Самые богатые знаменитости, которые продолжают делать деньги, хотя уже ушли в мир иной

Критериев настоящей популярности немало, и один из них (пожалуй, один из самых главных) – это то, что человека помнят и после смерти. А знали вы, что некоторых ушедших в мир иной селебрити не только помнят и любят, они еще и продолжают зарабатывать деньги (причем, немалые)? Популярное издание Forbes, к слову, ведет своеобразный учет и каждый год составляет рейтинг самых богатых умерших знаменитостей. Узнаем, кто в него вошел.
1. Майкл Джексон (1958-2009)
Майкл Джексон
Поп-короля не стало почти 11 лет назад, но поклонники по всему миру до сих пор не могут смириться с этой потерей. И, надо сказать, числясь в списке мертвых, он продолжает «делать» миллионы на своем имени и ежегодно возглавлять рейтинг самых богатых умерших звезд. Правда, в прошлом году его состояние пополнилось «лишь» на 60 миллионов долларов, ведь в 2018-ом он выручил 400 миллионов. Основной доход певцу принесли продажи его песен, контракт со звукозаписывающей компанией и шоу в Лас-Вегасе. Как отмечают эксперты, количество прослушиваний песен звезды в 2019 году резко увеличилось – 2,1 млрд против 1,8 млрд.
2. Элвис Пресли (1935-1977)
Элвис Пресли
Еще один король, но только рок-н-ролла, скончался больше 40 лет назад, но слухи о том, что его смерть была фейковой, живы до сих пор. Так это или нет, не будем рассуждать, а поговорим о том, что имя легендарного певца до сих пор делает миллионы его наследникам. И выручку приносят не только песни Пресли. Поместье «Грейсленд», где когда-то жил Элвис, каждый год посещают более полумиллиона человек. К слову, в 2019 году певец «заработал» 39 млн долларов.
3. Чарльз Шульц (1922-2000)
Чарльз Шульц
Художники-карикатуристы – редкие гости в рейтингах умерших знаменитостей, в основном в списках значатся музыканты и актеры. Но Чарльз Шульц – исключение. Если это имя вам не знакомо, то вы наверняка не можете не вспомнить мультяшного пса Снупи. Так вот, именно благодаря художнику появился этот забавный персонаж, который вот уже много лет работает на своего создателя. Только за счет рекламных контрактов, использующих образ милого зверька, Шульцу «удалось» выручить за прошедший год 38 миллионов долларов.
4. Арнольд Палмер (1929-2016)
Арнольд Палмер
Еще при жизни легендарный американский гольфист создал целую рекламную империю вокруг своего имени, популярность которой до сих пор не уменьшается. Один из источников дохода – контракты на выпуск алкогольных и безалкогольных напитков, носящих имя Палмера. 30 миллионов долларов – неплохой доход.
5. Боб Марли (1945-1981)
Боб Марли
Песни легенды регги до сих пор не теряют своей популярности – только в США число прослушиваний композиций в 2019 году достигло 1 миллиарда. К тому же, бренд House of Marley выпускает проигрыватели, динамики и наушники, используя имя Боба. О том, что творчество певца до сих пор востребовано, можно судить по тому, что Марли только за год «заработал» 20 миллионов долларов.
6. Доктор Сьюз (1904-1991)
Доктор Сьюз
Создатель Гринча, который похитил Рождество, и автор многих популярных детских сказок остается одним из самых востребованных писателей современности. Только в Соединенных Штатах в прошлом году были проданы 5 миллионов экземпляров его книг. К тому же доход приносят и контракты с киностудиями, которые занимаются экранизацией произведений литератора. Итог: 19 миллионов долларов дохода за прошлый год.
7. Джон Леннон (1940-1980)
Джон Леннон
Популярность одного из «битлов» не только не утихает, а только становится больше. Об этом можно судить по тому, что в рейтинге самых богатых умерших знаменитостей Леннон поднялся сразу на три строчки. Возможно, это связано и с тем, что не так давно альбом «Abbey Road» с легендарной обложкой, где участники «ливерпульской четверки» идут по пешеходному переходу, отметил полувековой юбилей. В итоге на 52% увеличились продажи личного каталога музыканта. Все это принесло Джону 14 миллионов долларов.
8. Мэрилин Монро (1926-1962)
Мэрилин Монро
Когда дело касается лицензирования, то в этом плане равных нет легендарной блондинке, которая сумела превратить свое лицо в успешный бренд, приносящий многомиллионные доходы ежегодно (в 2019-ом, к примеру, 13 млн долларов). Фирмы Chanel и Montblanc, а также коллекция украшений от Zales – и это не весь список компаний, использующих образ актрисы для продвижения своей продукции.
9. Принс (1958-2016)
Принс
Легендарный певец тоже с каждым годом продолжает улучшать свои позиции, что в денежном эквиваленте приносит очень хороший доход. К примеру, в прошлом году его песни в он-лайн прослушали полмиллиарда раз (а это больше на 12%, чем в 2018 году). К тому же увеличились и продажи альбомов Принса- 320 тысяч экземпляров. Общая выручка музыканта составила 12 миллионов долларов.
10. Нипси Хассл (1985-2019)
Нипси Хассл
Несмотря на то, что американского рэпера не стало всего лишь год назад, уже через несколько месяцев после своей смерти он смог пробиться в десятку самых богатых умерших знаменитостей. Музыкант оказался предусмотрителен и уже при жизни сохранил за собой права на свои песни. Возможно, всплеск интереса к творчеству Хассла связан и с его внезапной кончиной. По крайней мере, 1,85 млрд прослушиваний окупились по самой большой ставке, чем у всех ныне живущих и умерших знаменитостей. Все это позволило Нипси стать богаче на 11 миллионов долларов.
11. XXXTentacion (1998-2018)
XXXTentacion
Популярность еще одного убитого рэпера, по сравнению с предыдущим годом, пошла на спад (спрос снизился на 27%). Но, тем не менее, он остается самым прослушиваемым среди всех покойных американских селебрити – 5,6 миллиардов. А это позволило парню, которому на момент смерти было всего 20 лет, увеличить доходы на 10 миллионов долларов.
12. Уитни Хьюстон (1963-2012)
Уитни Хьюстон
Дебютировать в рейтинге самых богатых умерших знаменитостей певице помогло то, что в прошлом году были проданы права на половину ее творческого наследия. К тому же 175 миллионов прослушиваний набрал ремикс на песню Хьюстон Higher Love. В итоге Уитни «смогла заработать» 9 миллионов долларов.
13. Джордж Харрисон (1943-2001)
Джордж Харрисон
Еще один участник легендарной группы The Beatles тоже выиграл от перевыпуска альбомов его коллектива. К тому же немалый доход принесло шоу в Лас-Вегасе, посвященное творчеству «битлов». 9 миллионов долларов – именно столько удалось «заработать» Харрисону на фоне всплеска интереса публики.
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