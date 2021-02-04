12 перспективных военных разработок, которых обделили билетом в жизнь

1. Аэростат-шпион

Попытка реанимировать дирижабли в военном деле. /Фото: oborona.ru

2. XM29 OICW

Футуристическая винтовка, так и не вышедшая в серию. /Фото: wikiрedia.org

3. Автомобиль-вертолёт

Один из проектов летающего автомобиля. /Фото: reddit.com

4. Наземные боевые роботы

Неудачная попытка создать боевого робота. /Фото: popmech.ru

5. Boeing YAL-1

Самолет, который должен был сбивать противника лазером. /Фото: medium.com

Сеть противоракетных спутников с поэтичным названием. /Фото: trinixy.ru

7. «Тэйлситтеры»

Один из первых самолетов вертикального взлета. /Фото: popmech.ru

Не самый удачный бесшумный пистолет. /Фото: alloutdoor.com

9. RAH-66 «Команч»

Перспективный самолет будущего так и не был завершен. /Фото: bol.com

10. VZ-1 Pawnee

Летающая платформа, оказавшаяся нерациональной для войны. /Фото: masterokblog.ru

11. Future Combat Systems (FCS)

XM1202 - часть масштабного проекта. /Фото: warontherocks.com

12. Expeditionary Fighting Vehicle (EFV)

Боевая машина Expeditionary Fighting Vehicle. /Фото: naked-science.ru