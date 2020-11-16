5 положительных персонажей, которых зрители обожают, а психологи - нет

Сейчас в интернете можно встретить огромное количество обзоров на тему «отрицательные персонажи, которые нравятся всем». Однако данная тема уже набила оскомину. Давным-давно ясно, что харизматичные отрицательные персонажи, как правило, вызывают массовую любовь, так как дают возможность зрителям испытать катарсис от положительной оценки плохих поступков и тем самым не совершить оные в реальной жизни. А как насчет признанных положительных персонажей, которых современные психологи считают отнюдь не теми, на кого следует равняться? ТОП-5 сомнительных народных героев - здесь и сейчас для вас.

1. Женя Лукашин

У психологов и Барбары Брыльска этот персонаж вызывает отвращение.

2. Джек Воробей

Джек в юности (слева) и зрелости (справа).

3. Атос

Раб условностей, сливший в унитаз свою любовь.

4. Жора, он же Гога...

Пипл, го любить Гогу...

5. Гена из «Самой обаятельной...»

Самый лучший или нет?

Кинолента «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», снятая Эльдаром Рязановым и выпущенная в советский кинопрокат в 1975 году, является одним из самых цитируемых и часто просматриваемых фильмов на постсоветском пространстве. Однако современные психологи называют главного персонажа ленты инфантилом, маменькиным сынком, страдающим от Эдипова комплекса и попросту хамом.А вот что рассказывает Барбара Брыльска, исполнительница роли красавицы Нади, после падения всех возможных железных занавесов в 21 веке:«Мне заплатили по тем временам огромным деньги за эту роль.Поверьте, никто бы не отказался от этого гонорара. Я согласилась из-за денег. Сценарий мне не нравился категорически. Я была в шоке от того, что предполагалось, что персонаж Жени Лукашина можно полюбить. Для меня это решительно невозможно. То же касается и персонажа Ипполита».Джека Воробья - киноперсонажа, внешность которого от и до придумана Джонни Деппом, а характер прописан группой разномастных киносценаристов на протяжении последних 15 лет - можно по праву назвать героем, который нравится мужчинам, женщинам, детям и собакам. Но несмотря на то, что в финале каждой из пяти кинолент культовой кинофраншизы персонаж Джека вроде бы, как говорят американцы,спасает день, его моральные качества весьма сомнительны. Он постоянно действует во благо себя, на него далеко не всегда можно положиться, он готов юлить и, как говорят теперь уже русские,уходить в несознанку, а всё для того, чтобы попросту выжить. Несмотря на обилие сцен, в которых Воробей вроде бы всех спас, несложно проследить, что спасал он в первую очередь себя.«Что не так с Атосом???»- воскликнут нетерпеливые скептики. Всё просто. В самую первую очередь на Атоса нападают сейчас российские психологи. Как всем известно, в современной России сейчас царствует культ семьи и брака. Наличие заключенного брака и детей сейчас считается единственной истинной добродетелью, а любые положительные качества личности не учитываются в принципе. Так вот. Когда Леди Винтер встретила графа Де Ла Фер, она полюбила его всею душою. И она отдала ему свое сердце. Атос же предложил ей руку и сердце, они вступили в брак.Но когда случайно он узнал, что та была проституткой, он незамедлительно выгнал ее из дому, как говорят, в чём была. Действительно ли это правильно? Ведь во время брака с Атосом «Миледи» не изменяла ему и интриг не плела. Дама всего лишь пыталась закрыть гештальт падшей женщины и начать новую жизнь с любимым человеком. Однако Атос оказался рабом условностей и выгнал любимую на все четыре стороны. Окей, такое поведение не одобряется не только в России. А во всем мире в целом на данный момент.В 2014 году рунет облетел вирусно-популярный пост из блога. Делится впечатлениями о фильме «Москва слезам не верит» американка Крис, ослепительная стройная блондинка, психолог, доктор наук, владелица собственной клиники, за 50, состоящая в счастливом браке с преуспевающим хирургом-ортопедом, мать троих детей:«Катя - она такая красавица и умница, добилась всего сама, дочь воспитала, но она похоже никак не может почувствовать себя счастливой только потому, что рядом нет мужчины?! И этот кусок дерьма (пардон) Гоша, у которого комплекс неполноценности, потому что его любимая женщина больше зарабатывает, бросил её по-хамски, а она вместо того, чтобы забить на него, ищет его по всей Москве, потеряв всяческую гордость и достоинство? А потом она его со слезами на глазах принимает обратно??? Серьезно??? Она реально не понимает, что у них отношения всё равно не сложатся, так она больше него зарабатывает, а для него это огромная проблема??? Но ведь это значит, что он г**но! Разве я не права? Почему создатели фильма красной нитью проводят мысль о том, что женщина, чего бы она ни добилась, всё равно - неполноценна, если с нею рядом нет *** в штанах? Что это за дерьмо?»No comments, Chris.Принято считать всеми фанатами киноленты, что героиня Муравьевой сделала самый правильный выбор, в результате выбрав Гену. Но действительно ли это так? Обратите внимание на следующую деталь: героиня Муравьевой готова всячески хитрить и играть для того, чтобы понравиться тому, кого она выбрала (персонаж Абдулова). То есть она отнюдь не так уж и просто и невинна. А вот Гена на протяжении 10 лет не смел сказать девушке, которая ему нравится, что он хотел бы иметь с ней отношения. Действительно ли в результате союз такого рохли с девушкой, готовой к действиям, продлится долго?