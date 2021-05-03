Какие отклонения в психике героев саги о Гарри Поттере мог бы обнаружить профессиональный психолог

Мода последнего времени — разбирать не только мотивы и ценности книжных персонажей, но и их ментальные и психологические проблемы. В этом отношении сага о Гарри Поттере, полная ярко прописанных, постепенно раскрывающихся персонажей — настоящая находка.
Только не относитесь к этому анализу слишком серьёзно — настоящий вердикт может поставить только специалист после глубокого обследования.
Северус Снейп: тяжёлая депрессия
Роулинг явно сознательно и тщательно прописывает у профессора зельеварения симптомы депрессии. Он не поддерживает чистоту тела, одежды и своего дома — что встречается у людей с этой болезнью очень часто. У него как будто нет занятия, которое приносило бы ему удовольствие — если не считать за таковое привычку язвить. Конечно, нам известно, что Снейп страстно любит зельеварение, но мы никогда не видим, чтобы он радовался, занимаясь любимым делом.
Не все люди с затяжной депрессией выглядят и ведут себя как Снейп, но во многих случаях болезнь выглядит именно так. Заметим, что у профессора — высокофункциональная форма: он способен обеспечивать себя, ведёт себя в целом адекватно, не пренебрегает должностными обязанностями. Тем не менее, ему, очевидно, очень тяжело, и необходимость постоянно взаимодействовать с большим количеством не слишком дружелюбно настроенных подростков ухудшает состояние зельевара — в том числе потому, что напоминает о том, как такие же подростки травили его в школьные годы.
Старая психологическая травма даёт о себе знать, когда Снейп видит одного из своих давних мучителей, Сириуса Блэка, или Гарри Поттер напоминает своего отца, другого мучителя Снейпа, слишком сильно. В такие моменты профессор теряет адекватность.
Вряд ли ученики Хогвартса понимают, что их профессор страдает депрессией.
Гарри Поттер: синдром самозванца
Мальчик-который-выжил, подрастая, проявляет лучшие качества: обучаемость, умение дружить, неплохой ум и лидерские способности, талант к спорту. Кроме того, по описанию он привлекательно выглядит: яркая внешность, подтянутая фигура, скромная улыбка. Тем не менее, ему постоянно кажется, что люди симпатизируют ему зря и ожидают от него больше, чем он может дать, и речь идёт не только о победе над Волдемортом. Синдром самозванца — часто встречающаяся психологическая проблема, особенно если ребёнок вырос в постоянном унижении и оскорблениях. Им страдает больше женщин, чем мужчин, но это не значит, что у мужчин он не встречается.
Гарри Поттеру внушали, что он ни на что не годится, с малых лет, так что он смущается от чужой доброты и, тем более, восторга.
Рон Уизли: сниженная самооценка
Младший мальчик множества братьев, каждый из которых отличался даровитостью хоть в чём-то, «слишком обычный» Рон постоянно чувствует себя недотягивающим. Могло сыграть роль и то, что ему досталось уже меньше внимания, чем когда-то — первенцу и близнецам. В результате он болезненно относится к критике, дурацким насмешкам и замечаниям, легко впадает в уверенность, что Гарри перестал с ним дружить — ведь отчего бы дружить с таким жалким, «слишком обычным» Роном? Он также остро воспринимает одарённость других людей как личный вызов, поэтому поначалу негативно отнёсся к Гермионе.
Притом Грейнджер, похоже, вполне трезво оценивает своего сокурсника вместе со всеми его недостатками и достоинствами — и последних немало, например, верность семье и друзьям.
У Рона проблемы с самооценкой.
Гермиона Грейнджер: синдром отличницы, синдром спасателя
Гермиона — практически безупречная героиня. Она умна, добра, эрудирована, решительна, с высоким социальным и эмоциональным интеллектом; с готовностью и быстро обучается и не боится проявить инициативу. Тем не менее, нельзя сказать, что её жизнь не омрачена психологическими проблемами. Похоже, у Грейнджер сразу два синдрома, которые могли возникнуть из-за высоких ожиданий родителей в отношении её ума и личных качеств — синдром отличницы и синдром спасателя.
