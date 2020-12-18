Секреты головокружительной популярности модели-андрогина и любимицы именитых кутюрье

Саския де Брау — легендарная голландская модель, уникум в мире моды. Обычно модели начинают карьеру в 14-16 лет, в слегка за двадцать они уже вынуждены задумываться о том, чем будут заниматься дальше. Тридцать пять — это уже глубокая пенсия в модельном бизнесе. История успеха харизматичной модели-андрогина опровергает это, казалось бы, железное правило. Удивительный тандем женской чувственности и некоторой мужественности — визитная карточка Саскии, доказавшей, что начинать никогда не поздно.
Саския де Брау (Saskia de Brauw) родилась в Амстердаме (Нидерланды) 17 апреля 1981 года. На необычную внешность обратил внимание скаут одного модельного агентства, когда девочке только исполнилось четырнадцать. Особого успеха на подиуме Саския не добилась и через пару лет решила бросить модельный бизнес вовсе. Модель желает реализовать себя в сфере искусства, мечтая стать художницей.
Саския де Брау.
Саския садится за учёбу, заканчивает школу искусств. После этого идёт работать учительницей, попутно подрабатывая в пекарне. В 2010 году подруга девушки, визажист, советует ей вернуться к карьере модели. Возвращение де Брау было воистину триумфальным: контракт с агентством DNA, участие в показах таких модельных домов, как Balenciaga, Reed Krakoff, Matthew Williamson, Givenchy. Мгновенно завоевав сумасшедшую популярность, Саския украшает собой обложку Vogue целых два раза под ряд! Вскоре де Брау стала лицом модного дома Givenchy, осенней кампании Versace.
Саския два раз под ряд попала на обложку престижного журнала Vogue.
Возвращение Саскии де Брау в модельный бизнес стало триумфальным.
Необычное сочетание мужских и женских качеств во внешности делает Саскию такой необычной.
Необычная внешность Саскии, обрекла её на огромную популярность. Она стала очень востребованной моделью. В числе её поклонников такие признанные мэтры моды, как Карл Лагерфельд. Все известные модные журналы считали для себя честью сотрудничать с моделью столь эксклюзивной внешности.
Саския в 2014 году вошла в ТОП-50 самых популярных моделей мира.
Именитые модельные дома делают её лицом своих коллекций.
Саския выгодно выделяется на фоне своих конкуренток.
На фоне многочисленных конкуренток в сфере модельного бизнеса, Саския выделяется очень сильно со своей нетипичной внешностью. Фигура де Брау — идеальна для модельера. Это благодатное поле для бесконечных экспериментов. Модель рекламирует и женскую, и мужскую одежду с одинаковым успехом.
Невероятно чувственная.
Андрогинная внешность позволяет Саскии рекламировать и женскую, и мужскую одежду.
Возраст стал вторым козырем Саскии на пути к успеху.
Благодаря уникальному сочетанию женского и мужского Саския де Брау стала одной из самых востребованных манекенщиц. В 2014 году её включили в ТОП-50 самых популярных моделей в мире. Возраст, неожиданно для всех, стал вторым козырем, после необычной внешности, в головокружительной карьере де Брау.
Для того, чтобы удержаться на модельном Олимпе нужно быть не просто необычной, нужно быть идеальной.
Утром фитнес, вечером - хатха-йога.
График модели очень насыщенный — это сплошные поездки и съёмки. Несмотря на это она умеет выделить время, чтобы просто прогуляться пешком или проехаться на велосипеде по улицам Парижа. Утром Саския обычно занимается фитнесом, а вечером — хатха-йогой. Благодаря усиленным занятиям, фигура её и после тридцати выглядит абсолютно безупречно.
График у Саскии де Брау очень напряжённый.
Несмотря на чрезвычайную занятость, Саския отлично держит форму.
Конкуренция в модельном бизнесе очень жестока. Только на одной необычности своего скульптурно вылепленного лица, удержаться на вершине модельного Олимпа было бы чрезвычайно тяжело. Нужно быть идеальной. Саския не из тех, кто позволяет себе расслабляться, она уже не юная легкомысленная девочка. Де Брау настойчива, терпелива, рассудительна и последовательна. Всё, что мешает карьере, отметается ею без сожалений.
Саския де Брау не позволяет себе минутных слабостей.
Модель уже вошла в тот возраст, когда легкомыслие юности не мешает принимать правильные решения.
История феноменального успеха модели примечательна и поучительна. Она своей жизнью доказала, что всегда можно изменить свою жизнь к лучшему. Нельзя опускать руки и думать, что поздно. Никогда не поздно. Главное — это верить в себя и вагон терпения.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии