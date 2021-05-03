Какие отклонения в психике героев саги о Гарри Поттере мог бы обнаружить профессиональный психолог

С нами не соскучишься!





Мода последнего времени — разбирать не только мотивы и ценности книжных персонажей, но и их ментальные и психологические проблемы. В этом отношении сага о Гарри Поттере, полная ярко прописанных, постепенно раскрывающихся персонажей — настоящая находка.



Мода последнего времени — разбирать не только мотивы и ценности книжных персонажей, но и их ментальные и психологические проблемы. В этом отношении сага о Гарри Поттере, полная ярко прописанных, постепенно раскрывающихся персонажей — настоящая находка.

Северус Снейп: тяжёлая депрессия

Вряд ли ученики Хогвартса понимают, что их профессор страдает депрессией.

Гарри Поттер: синдром самозванца

Гарри Поттеру внушали, что он ни на что не годится, с малых лет, так что он смущается от чужой доброты и, тем более, восторга.

Рон Уизли: сниженная самооценка

У Рона проблемы с самооценкой.

Гермиона Грейнджер: синдром отличницы, синдром спасателя

Хорошо, что Гермиона такая добрая, потому что иначе бы она могла стать неуловимым убийцей. Ведь она всё делает идеально, даже нарушает правила.

Питер Петигрю: проблемы с личными границами

А ещё многих смущает, что Петигрю годами жил в спальнях несовершеннолетних мальчиков.

Волдеморт: психопатическое расстройство

Нормальное детство, плотная работа с воспитателями и психологами лишили бы нас Волдеморта, потому что в жизни большинство психопатов никого не убивает.

Альбус Дамблдор: диссоциальное расстройство личности

Многих возмущают взгляды Дамблдора на этику.

Рубеус Хагрид: расстройство аутического спектра

Хагриду приходится непросто, но благодаря поддержке директора он справляется.

Сивилла Трелони: алкоголизм и эмоциональная нестабильность

Сивилла очень экзальтирована, и это мешает ей поддерживать авторитет.

Полумна Лавгуд: магифренический синдром

Мысли Полумны вертятся вокруг морщерогих кизляков и тому подобных существ. Это серьёзно мешает её социализации, но всё же она нашла друзей, а друзья могут на неё положиться.

Златопуст Локонс: нарциссическое расстройство

Златопуст Локонс интересуется только собственной неотразимостью.

Геллерт Грин-де-Вальд: мания величия

Геллерт уверен, что только его гениальный мозг понимает, куда и как вести мир.

Невилл Лонгботтом: посттравматическое стрессовое расстройство

Даже выйдя из ситуации насилия, жертва продолжает страдать, в том числе - от проблем с памятью и вниманием.

Винсент Крэбб: нарушения интеллектуального развития

Может быть, Драко даже попросили присматривать за кузеном с проблемами, кто знает.

Римус Люпин: биполярное аффективное расстройство

Несмотря на болезнь, Люпин способен работать, дружить, помогать другим людям. Главное, не пропускать приём лекарств.

Джордж и Фред Уизли: синдром близнецов, СДВГ

Близнецы Уизли преуспели в жизни, несмотря на СДВГ. Увы, один из них не пережил войну.

А кто здоров?