Секреты головокружительной популярности модели-андрогина и любимицы именитых кутюрье

Саския де Брау.

Саския два раз под ряд попала на обложку престижного журнала Vogue.

Возвращение Саскии де Брау в модельный бизнес стало триумфальным.

Необычное сочетание мужских и женских качеств во внешности делает Саскию такой необычной.

Саския в 2014 году вошла в ТОП-50 самых популярных моделей мира.

Именитые модельные дома делают её лицом своих коллекций.

Саския выгодно выделяется на фоне своих конкуренток.

Невероятно чувственная.

Андрогинная внешность позволяет Саскии рекламировать и женскую, и мужскую одежду.

Возраст стал вторым козырем Саскии на пути к успеху.

Для того, чтобы удержаться на модельном Олимпе нужно быть не просто необычной, нужно быть идеальной.

Утром фитнес, вечером - хатха-йога.

График у Саскии де Брау очень напряжённый.

Несмотря на чрезвычайную занятость, Саския отлично держит форму.

Саския де Брау не позволяет себе минутных слабостей.

Модель уже вошла в тот возраст, когда легкомыслие юности не мешает принимать правильные решения.