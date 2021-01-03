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Как разделить селедку на филе за минуту, чтобы получилось без костей


Как разделить селедку на филе за минуту, чтобы получилось без костей

Селедка – вкуснейший дар моря. Однако есть у нее одна серьезная проблема. Как и любая другая рыба, сельдь содержит огромное количество костей, которые мешают употреблять ее в пищу. Каждая хозяйка заинтересована в том, чтобы изготовить филе не содержащее костей в принципе. Может показаться, что процесс разделки рыбы сложен и долог. Однако на самом деле существу по крайней мере один действенный способ, который позволит избежать ненужных проблем.

Сначала нужно подготовить рабочее место. /Фото: youtube.com.

Сначала нужно подготовить рабочее место. /Фото: youtube.com.

 

Что понадобится: острый кухонный нож, разделочная доска, полиэтиленовый пакет

Первым делом помещаем разделочную доску в полиэтиленовый пакет. Только после этого укладываем на нее нашу селедку. Берем нож и отрезаем у рыбешку хвост и голову, разрезаем брюхо и потрошим внутренности. Откладываем рыбу и аккуратно стягиваем пакет с разделочной доски так, чтобы все внутренности остались в нем. Завязываем и выбрасываем.
Начинаем потрошить рыбу. /Фото: youtube.com.

Начинаем потрошить рыбу. /Фото: youtube.com.

 

Идем к раковине вместе с рыбой и тщательно промываем селедку в холодной воде. Закончив с промывкой, возвращаем рыбу на разделочную доску. Со стороны головы при помощи указательного пальца поддеваем аккуратно несколько ребер с правой стороны и мощным движением вырываем кости из филе.
Затем делаем все тоже самое указательным пальцем слева. Продолжая в том же духе, двигаемся по всей длине тела селедки, вынимая хребет вместе с ребрами.
Снимаем темную пленку. /Фото: youtube.com.

Снимаем темную пленку. /Фото: youtube.com.

 

С хребтом выйдут все мелкие кости. Останется только обрезать сам позвоночник вместе с хвостовым плавником. В заключение продавливаем филе по линии хребта пальцам и проверяем мясо на наличие застрявших в плоти костей. Обычно парочка все-таки остается. Их нужно найти и удалить. Если в селедке имеется черная пленка, то ее на заключительном этапе необходимо подскоблить и снять ножом. По итогу всех действий получаем идеальное филе!http://funhere.ru/?p=15957
Разрезаем и выкладываем. /Фото: youtube.com.

Разрезаем и выкладываем. /Фото: youtube.com.

 

Видео:


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Как разделить селедку на филе за минуту, чтобы получилось без костей

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Как разделить селедку на филе за минуту, чтобы получилось без костейПодписаться на мой Instagram
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