Две стороны меню в самолете: эконом и бизнес

Билет на самолет в бизнес-класс часто стоит в два раза больше, чем в эконом-класс. Однако нельзя быть уверенным, что подаваемая еда будет в два раза лучше, чем в эконом-классе. Пассажиры авиалиний по всему миру делятся в соцсетях фотографиями того, что им подают во время полета.







Хотя мы не можем судить о качестве и вкусе еды по фотографиям, но можно сказать с уверенностью, что блюда, которые подают пассажирам бизнес-класса, выглядят куда приятнее и аппетитнее. На подносах все аккуратно уложено на салфетках, на настоящей посуде, нередко с серебряными столовыми приборами. В эконом-классе пассажирам предлагают блюда в одноразовой посуде. Никакой эстетики.



Американская авиакомпания American Airlines

Сингапурская авиакомпания Singapore Airlines

Британская авиакомпания Virgin Atlantic

Финская авиакомпания Finnair

Нидерландская авиакомпания KLM Royal Dutch Airlines

Авиакомпания Emirates

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines

Авиалинии Korean Air Южной Кореи

Французская авиакомпания Air France

Американская авиакомпания Delta Air Lines

Китайская авиакомпания Air China

Авиакомпания Гонконга Cathay Pacific

Авиалинии Таиланда Thai Airways