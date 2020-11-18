5 вариантов использования крабовых палочек в блюдах кроме салатов и намазки

Когда хочется приготовить что-то оригинальное и на скорую руку, на помощь приходят крабовые палочки. И нет, речь идёт вовсе не о бутербродах, а о полноценных блюдах и закусках, которые смело можно взять с собой на перекус, угостить коллег или же просто вкусно и бюджетно накормить семью.
1. По-корейски
Крабовые палочки по-корейски. \ Фото: google.com.ua.
Пикантные крабовые палочки по-корейски отлично подойдут на перекус как в первой половине дня, так и во второй. Их можно подавать в качестве закуски к охлаждённому пиву или же с лёгким овощным салатом, гарниром из картофеля, риса и даже спагетти.
Ингредиенты:
• Палочки крабовые - 1 упаковка (маленькая);
• Сыр твёрдый - 50-80 г;
• Молоко - 2 ч.л;
• Яйца - 1 шт;
• Масло подсолнечное - 6-8 ч.л;
• Сухари для панировки - 1 чашка;
• Чеснок - 6-8 зубчиков;
• Петрушка свежая - 8-10 веточек;
• Соль - по вкусу;
• Смесь молотых перцев - по вкусу.
Пикантные крабовые палочки. \ Фото: foodnetwork.com.
Способ приготовления:
• Сыр натереть на мелкой тёрке;
• Петрушку хорошо вымыть;
• Просушить и очень мелко нарезать;
• Сухарики пересыпать в миску;
• В другой миске смешать яйца, соль, перец и молоко;
• Тщательно перемешать и хорошенько взбить;
• Чеснок очистить;
• Измельчить и слегка обжарить на растительном масле;
• Палочки обвалять в яичной смеси, затем в сухарях;
• И обжарить на сковороде вместе с чесноком;
• Перед подачей посыпать тёртым сыром и свежей петрушкой;
• По желанию можно подавать с соусом, кетчупом, горчицей, сметаной.
2. С запечённым картофелем
Картофель, фаршированный крабовыми палочками и огурчиками. \ Фото: yandex.ua.
Печёная картошка нравится как взрослым, так и детям. А если приготовить её с начинкой из крабовых палочек и хрустящих маринованных огурчиков, то за уши не оттянешь – так вкусно.
Ингредиенты:
• Картофель крупный - 6 шт;
• Палочки крабовые - 1 упаковка (маленькая);
• Масло сливочное - 6-8 ст.л;
• Корнишоны - 6-7 шт. (или 1-2 шт. маринованных некрупных огурцов);
• Твёрдый сыр - 100 г;
• Майонез - 2,5 ч.л;
• Лук репчатый красный маленький - 1 шт;
• Чеснок - 4-5 зубочка;
• Горчица - 4 ч.л;
• Помидоры среднего размера - 1 шт;
• Соль - по вкусу;
• Смесь молотых перцев - по вкусу;
• Свежая зелень - по вкусу.
Печёная картошка с крабовыми палочками. \ Фото: realfood.tesco.com.
Способ приготовления:
• Сыр натереть на мелкую тёрку;
• Лук очистить и очень мелко нарезать;
• Огурцы вымыть под холодной проточной водой;
• Просушить и нарезать кружочками или мелким кубиком;
• Крабовые палочки нарезать кружками или средним кубиком;
• Чеснок измельчить и смешать в миске с горчицей, майонезом, солью и перцем;
• Помидоры вымыть;
• Снять кожицу, а мякоть нарезать тонкими полукольцами или соломкой;
• Картофель хорошо вымыть;
• Просушить;
• Разрезать на пополам;
• Сформировать лодочки;
• Мякоть обжарить на сливочном масле вместе с луком 5-6 минут;
• Затем размять вилкой и смешать с крабовыми палочками;
• Лодочки смазать горчично-чесночной замазкой и сливочным маслом внутри и снаружи;
• Выложить на противень, застеленный бумагой для выпечки;
• Нафаршировать начинкой из картофеля и крабовых палочек;
• Сверху выложить огурчики, ломтики помидоров, посыпать сыром и отправить в разогретую до 200 градусов духовку на 1-1,5 часа (или до тех пор, пока не появится золотистая корочка. Готовность проверить шпажкой);
• Перед подачей посыпать свежей зеленью.
3. Котлеты
Котлеты из крабовых палочек. \ Фото: yandex.com.
Котлеты могут быть не только классическими мясными, привычными овощными и из орехов, а и приготовленные из крабовых палочек, которые нисколько не уступают рыбным или куриным.
