глубоком, молекулярном уровне и оказывает влияние на его функционирование, начиная от уровня гормонов и настроения, и заканчивая работоспособностью мозга.
Многие научные исследования показали наличие причинно-следственной связи между нехваткой сна и бесплодием.
А ещё недостаток сна приводит к снижению потенции.
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