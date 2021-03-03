Скрытые возможности бальзама «Звездочка», который пригодится не только для заживлений

«Звездочка» - проверенное и действенное средство от многих недугов
Знакомство с бальзамом «Звездочка» происходит еще в детстве. В период простуды мамы и бабушки заботливо растирали нас мазью с незабываемым ароматом. Всего за одну ночь «Звездочка» творила настоящее чудо и снимала симптомы заболевания. Однако это - далеко не все, на что способен знаменитый бальзам.
Лекарственное применение «Звездочки»
Залог эффективности бальзама - использование только натуральных компонентов / Фото: u-f.ru
Вьетнамский бальзам «Золотая звезда» завоевал невиданную популярность еще во времена СССР. В препарат входят только натуральные компоненты, благодаря чему мазь действует столь эффективно. Среди них: масла корицы, мяты, эвкалипта, гвоздики, вазелин, пчелиный воск, кристаллический ментол, парафин, камфора. Бальзам охлаждает, стимулирует кровоток, раздражает нервные окончания, снимает воспаление, заживляет раны.
Наносите мазь на аккупунктурные точки, чтобы улучшить эффект
1. Зубная боль
Наносите бальзам на скулы, затылок и кисти рук в зоне больших пальцев. «Золотая звезда» облегчит боль в ротовой полости благодаря отвлекающему эффекту.
2. Ангина
При ангине бальзам следует втирать 2 раза в день. Наносите средство в ямочку между ключицами, на боковой сустав большого пальца руки, у основания ступни на передней поверхности голени, на нижнюю фалангу среднего пальца ноги. Комбинируйте «Звездочку» с другими лекарственными препаратами, чтобы ускорить выздоровление.
Ингаляции и ароматерапия особенно эффективны при сухом кашле / Фото: gorlonos.com
3. Кашель
Как при сухом, так и мокром кашле полезны растирания. Нанесите «Звездочку» на грудную клетку, исключая место расположения сердца, виски, шею и заднюю часть спины до полного впитывания. Лучше всего проводить процедуру на ночь и укутаться шарфом для дополнительного согревающего эффекта.
Также можно задействовать бальзам для ингаляции или ароматерапии. Разогрейте литр воды до 50 градусов, добавьте примерно горошинку мази и размешайте. В течение 10 минут медленно и неглубоко вдыхайте ртом и выдыхайте носом. Не забудьте накрыться сверху полотенцем.
При головной боли мазь оказывает тонизирующий и бодрящий эффект / Фото: fb.ru
4. Головная боль
Если вследствие стресса, переутомления или простуды разболелась голова, «Золотая звезда» поможет и здесь. Разотрите мазью виски, затылок и прилягте. Минут через 20-30 боль утихнет. Также средство эффективно при головокружении, поскольку эфирные масла оказывают тонизирующий и бодрящий эффект.
5. Стрессы, неврозы, депрессия
Эфирные масла в составе бальзама уменьшают симптомы тревожности и переутомления, устраняют негативные ощущения и возвращают душевную гармонию. Примите после тяжелого дня расслабляющую ванну и добавьте в нее капельку «Звездочки», величиной с головку спички.
Бальзам проникает глубже в распаренную кожу / Фото: e-w-e.ru
6. Отеки, мозоли, синяки
Если в мягких тканях ног происходит задержка жидкостей, ежедневно растирайте бальзамом проблемные места. Чаще всего проблема возникает в голенях, поэтому наносите мазь массирующими движениями от стоп к коленям.
С мозолями лучше бороться после душа. Разотрите распаренную кожу, чтобы «Звездочка» подействовала эффективнее. Борется мазь и с синяками. Нанесите средство на гематомы для расширения сосудов и усиления кровотока. Но ни в коем случае не используйте вьетнамское средство от синяков под глазами.
Регулярно используя бальзам, можно полностью избавиться от боли
7. Радикулит
При болях в спине и пояснице показаны растирания «Золотой звездой» по 2-3 раза в день на протяжении пары месяцев. Наносите средство на проблемную область до полного впитывания.
8. Боли в мышцах, растяжения, ушибы
В случае растяжения, мышечных или суставных болей нанесите бальзам на ночь на проблемный участок. Хорошенько вотрите «Золотую звезду», укутайте место теплым шарфом и ложитесь отдыхать. При регулярном применении бальзама интенсивность боли заметно снизится.
Средство поможет быстро заживить раны и предотвратить попадание микробов / Фото: img0.liveinternet.ru
9. Восстановление кожи
«Звездочка» обладает заживляющим, антисептическим и регенерирующим эффектом. Увидели ранку на теле? Смажьте поврежденное место бальзамом. Порез заживет гораздо быстрее и не оставит после себя шрама. Все благодаря защитному барьеру мази, который не пропускает патогенные микроорганизмы.
Нестандартное применение «Звездочки»
Полезен вьетнамский бальзам не только для здоровья, но красоты и в быту. Предлагаем простые и полезные лайфхаки.
1. Педикюр
Бальзам отшелушит ороговевшие частички, чтобы пяточки были гладкими / Фото: superiorresort.com
Гладкая кожа стоп - мечта каждой женщины. Обильно нанесите бальзам на пяточки и пальчики. Наденьте носки из натуральной ткани и ложитесь спать. За ночь «Звездочка» отшелушит ороговевшие частички кожи. Утром достаточно принять душ, потереть стопы пемзой, намазать питательным кремом и можно наслаждаться нежными пяточками.
2. Дезинфекция воздуха
«Звездочка» освежит и продезинфицирует воздух / Фото: dekormyhome.ru
С помощью «Золотой звезды» вы убьете двух зайцев: продезинфицируете помещение и освежите воздух. Растворите небольшое количество бальзама в воде, налейте в пульверизатор и разбрызгайте по комнатам. Любителям терпких ароматов придется по вкусу новый домашний запах. К тому же, такая дезинфекция - действенная профилактика респираторных заболеваний.
3. Средство от насекомых
Насекомые и животные не переносят запах вьетнамского бальзама / Фото: дэта.рф
Комары и клещи на дух не переносят аромат бальзама. Нанесите на кожу немного препарата и можно не бояться насекомых. Если какая-то мошка все же успела вас укусить, втирайте «Звездочку» в зудящее место несколько раз в день. Но только при условии, что из ранки не выделяется кровь или лимфа.
4. Отучит кота драть мебель
На какое-то время придется нанести мазь на мебель, чтобы отучить кота / Фото: prohvost.club
Порой достаточно сложно объяснить коту, почему не стоит точить когти о ваш любимый диван. С задачей справится вьетнамский бальзам. Натрите любимые места питомца «Звездочкой» и больше он к ним не подойдет. В качестве альтернативы предложите коту «антицарапку», которая продается в любом зоомагазине.
5. Приучит питомца к туалету
Приучить питомца к лотку - задача не из простых / Фото: vplate.ru
Другая распространенная сложность - приучение к горшку. Некоторые питомцы ни в какую не хотят соглашаться на лоток, ведь в углах или на ковре гораздо удобнее. Натрите все злачные места «Звездочкой» и любимцу волей-неволей придется ходить в подготовленный туалет.
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