Две стороны меню в самолете: эконом и бизнес

Билет на самолет в бизнес-класс часто стоит в два раза больше, чем в эконом-класс. Однако нельзя быть уверенным, что подаваемая еда будет в два раза лучше, чем в эконом-классе. Пассажиры авиалиний по всему миру делятся в соцсетях фотографиями того, что им подают во время полета.
Хотя мы не можем судить о качестве и вкусе еды по фотографиям, но можно сказать с уверенностью, что блюда, которые подают пассажирам бизнес-класса, выглядят куда приятнее и аппетитнее. На подносах все аккуратно уложено на салфетках, на настоящей посуде, нередко с серебряными столовыми приборами. В эконом-классе пассажирам предлагают блюда в одноразовой посуде. Никакой эстетики.
Американская авиакомпания American Airlines
Эконом-класс: обед для разогревания в микроволновке и пластиковая посуда.
Бизнес-класс: тунец, китайский фарфор и даже солонка с перечницей отдельные.
Сингапурская авиакомпания Singapore Airlines
Эконом-класс: какие-то вялые овощи, мясо непонятного происхождения и апельсиновый сок.
Бизнес-класс: тунец, сыр и шампанское.
Британская авиакомпания Virgin Atlantic
Эконом-класс: паста и бесцветный салат.
Бизнес-класс: мясо, белоснежная скатерть и солонка с перечницей в форме самолетика.
Финская авиакомпания Finnair
Эконом-класс: паста, какой-то суп, булочка и десерт.
Бизнес-класс: жареная говядина, суп мясо и шампанское.
Нидерландская авиакомпания KLM Royal Dutch Airlines
Эконом-класс: салат и вроде бы котлеты веселого зеленого цвета.
Бизнес-класс: лапша, суши и мясо.
Авиакомпания Emirates
Эконом-класс: авиалинии не раз признавались лучшими в мире, поэтому неудивительно, что обеды в эконом-классе выглядят потрясающе.
Бизнес-класс: аппетитное мясо с овощами, вино и шампанское.
Турецкая авиакомпания Turkish Airlines
Эконом-класс: курица в кисло-сладком соусе с рисом.
Бизнес-класс: курица с креветками и сырная тарелка.
Авиалинии Korean Air Южной Кореи
Внешне обеды в эконом- и бизнес-классе не особенно отличаются.
Французская авиакомпания Air France
Эконом-класс: столовые приборы не одноразовые и в целом все выглядит вполне прилично.
Бизнес-класс: обед как будто в ресторане, а не в самолете.
Американская авиакомпания Delta Air Lines
Эконом-класс: креветки можно увидеть в обеде как эконом-, так и бизнес-класса.
Хотя приготовлены и поданы креветки по-разному.
Китайская авиакомпания Air China
Эконом-класс: китайские авиалинии мало чем отличились от других авиакомпаний в плане обеда в эконом-классе.
В бизнес-классе обед выглядит все же поинтереснее.
Авиакомпания Гонконга Cathay Pacific
Обеды в разных классах мало отличаются друг от друга, разве что посудой.
Бизнес-класс.
Авиалинии Таиланда Thai Airways
Эконом-класс: мясо с лапшой странного яркого цвета и овощами.
Бизнес-класс: креветки и овощи.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Свежие комментарии