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35 знаменитых снимков Великой Отечественной войны

35 знаменитых снимков Великой Отечественной войны

Сейчас нам трудно это представить, но 75 лет назад месяц май стал одним из самых счастливых в истории нашей страны, но счастливым по-особенному — с надрывом и слезами. Закончилась война, а вместе с ней бомбежки, страх не проснуться утром, свист пуль, вой сирен, горечь от потери боевых товарищей. Встретить победу суждено было немногим — миллионы людей и на фронте, и в тылу так и не увидели этот долгожданный май.

До нас, знающих о событиях того времени по учебникам истории и рассказам дедушек и бабушек, голос войны все же доносится со снимков, сделанных бесстрашными фотожурналистами, которые, рискуя жизнью, запечатлевали уникальные, а часто и очень страшные лики войны. Каждая из фотографий Великой Отечественной войны — шедевр хотя бы потому, что сделана она была в нереальных условиях. И сегодня мы подготовили подборку из 35 знаменитых снимков Великой Отечественной войны, которые как нельзя лучше рассказывают о победе, доставшейся нам с таким трудом. О мужестве наших солдат сказано много слов, спето сотни песен, и переоценить подвиг, самоотверженность каждого без исключения воина просто невозможно. Мы гордимся этой победой, и мы бесконечно благодарны за подаренную весну и свободу!

35 знаменитых снимков Великой Отечественной войны

1. Комбат.
Фотограф Макс Альперт. «Комбат» — одна из самых известных фотографий времен Великой Отечественной войны, сделанная советским фотографом Максом Альпертом. На фотографии запечатлен младший политрук А.Г. Еременко, поднимающий солдат в атаку, за несколько секунд до гибели.

35 знаменитых снимков Великой Отечественной войны

2. Знамя Победы над рейхстагом. Фото Евгения Халдея. Первый флаг был установлен вдали от рейхстага, на крыше штаба 8-й гвардейской армии, возле скульптуры орла, восседавшего на земном шаре. Второй — над Бранденбургскими воротами. Когда Халдей добрался до рейхстага, флагов было установлено уже очень много. Наткнувшись на нескольких бойцов, он достал свой флаг и попросил их помочь забраться на крышу. Найдя удобную точку для съемки, он отснял две кассеты.

35 знаменитых снимков Великой Отечественной войны

3. На Курской дуге. Танкисты и подбитый танк «Тигр». Командир танка лейтенант Б.В. Смелов показывает пробоину в башне немецкого танка «Тигр», подбитого экипажем Смелова, лейтенанту Лихнякевичу. Эту пробоину сделал обычный бронебойный снаряд из 76-миллиметрового танкового орудия, поэтому снимок часто использовался в пропагандистских целях, показывая, что новейшие и сильнейшие немецкие танки можно пробить нашим Т-34.

35 знаменитых снимков Великой Отечественной войны

4. Лидия Литвяк, пилот истребительного авиаполка, после боевого вылета на крыле своего истребителя Як-1Б. 1 августа 1943 года Лидия Литвяк совершила четыре боевых вылета, в ходе которых сбила лично два самолета противника и один в группе, но из четвертого вылета она не вернулась — ее самолет был поврежден очередью немецкого истребителя и пропал без вести.

35 знаменитых снимков Великой Отечественной войны

5. Советский солдат с чешским ребенком на руках.

35 знаменитых снимков Великой Отечественной войны

6. Девушка-снайпер 1-го Прибалтийского фронта, 1944 год.

35 знаменитых снимков Великой Отечественной войны

7. Старший сержант И. Киреев стреляет из трофейного немецкого гранатомета во время ночного боя в городе Бреслау.

35 знаменитых снимков Великой Отечественной войны

8. Советские солдаты в перерывах между боями.

35 знаменитых снимков Великой Отечественной войны

9. Залп советских реактивных установок «Катюша» на подступах к Выборгу.

35 знаменитых снимков Великой Отечественной войны

10. Пулеметчик гвардии рядовой Ефим Костин, награжденный орденом Красной Звезды.

35 знаменитых снимков Великой Отечественной войны

11. Советские солдаты в атаке под Ленинградом во время начала прорыва блокады.

35 знаменитых снимков Великой Отечественной войны

12. Советские разведчики в бою.

35 знаменитых снимков Великой Отечественной войны

13. «Горе», фото Дмитрия Бальтерманца.

35 знаменитых снимков Великой Отечественной войны

14. Дитя войны.

35 знаменитых снимков Великой Отечественной войны

15. Пулеметчица Зина Козлова.

35 знаменитых снимков Великой Отечественной войны

16. Советский боец дает прикурить пленным немцам.

35 знаменитых снимков Великой Отечественной войны

17. Награждение молодого героя.

35 знаменитых снимков Великой Отечественной войны

18. Убитый мальчик Витя Черевичкин с голубем в руках.

35 знаменитых снимков Великой Отечественной войны

19. Пост противовоздушной обороны на крыше гостиницы «Москва» в столице страны.

35 знаменитых снимков Великой Отечественной войны

20. Налет немецкой авиации на Москву 26 июля 1941 года.

35 знаменитых снимков Великой Отечественной войны

21. Летчик собирает пулеметную ленту.

35 знаменитых снимков Великой Отечественной войны

22. Известнейшая фотография Марка Маркова-Гринберга, сделанная в 1943 году и ставшая символом мужества и героизма советских солдат.

35 знаменитых снимков Великой Отечественной войны

23. Батарея ведет огонь по обороняющимся немецким войскам. Беларусь, лето 1944 года.

35 знаменитых снимков Великой Отечественной войны

24. Под гусеницами танка. Фото Марка Маркова-Гринберга.

35 знаменитых снимков Великой Отечественной войны

25. Фонтан «Детский хоровод» на вокзальной площади Сталинграда после налета фашистской авиации.

35 знаменитых снимков Великой Отечественной войны

26. Качели войны.

35 знаменитых снимков Великой Отечественной войны

27. Советские бойцы с кошкой на руках в Сталинграде.

35 знаменитых снимков Великой Отечественной войны

28. Гибель советского солдата во время атаки.

35 знаменитых снимков Великой Отечественной войны

29. Человеческие останки в печи крематория концлагеря Штутгоф. Фото Марка Маркова-Гринберга.

35 знаменитых снимков Великой Отечественной войны

30. 22 июня 1941 года, где-то на юго-западе СССР. Дети прячутся от бомбежки.

35 знаменитых снимков Великой Отечественной войны

31. Мария Тимофеевна Шальнева (Ненахова), ефрейтор 87-го отдельного дорожно-эксплуатационного батальона, регулирует движение военной техники недалеко от рейхстага в Берлине, май 1945 г.

35 знаменитых снимков Великой Отечественной войны

32. Советский летчик кормит голубей в минуты отдыха.

35 знаменитых снимков Великой Отечественной войны

33. Советские воины спят в машинах на одной из площадей Праги. Чехословакия, 1945 год.

35 знаменитых снимков Великой Отечественной войны

34.

35 знаменитых снимков Великой Отечественной войны

35. Жители Праги приветствуют автомобиль с советскими военными.

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35 знаменитых снимков Великой Отечественной войны

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35 знаменитых снимков Великой Отечественной войныПодписаться на мой Instagram
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