Гермиона испытывает настоящий стресс, если ей не удаётся добиться наилучшего возможного результата — при том, что другим она охотно прощает несовершенство. Более того, она ищет заданий и проверок, которые могла бы пройти с наилучшим результатом — даже если вызов состоит в том, чтобы нарушить правила школы. Ей вполне присуща гибкость в отношении к ограничениям, несмотря на то, что она уверена, что правила существуют на белом свете не для того, чтобы их нарушали.
Кроме того, она постоянно воспринимает как свою личную ответственность проблемы людей, да и не только людей, вокруг и рвётся их решать. Ей очень важно помочь другим, настолько важно, что она не всегда спрашивает чужого мнения — и это становится причиной конфликтной ситуации. Впрочем, конфликтов Грейнджер не боится — она умеет отстаивать свои убеждения и противостоять общественному давлению.
Хорошо, что Гермиона такая добрая, потому что иначе бы она могла стать неуловимым убийцей. Ведь она всё делает идеально, даже нарушает правила.
Питер Петигрю: проблемы с личными границами
У Питера недаром прозвище «Хвост»: похоже, он склонен к постоянному слиянию с кем-то и без этого с трудом способен мыслить и действовать. А значит, у него серьёзные проблемы с личными границами. Трудно сказать, что послужило причиной, поскольку мы ничего не знаем о его детстве. Но, вероятно, в своё время он предал Поттера и компанию из-за того, что в ней практически все удерживали здоровые границы, в том числе не давая ему «прилепляться» — а Волдеморту готовность отдаться с потрохами, напротив, нравилась. Волдеморт вообще границ не уважает.
А ещё многих смущает, что Петигрю годами жил в спальнях несовершеннолетних мальчиков.
Волдеморт: психопатическое расстройство
Далеко не всегда клинические психопаты убивают или даже просто избивают других людей, далеко не всегда люди с психопатическим поведением — настоящие клинические психопаты, но из Волдеморта сделали прямо показательный случай. От природы, что объяснено магией, он не способен на крепкие эмоциональные привязанности. Поведение его можно было бы подкорректировать восемтанием, но его детство проходило в слишком травмирующей среде, и время на компенсацию и реабилитацию было упущено. Даже Дамблдор не смог с этим ничего сделать. Впрочем, Дамблдор, при всей его доброй воле и готовности пригревать юношей и девушек с проблемами, всё же не лучший педагог.
Нормальное детство, плотная работа с воспитателями и психологами лишили бы нас Волдеморта, потому что в жизни большинство психопатов никого не убивает.
Альбус Дамблдор: диссоциальное расстройство личности
Дамблдор — явный социопат. У него есть эмпатия (он всегда старается помочь «проблемным» детям и даже взрослым!), но он настолько умён и у него столько необычного пережитого опыта, что он, похоже, решил не пользоваться границами, которые предлагает общество, а устанавливать свои. Престарелый волшебник более, чем склонен к манипуляциям другими людьми, легко лжёт и лицемерит, игнорирует этику и окружающим сильно повезло, что его ценности и цели достаточно гуманистичны. К сожалению, он всё равно постоянно создаёт вокруг себя опасные ситуации, которых можно было бы избежать — ради решения собственных, особо значительных в его глазах, задач.
Многих возмущают взгляды Дамблдора на этику.
Рубеус Хагрид: расстройство аутического спектра
Одним из пригретых Дамблдоров проблемных юношей был Хагрид, получеловек-полувеликан с явными особенностями развития. Хагрид умён, особенно когда дело касается его специального интереса (что характерно для людей с РАС) — разного рода монстров; в то же время из-за невероятной социальной неловкости, невозможности оценить ту или иную ситуацию и непонимания того, что другие учатся понимать безо всяких уроков, он кажется глуповатым. Неудивительно, что он даже под крылом директора оказывается в социальной изоляции — в его домик на отшибе заглядывают или по делу, или беспокойная троица главных героев, которые симпатизируют ему каждый по своей причине.
Кстати, возможно, что Гермиона дружит с Хагридом из-за своего синдрома спасателя — ведь у него так мало друзей, Рон чувствует себя на фоне лесника не таким жалким, а Гарри нравится, что Хагрид ничего особо от него не ожидает.
