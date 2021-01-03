13 самых дерзких музейных ограблений, многие из которых не раскрыты и сегодня

Искусство играло значительную роль на протяжении всей человеческой истории. И совсем неудивительно, что в скором времени, как только спрос на произведения искусства возрос, за картинами стали «охотиться» по всему миру. На какие-то только хитрости и уловки не шли злоумышленники, дабы заполучить желаемую «добычу». Одни применяли силу, другие – отвлекающие манёвры, третьи – подделки, заменявшие оригиналы, а четвёртые, как ни в чём ни бывало, выходили из музея с известной картиной, попросту спрятав её под пальто. С тех пор некоторые из них были найдены и возвращены на свои законные места, но большинство так и остаются канувшими в Лету…
1. Сад священника в Нюэнене
Сад священника в Нюэнене, Ван Гог. / Фото: wikimedia.org.
В конце марта 2020 года по всему миру из-за нового вируса, распространяющегося со скоростью звука, пришлось закрыть рестораны, музеи, развлекательные центры и многое другое, дабы избежать всемирно-глобальной катастрофы. Вынужденные меры предосторожности привели к новым последствиям, развязав руки мошенникам и грабителям, не упускающих возможность нажиться на чём угодно. Отсутствие людей на улицах города и в общественных местах, позволила мошеннику (или группе мошенников) совершить набег на музей The Singer Laren в Нидерландах и украсть картину «Сад священника в Нюэнене, весна» Ван Гога, написанную в 1884 году.
Как сообщает Associated Press, о стоимости картины сразу не сообщалось, но она оценивается в миллионы долларов. Директор музея Ян Рудольф де Лорм заявил в своём заявлении:
«Это очень плохо для музея Гронингера (который одолжил картину The Singer Laren) и это очень плохо для музея Сингера. А ещё всё ужасно для всех нас, потому что искусство существует, чтобы быть увиденным и разделенным нами, обществом, чтобы наслаждаться, черпать вдохновение и утешение, особенно в эти трудные времена».
Следователи сообщили, что мошенник (или мошенники) «разбил стеклянную дверь, чтобы попасть в музей». Сработала сигнализация и был отправлен специальный наряд. Однако к тому времени, когда они прибыли, преступник (или преступники) уже исчез.
2. Вид на Овер-сюр-Уаз
Вид на Овер-сюр-Уаз, Поль Сезан. / Фото: artchive.ru.
В то время как все остальные праздновали наступление нового тысячелетия в ночь на 31 декабря 1999 года, один британский мошенник успешно похитил картину стоимостью почти пять миллионов долларов. Инцидент произошёл в музее Эшмола в Оксфорде, Англия.
Вор проник в музей, когда весь город был отвлечён громким фейерверком. Он прорезал дыру в крыше музея и спустился вниз по верёвочной лестнице. Оказавшись внутри, он выпустил дым, чтобы скрыть себя от камер. Эта картина «Вид на Овер-сюр-Уаз» Поля Сезанна так и не была найдена.
3. Подделки известных картин
Одна из работ, которую подделал Сяо Юань. / Фото: invaluable.com.
Всего за два года - с 2004 по 2006 год - главный библиотекарь Академии Изящных Искусств Гуанчжоу постепенно заменил сто двадцать пять картин своими собственными произведениями искусства. Сяо Юань продал эти произведения на различных аукционах в общей сложности за шесть миллионов долларов. Когда его поймали, у него всё ещё были украденные произведения искусства на сумму одиннадцать миллионов долларов.
Но даже будучи пойманном на горячем, Сяо защищал себя из-за всех сил, утверждая, что неизвестные художники заменили его подделки своими собственными.
4. Серия краж произведений искусства
Украденное полотно Рембрандта. / Фото: resoundingthefaith.com.
Весной 1990 года двое мужчин, выдавая себя за полицейских, похитили тринадцать произведений искусства на сумму пятьсот миллионов долларов. Инцидент произошёл в музее Изабеллы Стюарт Гарднер в Бостоне, штат Массачусетс, где они появились в поддельной униформе и накладных усах, утверждая, что им позвонили по поводу беспорядков.
После того, как грабители проникли внутрь с помощью своих фальшивых удостоверений личности, они связали охранников и менее чем за час осуществили задуманное. Они украли произведения известных художников, в том числе Рембрандта, Вермеера, Мане и Флинка. Эти ценные работы так и не были найдены, и ФБР совместно с музеем по-прежнему предлагают вознаграждение в размере пяти миллионов долларов за информацию об их местонахождении.
5. Эскиз Сальвадора Дали
Тот самый эскиз Сальвадора Дали. / Фото: artchive.ru.
В 2004 году четыре тюремных надзирателя на острове Райкерс объединили свои усилия, чтобы снять ценный эскиз с изображением Христа, который изначально висел на стене тюремной столовой, но после инцидента, когда один из заключённых выплеснул на него кофе, рисунок переместили в фойе, куда доступ для посторонних, кроме тюремного персонала был закрыт. Этот эскиз был подарен Сальвадором Дали, который чувствовал себя виноватым за то, что отказался преподавать уроки искусства в тюрьме. Охранники включили пожарную сигнализацию, чтобы отвлечь ночного охранника вестибюля, пока они снимали полотно и заменяли его копией.
Однако эта копия была нарисована очень плохо. По мнению тех, кто её видел, это была невероятно корявая работа, больше похожая на творчество не самого талантливого ребёнка. Но одержимые идеей наживы надзиратели не взяли во внимание этот факт, и попросту заменили оригинал копией, вставив его в рамку. Ход был настолько опрометчивым, что натолкнул тюремный персонал на подозрение о подмене, в итоге, была вызвана полиция для расследования. И в итоге, воры были найдены по горячим следам, а рисунок благополучно вернулся на своё место.
