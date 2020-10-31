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25 бессмертных высказываний Льва Толстого

Владимир Набоков использовал в своих лекциях интересный приём — он закрывал все шторы в помещении, создавая полную темноту. Когда в зале звучала фраза: «На небосклоне русской литературы вот это Гоголь», — в конце помещения вспыхивала лампа. «Вот это Чехов», — на потолке зажигалась звезда. «Это Достоевский», — переключал выключателем Набоков. «А вот это Толстой!» — Набоков открывал шторы, и помещение заливал яркий солнечный свет.

25 бессмертных высказываний Льва Толстого

25 бессмертных высказываний Льва Толстого

25 бессмертных высказываний Льва Толстого

25 бессмертных высказываний Льва Толстого

25 бессмертных высказываний Льва Толстого

25 бессмертных высказываний Льва Толстого

25 бессмертных высказываний Льва Толстого

25 бессмертных высказываний Льва Толстого

25 бессмертных высказываний Льва Толстого

25 бессмертных высказываний Льва Толстого

25 бессмертных высказываний Льва Толстого

25 бессмертных высказываний Льва Толстого

25 бессмертных высказываний Льва Толстого

25 бессмертных высказываний Льва Толстого

25 бессмертных высказываний Льва Толстого

25 бессмертных высказываний Льва Толстого

25 бессмертных высказываний Льва Толстого

25 бессмертных высказываний Льва Толстого

25 бессмертных высказываний Льва Толстого

25 бессмертных высказываний Льва Толстого

25 бессмертных высказываний Льва Толстого

25 бессмертных высказываний Льва Толстого

25 бессмертных высказываний Льва Толстого

25 бессмертных высказываний Льва Толстого

25 бессмертных высказываний Льва Толстого

25 бессмертных высказываний Льва Толстого

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