Ингредиенты:
• Лапша паутинка - 1 чашка (можно заменить на рис);
• Палочки крабовые - 1 упаковка (средняя);
• Сыр твёрдый - 100-150 г;
• Яйца - 1 шт;
• Масло подсолнечное - для жарки;
• Соль - по вкусу;
• Смесь сухих трав - по вкусу;
• Перец молотый чёрный - по вкусу.
Вкусные котлеты с крабовыми палочками. \ Фото: craftlog.com.
Способ приготовления:
• Лапшу отварить в слегка подсоленной воде;
• Слить воду, а готовые макароны остудить, переложив в глубокую миску;
• Крабовые палочки натереть на крупной тёрке или мелко нарезать;
• И добавить в миску к лапше;
• Затем добавить яйцо и тёртый сыр;
• Приправить специями и смесью сухих трав;
• Аккуратно перемешать до однородной массы;
• Сформировать котлеты и обжарить на подсолнечном масле до румяной корочки со всех сторон;
• Перед подачей посыпать свежей зеленью.
4. Суп
Суп с крабовыми палочками. \ Фото: cookpad.com.
«Холостяцкий», но очень вкусный суп с крабовыми палочками – блюдо, которое сможет приготовить даже ребёнок и оставленный на хозяйстве мужчина.
Ингредиенты:
• Крабовые палочки - 1 упаковка (маленькая);
• Картофель среднего размера - 3-4 шт;
• Лук репчатый среднего размера - 1 шт;
• Лук зелёный - 1 маленький пучок;
• Морковка среднего размера - 1 шт;
• Сливочное масло - 4 ч.л;
• Соль - по вкусу;
• Смесь специй и сушёных трав - по вкусу;
• Зелень свежая микс - 1 маленький пучок;
• Лимон или лайм - 1-2 ломтика на порцию.
Суп на скорую руку. \ Фото: vk.com.
Способ приготовления:
• Картошку вымыть;
• Очистить и нарезать небольшим кубиком;
• Пересыпать в кастрюлю с водой;
• Накрыть крышкой и, доведя до кипения, уменьшить огонь;
• Морковку натереть на средней тёрке;
• Лук измельчить и обжарить с морковкой на сливочном масле 5-6 минут;
• Крабовые палочки нарезать равномерными кубиками и добавить в кастрюлю к картошке,
• Затем добавить подливку из лука и морковки;
• Приправить солью и специями;
• Зелень и зелёный лук вымыть;
• Просушить;
• Мелко нарезать и за несколько минут до готовности отправить в кастрюлю с супом;
• Перед подачей в тарелки добавить один-два ломтика лимона или лайма.
5. Пирожки
Пирожки с крабовыми палочками. \ Фото: daryaved.com.
Что может быть вкуснее домашних пирожков? Правильно, только пирожки с крабовыми палочками. Оригинальный, но простой в приготовлении рецепт будет оценен не только хозяйкой, а и всем семейством.
Ингредиенты:
• Палочки крабовые - 100 г;
• Сыр твёрдый - 100-150 г;
• Помидоры среднего размера - 2-3 шт;
• Мука - 2-3 чашки;
• Вода - 1 чашка;
• Масло подсолнечное - 6 ч.л;
• Майонез - 2 ст.л;
• Соль - по вкусу;
• Сахар - по вкусу;
• Перец молотый - по вкусу;
Очень вкусные домашние пирожки. \ Фото: yandex.ua.
Способ приготовления:
• В глубокой миске замесить тесто и дать постоять ему 30-40 минут;
• Сыр натереть на средней тёрке;
• Крабовые палочки натереть на крупной тёрке или мелко нарезать;
• Смешать с сыром;
• Добавить соль, перец, сахар и майонез;
• Всё хорошо перемешать;
• Помидоры вымыть;
• Просушить;
• Аккуратно снять кожицу;
• Мякоть нарезать средней толщины кольцами;
• Тесто разделить на две части и раскатать тонкими пластами;
• На одну половину выложить кольца помидор;
• Поверх них начинку из крабовых палочек;
• Сверху накрыть вторым пластом теста;
• И при помощи кружки/стакана/миски/формочки/кольца подходящего размера выдавить пирожки с небольшим отступом от края;
• Края теста примять руками;
• Смазать пирожки подсолнечным маслом и выложить на противень, застеленный пергаментом;
• Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 20-25 минут (или до образования золотистой корочки).
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