Как Софи Лорен полгода снималась в СССР, и Почему фильм о России не понравился нашим чиновникам

Перед началом работы над фильмом «Подсолнухи» в 1969 году продюсер предупредил Софи, что съемки буду проходить в Сибири. Узнав от специалистов, что это русская Сибирь – это очень холодное место, актриса захватила в дорогу целых пять шуб. Оказалось, что съемки проходили действительно в русской глубинке, но Тверская область летом – это далеко не такое заснеженное место, как представляется иностранцам. Итало-франко-советская мелодрама, которая получилась в результате, была очень популярна в Европе, но в нашей стране ее знают не так хорошо. Оказалось, что рассказ о судьбе простой итальянской женщины затронул несколько больных тем.
Итальянская мелодрама, почти полностью снятая в СССР, рассказывает трогательную историю о женщине по имени Джованна. Она приезжает в Россию, чтобы найти своего мужа Антонио, который пропал где-то в этих местах в 1942 году. Во время войны молодого человека (его, кстати, играл Марчелло Мастроянни), насильно забрали в армию Муссолини и отправили на фронт. Через некоторое время его молодая жена получила извещение о том, что Антонио пропал без вести. Через несколько лет после окончания войны Джованна решает найти своего любимого и для этого приезжает в Советский Союз.
Кадр из к/ф «Подсолнухи», 1970 год
Дальше сюжет развивается в соответствии с законами жанра: Джованна находит Антонио, но оказывается, что у него глубокая амнезия и он женат на русской женщине Маше, которая выходила его после ранения. Таким образом возникает любовный треугольник между Софи Лорен, Марчелло Мастроянни и Людмилой Савельевой.
Для достоверности режиссер Витторио де Сика решил снять кино в реальных исторических местах, то есть в глухой русской провинции. В результате группа из нескольких десятков итальянцев почти полгода проработала в СССР. Кроме звездных актеров в нее входили гримеры, костюмеры, повара и даже охрана. Съемки проходили в нескольких местах, в том числе и в действительно далеких деревнях Полтавской и Тверской областей.
На съемках фильма «Подсолнухи»: Софи Лорен, Марчелло Мастроянни, Людмила Савельева.
Место, найденное для съемок в Тверской области оказалось очень удобным: живописная местность и достоверные русские домики соседствовали с крайне удобным санаторием для партийной верхушки, в котором удалось поселить съемочную группу. Софи Лорен осталась довольна шикарными апартаментами, в которых до этого размещались только очень высокопоставленные советские чиновники, однако вскоре выяснился один минус такого местоположения.
Санаторий продолжал работать в обычном режиме и принимал своих высоких клиентов, большей частью из Москвы. Разумеется, все важные шишки не упускали возможности пообщаться в неформальной обстановке со звездой мирового кинематографа. В результате звезда жаловалась, что ей не удается отдохнуть после тяжелых съемок, но сделать с русской традицией ничего не могла. Позже актриса рассказывала, что после того санатория она увезла домой три огромных баула с самыми разными подарками: сувениры из керамики и стекла из Гжели, Дулевский фарфор, хохлома, шкатулки из Палеха. Были и более дорогие подарки. Один министр, например, неправильно истолковав количество шуб Софи, которые она привезла в «холодные края», подарил ей еще одну, из драгоценных сибирских соболей.
Афиша фильма «Подсолнухи»
Несмотря на такой теплый прием, фильм, как это часто бывало, не понравился чиновникам из Министерства культуры. Ожидалось, что звездные итальянцы будут снимать на наших просторах обычную мелодраму, но оказалось, что фильм задевает одну тонкую и достаточно болезненную тему – вопрос о бывших военнопленных и солдатах европейских государств, погибших в годы войны на нашей территории.
В Италии картина именно благодаря этому была очень актуальна: в 60-е годы многие люди, потерявшие родных во время войны, продолжали верить, что их близкие не погибли, а все еще живут где-то на заснеженных просторах Сибири и не могут вернуться домой, так как им запрещают сообщать о себе – СССР представлялся остальному миру загадочной и очень далекой страной.
Кадр из к/ф «Подсолнухи», 1970 год
Премьера картины в Москве должна была состояться 8 марта 1970 года, этого события ожидали с нетерпением, однако в последний момент все расстроилось. Просмотрев фильм перед показом, комиссия потребовала изъять из него эпизод с кладбищем итальянских солдат на Украине. Главный продюсер Карло Понти ответил советским чиновникам:
«Я не думал, что такую серьезную форму примет ваше требование. Сейчас, когда картина уже окончательно сделана на одной пленке и представляет собой уже единое художественное произведение, а сцена кладбища – одна из основных игровых сцен актрисы Софи Лорен, этот эпизод уже невозможно удалить, к тому же за два дня до объявленной премьеры, и ни Де Сика, ни Дзаваттини, ни другие авторы не пойдут на то, чтобы изуродовать фильм».
Кадр из к/ф «Подсолнухи», 1970 год
Советские зрители в тот год так и не увидели картину, почти полностью снятую в России. Премьера ее состоялась в Риме, а о том, что фильм имеет ошеломительный успех, на «Мосфильме» узнали только благодаря любезной телеграмме от итальянских коллег. Через год премьера в России все-таки состоялась, но большой известности кинокартина у нас так и не получила.
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