Хагриду приходится непросто, но благодаря поддержке директора он справляется.
Сивилла Трелони: алкоголизм и эмоциональная нестабильность
Другая особа, получившая поддержку Дамблдора (и вряд ли только из-за пророчества) — Сивилла Трелони. Нигде, конечно, напрямую не показано, что Трелони прикладывается к бутылочке, но поведение у неё очень характерное, так что среди поклонников саги постоянно ходят шутки на эту тему. Похоже, алкоголизму сопутствует общая эмоциональная нестабильность прорицательницы: стоит посмотреть на её чрезмерные реакции и, порой, излишнюю экзальтированность на уроках.
Сивилла очень экзальтирована, и это мешает ей поддерживать авторитет.
Полумна Лавгуд: магифренический синдром
Строго говоря, магифрения — это не болезнь, а комплекс симптомов. Некритичной верой в ничем не подтверждённые «правила жизни» или сказочных существ может страдать человек с метафизической интоксикацией, шизофреническим или аутическим расстройством — а ещё это может быть способом переживать стресс или просто системой верований, внутри которой человек вырос. Конечно, для магифрении одной веры мало — важно, чтобы «волшебные» идеи были навязчивой мыслью, к которой человек постоянно возвращается и через которую всё вокруг объясняет.
Страдающие магифренией — лёгкая добыча мошенников и культов. Особенно культов. Полумне Лавгуд очень повезло, что она прибилась к «Армии Дамблдора», а не в какую-нибудь секту.
Мысли Полумны вертятся вокруг морщерогих кизляков и тому подобных существ. Это серьёзно мешает её социализации, но всё же она нашла друзей, а друзья могут на неё положиться.
Златопуст Локонс: нарциссическое расстройство
Нарциссизм — это нечто большее, чем самовлюблённость. Человек с нарциссическим расстройством, с одной стороны, убеждён в своей исключительности, бесконечно фантазирует о своих успехах, увлекаясь настолько, что начинает сам себе верить. С другой стороны, он остро переживает несоответствие того, как он себя воспринимает, с тем, что могут увидеть другие. «Разоблачение», которое может состоять всего-то в обсуждении отдельных недочётов, вызывает у него агрессию. Чтобы поддерживать иллюзию своей успешности, нарцисс идёт на обман, подлог документов; может заложить свой дом, чтобы сделать вид, что ему ничего не стоит купить дорогую машину или чтобы оплачивать членские взносы в местном очень престижном кружке любителей настольных игр.
Златопуст Локонс (он же Гилдерой Локхарт) издаёт книги о своей практике борца с опасными тварями — на деле, приписывая себе достижения менее известных магов. В класс он входит только для того, чтобы насладиться всеобщим обожанием. Он постоянно раздаёт советы свысока другим преподавателям, вряд ли разбираясь на деле в их предмете. Также выясняется, что, когда некомпетентность Локонса кто-то обнаруживает, он использует заклятье забвения — что, в общем-то, является насилием над личностью.
Златопуст Локонс интересуется только собственной неотразимостью.
Геллерт Грин-де-Вальд: мания величия
Чем-то похож на Локонса предшественник Волдеморта — с той разницей, что у него огромные планы на переустройство мира и он действительно сильный волшебник. Известно, что образцом для личности Геллерта послужил Гитлер, но Роулинг очень творчески подошла к переработке оригинала в волшебную копию. Хотя Грин-де-Вальд также не получил профессионального образования, он всё же проявлял талант; кроме того, Геллерт был хорош собой, что добавляло ему уверенности. Геллерт одержим идеей, что волшебники должны править миром, и во главе их должен встать он сам — потому что только он ясно видит, куда этот мир должен идти. Он также считает себя вправе применять насилие и без зазрения совести пытает заклятьем младшего брата своего лучшего друга.
Геллерт уверен, что только его гениальный мозг понимает, куда и как вести мир.
