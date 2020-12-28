Уборка перед Новым годом: мысли, установки, желания

В предновогодние дни мы покупаем подарки, запасаемся продуктами, наряжаем елку и, конечно же, стараемся избавиться от скопившегося в уходящем году мусора. Никто не спорит, уборка перед Новым годом — дело важное.

Но не менее важно навести порядок внутри себя, чтобы открыть дорогу позитивным мыслям и свежему ветру перемен.







УБОРКА ПЕРЕД НОВЫМ ГОДОМ

Незавершенные дела

Ревизия желаний

Круг общенияВ канун Нового года я с теплотой вспоминаю всех, с кем общался в прошедшем. Ведь, человеческое общение, как справедливо заметил Антуан де Сент-Экзюпери, — это единственная настоящая роскошь.Но бывает и так, что оно приносит больше негатива, чем положительных эмоций. Люди, которые всё видят в черных тонах, забирают нашу жизненную энергию, заставляют разувериться в собственных силах и программируют на неудачи.Чтобы сберечь нервы и силы, постарайся свести такое общение к минимуму. Оставь вечных страдальцев в прошлом. В новом году это позволит больше внимания уделить тем, кто действительно для тебя дорог.Негативные установкиНа Востоке говорят: «Худшие враги человека не пожелали бы ему тех бед, которые могут принести собственные мысли». Часто мы позволяем плохим мыслям управлять нами. Регулярно повторяясь, они складываются в убеждения и установки, которые формируют реальность вокруг нас.Подводя итоги уходящего года нужно проанализировать, не отложились ли за это время негативные установки в нашем сознании. «Перепрограммировать» его очень непросто. Но мы знаем как минимум 3 способа настроить свою жизнь на успех и позитивный лад.Психологам давно известен эффект Зейгарник, когда мозг лучше запоминает прерванные, чем завершенные действия. Задумайся тебе, наверное, тоже доводилось сталкиваться с проблемой из прошлого, которая напоминала о себе снова и снова, вызывая не самые приятные чувства.То что мы начали, но не довели до конца, подсознательно занимает наше внимание, заставляя напрасно тратить энергию, и не дает по-настоящему сфокусироваться на текущих задачах. Поэтому перед Новым годом нужно проанализировать всё, что мы не закончили в старом.Какие-то дела стоит доделать, а от других разумнее раз и на всегда отказаться. Проведя такую ревизию, ты высвободишь скованную ими энергию и сделаешь первый шаг к будущим успехам.Новогодние праздники, когда принято обмениваться пожеланиями, — самое время задуматься: чего же на самом деле хочу от жизни я?Осознать и, самое главное, подкрепить действием и приблизить к воплощению свои мечты поможет карта желаний.Как ее составить мы рассказывали ранее. А сегодня напоминаем, что перед Новым годом карту не мешало бы обновить. Какие-то желания реализовались, какие-то перестали быть актуальными. А когда еще загадывать новые желания, если не в волшебную новогоднюю ночь?Скопившийся в душе хлам портит нам жизнь почище пыли за плинтусом. Поэтому делать внутреннюю уборку не менее важно, чем влажную. Счастливого Нового года! И пусть он принесет в твою жизнь только хорошие перемены!