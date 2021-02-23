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Две стороны меню в самолете: эконом и бизнес

Билет на самолет в бизнес-класс часто стоит в два раза больше, чем в эконом-класс. Однако нельзя быть уверенным, что подаваемая еда будет в два раза лучше, чем в эконом-классе. Пассажиры авиалиний по всему миру делятся в соцсетях фотографиями того, что им подают во время полета.

Две стороны меню в самолете: эконом и бизнес

Хотя мы не можем судить о качестве и вкусе еды по фотографиям, но можно сказать с уверенностью, что блюда, которые подают пассажирам бизнес-класса, выглядят куда приятнее и аппетитнее. На подносах все аккуратно уложено на салфетках, на настоящей посуде, нередко с серебряными столовыми приборами. В эконом-классе пассажирам предлагают блюда в одноразовой посуде. Никакой эстетики.

Американская авиакомпания American Airlines


Две стороны меню в самолете: эконом и бизнес

Эконом-класс: обед для разогревания в микроволновке и пластиковая посуда.

Две стороны меню в самолете: эконом и бизнес

Бизнес-класс: тунец, китайский фарфор и даже солонка с перечницей отдельные.

Сингапурская авиакомпания Singapore Airlines


Две стороны меню в самолете: эконом и бизнес

Эконом-класс: какие-то вялые овощи, мясо непонятного происхождения и апельсиновый сок.

Две стороны меню в самолете: эконом и бизнес

Бизнес-класс: тунец, сыр и шампанское.

Британская авиакомпания Virgin Atlantic


Две стороны меню в самолете: эконом и бизнес

Эконом-класс: паста и бесцветный салат.

Две стороны меню в самолете: эконом и бизнес

Бизнес-класс: мясо, белоснежная скатерть и солонка с перечницей в форме самолетика.

Финская авиакомпания Finnair


Две стороны меню в самолете: эконом и бизнес

Эконом-класс: паста, какой-то суп, булочка и десерт.


Две стороны меню в самолете: эконом и бизнес

Бизнес-класс: жареная говядина, суп мясо и шампанское.

Нидерландская авиакомпания KLM Royal Dutch Airlines


Две стороны меню в самолете: эконом и бизнес

Эконом-класс: салат и вроде бы котлеты веселого зеленого цвета.

Две стороны меню в самолете: эконом и бизнес

Бизнес-класс: лапша, суши и мясо.

Авиакомпания Emirates


Две стороны меню в самолете: эконом и бизнес

Эконом-класс: авиалинии не раз признавались лучшими в мире, поэтому неудивительно, что обеды в эконом-классе выглядят потрясающе.

Две стороны меню в самолете: эконом и бизнес

Бизнес-класс: аппетитное мясо с овощами, вино и шампанское.

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines


Две стороны меню в самолете: эконом и бизнес

Эконом-класс: курица в кисло-сладком соусе с рисом.

Две стороны меню в самолете: эконом и бизнес

Бизнес-класс: курица с креветками и сырная тарелка.

Авиалинии Korean Air Южной Кореи


Две стороны меню в самолете: эконом и бизнес

Внешне обеды в эконом- и бизнес-классе не особенно отличаются.

Две стороны меню в самолете: эконом и бизнес

Французская авиакомпания Air France


Две стороны меню в самолете: эконом и бизнес

Эконом-класс: столовые приборы не одноразовые и в целом все выглядит вполне прилично.

Две стороны меню в самолете: эконом и бизнес

Бизнес-класс: обед как будто в ресторане, а не в самолете.

Американская авиакомпания Delta Air Lines


Две стороны меню в самолете: эконом и бизнес

Эконом-класс: креветки можно увидеть в обеде как эконом-, так и бизнес-класса.

Две стороны меню в самолете: эконом и бизнес

Хотя приготовлены и поданы креветки по-разному.

Китайская авиакомпания Air China


Две стороны меню в самолете: эконом и бизнес

Эконом-класс: китайские авиалинии мало чем отличились от других авиакомпаний в плане обеда в эконом-классе.

Две стороны меню в самолете: эконом и бизнес

В бизнес-классе обед выглядит все же поинтереснее.

Авиакомпания Гонконга Cathay Pacific


Две стороны меню в самолете: эконом и бизнес

Обеды в разных классах мало отличаются друг от друга, разве что посудой.

Две стороны меню в самолете: эконом и бизнес

Бизнес-класс.

Авиалинии Таиланда Thai Airways


Две стороны меню в самолете: эконом и бизнес

Эконом-класс: мясо с лапшой странного яркого цвета и овощами.

Две стороны меню в самолете: эконом и бизнес

Бизнес-класс: креветки и овощи.

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