35 знаменитых снимков Великой Отечественной войны
Сейчас нам трудно это представить, но 75 лет назад месяц май стал одним из самых счастливых в истории нашей страны, но счастливым по-особенному — с надрывом и слезами. Закончилась война, а вместе с ней бомбежки, страх не проснуться утром, свист пуль, вой сирен, горечь от потери боевых товарищей. Встретить победу суждено было немногим — миллионы людей и на фронте, и в тылу так и не увидели этот долгожданный май.
До нас, знающих о событиях того времени по учебникам истории и рассказам дедушек и бабушек, голос войны все же доносится со снимков, сделанных бесстрашными фотожурналистами, которые, рискуя жизнью, запечатлевали уникальные, а часто и очень страшные лики войны. Каждая из фотографий Великой Отечественной войны — шедевр хотя бы потому, что сделана она была в нереальных условиях. И сегодня мы подготовили подборку из 35 знаменитых снимков Великой Отечественной войны, которые как нельзя лучше рассказывают о победе, доставшейся нам с таким трудом. О мужестве наших солдат сказано много слов, спето сотни песен, и переоценить подвиг, самоотверженность каждого без исключения воина просто невозможно. Мы гордимся этой победой, и мы бесконечно благодарны за подаренную весну и свободу!
1. Комбат. Фотограф Макс Альперт. «Комбат» — одна из самых известных фотографий времен Великой Отечественной войны, сделанная советским фотографом Максом Альпертом. На фотографии запечатлен младший политрук А.Г. Еременко, поднимающий солдат в атаку, за несколько секунд до гибели.
2. Знамя Победы над рейхстагом. Фото Евгения Халдея. Первый флаг был установлен вдали от рейхстага, на крыше штаба 8-й гвардейской армии, возле скульптуры орла, восседавшего на земном шаре. Второй — над Бранденбургскими воротами. Когда Халдей добрался до рейхстага, флагов было установлено уже очень много. Наткнувшись на нескольких бойцов, он достал свой флаг и попросил их помочь забраться на крышу. Найдя удобную точку для съемки, он отснял две кассеты.
3. На Курской дуге. Танкисты и подбитый танк «Тигр». Командир танка лейтенант Б.В. Смелов показывает пробоину в башне немецкого танка «Тигр», подбитого экипажем Смелова, лейтенанту Лихнякевичу. Эту пробоину сделал обычный бронебойный снаряд из 76-миллиметрового танкового орудия, поэтому снимок часто использовался в пропагандистских целях, показывая, что новейшие и сильнейшие немецкие танки можно пробить нашим Т-34.
4. Лидия Литвяк, пилот истребительного авиаполка, после боевого вылета на крыле своего истребителя Як-1Б. 1 августа 1943 года Лидия Литвяк совершила четыре боевых вылета, в ходе которых сбила лично два самолета противника и один в группе, но из четвертого вылета она не вернулась — ее самолет был поврежден очередью немецкого истребителя и пропал без вести.
5. Советский солдат с чешским ребенком на руках.
6. Девушка-снайпер 1-го Прибалтийского фронта, 1944 год.
7. Старший сержант И. Киреев стреляет из трофейного немецкого гранатомета во время ночного боя в городе Бреслау.
8. Советские солдаты в перерывах между боями.
9. Залп советских реактивных установок «Катюша» на подступах к Выборгу.
10. Пулеметчик гвардии рядовой Ефим Костин, награжденный орденом Красной Звезды.
11. Советские солдаты в атаке под Ленинградом во время начала прорыва блокады.
12. Советские разведчики в бою.
13. «Горе», фото Дмитрия Бальтерманца.
14. Дитя войны.
15. Пулеметчица Зина Козлова.
16. Советский боец дает прикурить пленным немцам.
17. Награждение молодого героя.
18. Убитый мальчик Витя Черевичкин с голубем в руках.
19. Пост противовоздушной обороны на крыше гостиницы «Москва» в столице страны.
20. Налет немецкой авиации на Москву 26 июля 1941 года.
21. Летчик собирает пулеметную ленту.
22. Известнейшая фотография Марка Маркова-Гринберга, сделанная в 1943 году и ставшая символом мужества и героизма советских солдат.
23. Батарея ведет огонь по обороняющимся немецким войскам. Беларусь, лето 1944 года.
24. Под гусеницами танка. Фото Марка Маркова-Гринберга.
25. Фонтан «Детский хоровод» на вокзальной площади Сталинграда после налета фашистской авиации.
26. Качели войны.
27. Советские бойцы с кошкой на руках в Сталинграде.
28. Гибель советского солдата во время атаки.
29. Человеческие останки в печи крематория концлагеря Штутгоф. Фото Марка Маркова-Гринберга.
30. 22 июня 1941 года, где-то на юго-западе СССР. Дети прячутся от бомбежки.
31. Мария Тимофеевна Шальнева (Ненахова), ефрейтор 87-го отдельного дорожно-эксплуатационного батальона, регулирует движение военной техники недалеко от рейхстага в Берлине, май 1945 г.
32. Советский летчик кормит голубей в минуты отдыха.
33. Советские воины спят в машинах на одной из площадей Праги. Чехословакия, 1945 год.
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35. Жители Праги приветствуют автомобиль с советскими военными.
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