6. Мона Лиза
Мона Лиза, Леонардо да Винчи. / Фото: wikimedia.org.
Знаменитая «Мона Лиза» была украдена в 1911 году из крупнейшего в мире музея - Лувра. После двух лет расследования преступник был наконец найден. Он связался с итальянским арт-дилером, который помог французским властям организовать фальшивую встречу. Оказалось, что это Винченцо Перуджа, бывший сотрудник Лувра.
Перуджа признался, что решил украсть картину, повинуясь внезапному порыву, и сделал это только потому, что заметил, что охранник временно вышел из комнаты. Он просто снял картину с рамы и сунул её под пальто, прежде чем преспокойно покинул музей.
7. Маки Ван Гога
Маки, Винсент Ван Гог. / Фото: jawak.ca.
«Маки» Винсента Ван Гога были украдены из Музея Мохаммеда Махмуда Халиля в Каире, Египет, в 2010 году, через тридцать три года после того, как в последний раз их украли из того же музея.
Мошенникам очень повезло, так как в тот день работали только семь из двадцати четырёх охранников. Сначала были задержаны и допрошены двое подозреваемых итальянцев; в то время они несли небольшой холст. Однако в конце концов их отпустили.
Картина так и не была найдена, и миллиардер Нагиб Савирис предлагал вознаграждение в размере ста семидесяти пяти тысяч долларов за соответствующую информацию.
8. Ещё одна серия краж
Женщина перед открытым окном, Поль Гоген. / Фото: google.com.
Семь картин были украдены из Музея Кунстхал в Роттердаме, Нидерланды, осенью 2012 года. Некоторые из них были написаны такими известными художниками, как Моне, де Хаан и Гоген. Мошенники смогли деактивировать систему безопасности и завершить всё ограбление всего за три минуты.
Но самое интересное и возмутительное то, что один из грабителей, Раду Догару, пригрозил подать в суд на музей за то, что у него ненадёжная система охраны.
9. Рождество со святым Франциском и святым Лаврентием
Рождество со святым Франциском и святым Лаврентием, Караваджо. / Фото: katholischlogisch.com.
Картина Караваджо «Рождество со святым Франциском и святым Лаврентием» была похищена из молельни Сан-Лоренцо в Палермо, Сицилия, осенью 1969 года. Большая картина была снята с рамы и плотно сложена для лучшей транспортировки. По одной из версий, данное полотно было похищено по просьбе одной крупнейшей мафиозной группировки.
И несмотря на то, что данное произведение искусства так и не было найдено, его всё же удалось научно реконструировать в 2015 году.
10. Картины Ван Гога
Вид на море в Схевенингене, Винсент Ван Гог. / Фото: cbc.ca.
Зимой 2002 года два мошенника украли из Музея Ван Гога в Амстердаме «Вид на море в Схевенингене» и «Прихожане, покидающие Реформатскую церковь в Нюэнене» Ван Гога. Они проникли в помещение через крышу, и им удалось скрыть свои лица от камер наблюдения.
Хотя двое подозреваемых были арестованы и позже осуждены в 2004 году, картины до сих пор не найдены. Поэтому всё ещё существует награда в размере ста тысяч долларов для любого, кто обладает соответствующей информацией.
11. Справедливые судьи
Справедливые судьи, Ян ван Эйк. / Фото: mif-medyza.ru.
В 1934 году Арсен Гедертье украл «Справедливых судей» Яна ван Эйка из собора Святого Баво в Генте, Бельгия. Этот фрагмент является частью 12-частичного алтаря, называемого «Поклонение Агнцу».
Гедертье обратился к правительственным чиновникам с просьбой выкупить этот фрагмент за один миллион бельгийских франков. Он также оставил записку, в которой говорилось: «Взято из Германии по Версальскому договору». На смертном одре в конце концов он раскрыл свою личность как похитителя картины, но никому не сказал, где она спрятана.
12. Крик
Крик, Эдвард Мунк. / Фото: popsci.com.
Бывший профессиональный футболист Паал Энгер украл две самые известные картины Эдварда Мунка. В 1988 году он украл «Вампира», забравшись через открытое окно в Музей Мунка. Отсидев три года, он решил украсть легендарный «Крик» Мунка во время зимних Олимпийских игр 1994 года. Он даже разместил объявление в газете с фразой «Это крик», чтобы подразнить следователей. Вскоре после этого он был пойман, и картина была возвращена.
Но «Крик» был снова похищен в 2002 году вооружёнными людьми в лыжных масках.
13. Стефан Брейтвизер
Самый известный вор - Стефан Брейтвизер. / Фото: telegraph.co.uk.
Стефан Брейтвизер, пожалуй, самый известный в мире похититель современного искусства. Он приобрёл более двухсот сорока предметов искусства, включая картины, рисунки, люстры, вазы, часы и драгоценности. Отсидев несколько лет в тюрьме, он решил написать мемуары о своей деятельности под названием «Исповедь похитителя произведений искусства».
После освобождения Брейтвизер снова начал воровать произведения искусства, пока его не поймали в 2011 году. На этот раз его мать также была задержана как сообщница, потому что она знала о его деятельности и даже спрятала некоторые украденные предметы в своём доме.
Далеко не все даже ярые ценители искусства знают, что на самом деле скрывают легендарные картины. Как оказалось, в каждой из них есть не только скрытый смысл, а и зашифрованное послание со своими секретами.
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