Невилл Лонгботтом: посттравматическое стрессовое расстройство
Лонгботтома отличают высокая тревожность, неуверенность в себе, проблемы с памятью и концентрацией внимания. По счастью, его постоянно стараются поддержать друзья и некоторые педагоги, но это не отменяет того, что Невилл, похоже, не на шутку страдает от ПТСР. И немудрено: в раннем детстве он был жертвой систематического насилия. Двоюродный дед Невилла постоянно помещал мальчика в опасные для жизни, пугающие ситуации, надеясь спровоцировать всплеск магических способностей и доказать, что у них в семье не растёт сквиб. Однажды это удалось, но в таких обстоятельствах, что, будь Невилл действительно сквибом, он бы умер — его сбросили из окна вниз головой.
Даже выйдя из ситуации насилия, жертва продолжает страдать, в том числе - от проблем с памятью и вниманием.
Винсент Крэбб: нарушения интеллектуального развития
Крэбб — кузен Драко Малфоя (что немудрено, все чистокровные волшебники так или иначе состоят в родстве), и Драко, похоже, не просто так позволяет Винсенту ходить за ним хвостиком. У Крэбба явно замедленное интеллектуальное развитие, он с большим трудом учится (возможно, осваивая программу не без помощи Малфоя и Гойла, с которыми проводит всё своё время) и редко принимает самостоятельные решения. Кроме того, Винсент демонстрирует то, что называют евнухоидным синдромом — он высокий, очень полный, со слишком тонким голосом. Вероятно, из-за постоянных браков внутри небольшого, в общем-то, сообщества старых магических родов в семьях накапливаются генетические поломки, и Винсент «выиграл» в этой генетической лотерее тяжёлую форму синдрома Клайнфельтера.
Может быть, Драко даже попросили присматривать за кузеном с проблемами, кто знает.
Римус Люпин: биполярное аффективное расстройство
Люпин — оборотень, а это заболевание, судя по симптомам, сродни биполярному аффективному расстройству, когда от депрессии человек переходит к маниакальной фазе (которая может выражаться, например, в неконтролируемом росте агрессии) и обратно. Очень жаль, что Люпин получает лекарства только в полнолуние. Его обычное очень подавленное состояние явно тоже нуждается в медикаментозном лечении.
Несмотря на болезнь, Люпин способен работать, дружить, помогать другим людям. Главное, не пропускать приём лекарств.
Джордж и Фред Уизли: синдром близнецов, СДВГ
Джордж и Фред, кажется, больше всего на свете любят, когда их не различают; они заканчивают фразы друг за другом и, кажется, вообще никогда не отходят друг от друга. У них — синдром близнецов, наличие близнеца очень важно для их самоидентификации, что в будущем могло бы дать серьёзные проблемы в плане романтических отношений. Возможно, в детстве у них даже был свой собственный, только для них двоих, язык общения.
Кроме того, очевидно, Фред и Джордж гиперактивны и страдают дефицитом внимания. Нельзя сказать, что они вообще необучаемы, но школьная дисциплина их тяготит и, вероятно, хулиганские выходки — не только проявление чувства юмора, но и способ сбросить гигантское напряжение, накопившееся за время урока. Вопреки народным представлениям, у людей с СДВГ всё в порядке с интеллектом, что близнецы Уизли и демонстрируют, став успешными бизнесменами и изобретателями.
Чтобы закрыть тему Уизли, можно отметить, что у их единственной сестры, самого младшего ребёнка в семье, похоже, эмоциональная депривация: родители уже не могли уделять ей много внимания, а братья не находили этого нужным, и Джинни не хватало простого человеческого контакта с близкими.
Близнецы Уизли преуспели в жизни, несмотря на СДВГ. Увы, один из них не пережил войну.
А кто здоров?
Большинство персонажей Роулинг демонстрируют последствия перенесённых психологических травм. И всё же некоторые герои, кажется, живут без серьёзных психологических проблем и ментальных расстройств. Это, например, Вернон и Дадли Дурсли, Нарцисса и Драко Малфой, Молли и Артур Уизли, Минерва Макгонагалл и большинство других профессоров. Как видим, это не мешает им порой делать глупости, выходить из себя или вести себя откровенно неэтично, просто потому, что у них неприятные взгляды на жизнь.
Текст: Лилит Мазикина.
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