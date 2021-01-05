Британцы строят волнистые заборы, которые не уступают в крепости обычным, а кирпичей требуют в 2 раз

Прогуливаясь по улочкам небольших городов Великобритании, можно увидеть необычные заборы, которые строят из стандартного кирпича, но при этом они не прямые, как обычно, а волнистые. Казалось бы, эстетика эстетикой, но зачем так нерационально использовать стройматериал? Как оказалось, таким образом владельцы больших участков кирпичи... экономят. В это сложно поверить обычному обывателю, но профессионалы знают в чем секрет и мы решили его раскрыть – вдруг кому пригодится.
Изящные извилистые заборы делают не для красоты, а для экономии средств и материала. | Фото: twistedsifter.com/ twizz.ru.
Для большинства людей, далеких от строительных норм, тонкостей и хитростей, прямой забор из кирпича кажется наиболее экономичным и практичным. Но не так то было! Начиная с XVIII в. британцы создают оригинальные волнистые заборы, более известные как crinkle crankle walls, или серпантинные стены.
Более 200 лет назад английские фермеры просчитали, что волнистые заборы более практичные и экономичные. | Фото: glavcom.ua/ twistedsifter.com.
Подобная конструкция стены для несведущего кажется эстетическим излишеством, а вот для жителей большей части Англии – более практичным и экономичным ограждением приусадебных участков. Это связано еще с одной причиной, по которой многие крестьяне делали именно змеевидный забор.
Подобные заборы хорошо защищают растения от ветра. | Фото: freston.net/ st2.depositphotos.com.
По сведениям авторов Novate.ru, более двух столетий назад подобные ограждения строились для того, чтобы создать больше тени, плюс к этому получалось довольно безветренное и защищенное место. Это позволяло обеспечить более комфортный микроклимат для выращивания некоторых видов овощей и фруктов. Поэтому подобные заборы чаще всего можно увидеть на востоке Великобритании, в графстве Суффолк (Suffolk). Именно на этой территории crinkle crankle walls встречаются в два раза чаще, чем в остальной части страны.
В графстве Суффолк до сих пор можно увидеть извилистые заборы ограждающие даже дороги и кладбища. | Фото: geograph.org.uk/ ih0.redbubble.net.
Значительная экономия основного материала доказана и практикой, и точными математическими расчетами, которые подтверждают, что количество материала, используемого в стенке, пропорционально произведению ее длины и толщины. Иными словами, количество кирпичей уменьшается только за счет того, что изогнутая форма стены/забора обеспечивает хорошую стабильность и устойчивость, тем самым позволяет укладывать их толщиной всего в полкирпича. В то же время, чтобы прямолинейные объекты выдерживали подобную нагрузку и имели хорошую устойчивость, их делают толщиной в 1-2 кирпича, в противном случае придется устанавливать подпорки (контрфорсы), на которые также требуется дополнительный материал и время.
Чем глубже будет волна, тем больше понадобится кирпича. | Фото: facebook.com/ dailydesignstream.tumblr.com.
Интересный факт: При создании волнистых стен следует помнить, что чем больше амплитуда изгиба, тем длиннее получится кривая. Значит, увеличивается расход материала. Если, например, затеять строительство забора с небольшой амплитудой, то при ограждении одинаковых участков используя серпантинную кладку (относительно линейной) длина стены увеличится на 22%, но при этом на 50% уменьшается количество кирпичей.
При планировании строительства, подумайте, сколько кирпича и средств можно сэкономить, сделав стену/забор волнистыми. | Фото: realruth.wordpress.com/ boredpanda.com.
Глядя на эти цифры, действительно понимаешь, что математический расчет в этом случае наглядно показывает отличную экономию средств, при улучшении внешнего вида забора. Так что имея собственный дом или дачу, стоит хорошенько подумать, прежде чем начинать строительство. Может лучше все-таки добавить оригинальную волну, избавив себя от лишних затрат? Тем более, что не только жилые объекты ограждают подобным образом.
Ярким образцом создания волнистого забора в стиле crinkle crankle walls является ограждение кампуса Университета Вирджинии (США). | Фото: faculty.med.virginia.edu/ digitalcommonwealth.org.
Самый известный пример кладки crinkle crankle walls – это Университет Вирджинии, кампус которого спроектировал сам Томас Джефферсон (третий Президент США, известный американский государственный деятель и архитектор). Именно там можно увидеть извилистый забор из кирпича, который был построен еще в 1819 г., и до сих пор прекрасно сохранился.
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