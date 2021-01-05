Британцы строят волнистые заборы, которые не уступают в крепости обычным, а кирпичей требуют в 2 раз

Изящные извилистые заборы делают не для красоты, а для экономии средств и материала. | Фото: twistedsifter.com/ twizz.ru.

Более 200 лет назад английские фермеры просчитали, что волнистые заборы более практичные и экономичные. | Фото: glavcom.ua/ twistedsifter.com.

Подобные заборы хорошо защищают растения от ветра. | Фото: freston.net/ st2.depositphotos.com.

В графстве Суффолк до сих пор можно увидеть извилистые заборы ограждающие даже дороги и кладбища. | Фото: geograph.org.uk/ ih0.redbubble.net.

Чем глубже будет волна, тем больше понадобится кирпича. | Фото: facebook.com/ dailydesignstream.tumblr.com.

При планировании строительства, подумайте, сколько кирпича и средств можно сэкономить, сделав стену/забор волнистыми. | Фото: realruth.wordpress.com/ boredpanda.com.

Ярким образцом создания волнистого забора в стиле crinkle crankle walls является ограждение кампуса Университета Вирджинии (США). | Фото: faculty.med.virginia.edu/ digitalcommonwealth.org.