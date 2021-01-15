Почему папа сбежал от близнецов-пятерняшек и другие нашумевшие истории семей, где родилось 5 детей

Семья, в которой родились близнецы-пятерняшки, обязательно будет привлекать внимание. Хотя бы из интереса – как вообще можно организовать их быт? Пятерняшки рождаются очень редко и выживать стали только недавно. Вот несколько самых известных историй с близнецами-пятерняшками.
Папа посмотрел и сбежал
В 2016 году украинка Оксана Кобелецкая вместо обещанного братика подарила старшей дочке сразу трёх. А к ним – двух сестрёнок. Хотя чаще всего многоплодная беременность – побочный эффект от ЭКО, у Кобелецкой такая ситуация сложилась сама, её никто не ожидал. Малыши были крохотные, весом от 1190 до 1810 граммов. Администрация Одессы, где живёт Оксана, отреагировала сразу – семье выделили пятикомнатную квартиру и микроавтобус. Помогать с детьми семье вызвалась мама Оксаны, пенсионерка.
Некоторое время по этому поводу – и вообще о жизни семьи с пятерняшками – счастливый отец детей раздавал интервью, а потом… собрал вещи и ушёл. Малышам было около полугода. Оксана осталась без кормильца и одного из двух помощников. Несмотря на помощь мамы, жизнь её сразу превратилась в конвейер, едва оставляющий время на сон: пятерых накормить, пятерых искупать, пятерых переодеть, и так по кругу. На домашние дела сил почти не было, пока не удалось нанять няню в помощь. Это стало возможно благодаря фонду, который собирал Оксане деньги буквально на жизнь.
Дети Оксаны Кобелецкой.
Оксане пришлось самой научиться водить микроавтобус и самой заканчивать ремонт в новой квартире. Она подала на развод и алименты. О том, чтобы работать хотя бы из дома, она не могла и подумать. На помощь пришли современные технологии: Оксана начала вести блог в инстаграме, благо, у неё была целая команда маленьких фотомоделей. И вскоре обнаружила, что её блог не только интересен и полезен – брэнды стали предлагать ей на пробу разную продукцию. Жизнь стала легче, по крайней мере, в материальном плане.
Тем временем, пишут СМИ, её бывший муж идёт на все ухищрения, чтобы не участвовать в содержании своих детей. Работает неофициально, нашёл способ оформить инвалидность. Его мать также постоянно выговаривает Оксане, что они не намерены содержать её, оксанину, ораву – хотя «строгали» эту ораву двое. Притом выписываться из квартиры, которую город выдал именно на «ораву», бывший муж не намерен. Более того, Оксана узнала, что адвоката по разводам и алиментам её бывший муж подыскал ещё во время беременности, то есть его уход был запланированным, а оставался он, вероятно, только в надежде на прописку в новой квартире от города.
В 2020 году отца пятерняшек лишили родительских прав за неисполнение обязанностей, в том числе уклонение от алиментов.
Источник: блог Оксаны Кобелецкой (https://www.instagram.com/odessafiver).
Пять девчонок - хоровод
Есть свои знаменитые пятерняшки и в России. Москвичи Артамкины подружились ещё в школе, а после, закончив ВУЗы – поженились. Увы, их первый ребёнок умер, а второго зачать удалось не сразу. Варвара Артамкина принимала гормональные препараты, чтобы завести малыша, и, как часто бывает в таких случаях, в итоге родила сразу нескольких. Врачи отказывались вести такую сложную беременность, и Артамкины уехали рожать в Британию. Благо, нашёлся предприниматель, который решил помочь деньгами.
В итоге в 2007 году на свет появилось пять симпатичных девочек. Правда, сильно недоношенными – на 26 неделе беременности пришлось провести кесарево сечение. Выходили всех. В аэропорту в Москве их ждали уже представители городской администрации с ключами от четырёхкомнатной квартиры. Одна крупная компания по производству подгузников бесплатно делилась своей продукцией. Девочки росли здоровыми и красивыми, хотя приходилось прилагать усилия для того, чтобы и в садик, и в школу они пошли все вместе.
Девочки растут похожими, но разными.
Отец детей, несмотря на то, что работает, старается быть максимально вовлечённым в их воспитание. Возможно, дело в его религиозных убеждениях – семья верующая, и очень крепко. Девочки ходят в воскресную школу и на кружки – каждая на тот, который ей больше нравится. Возможно, сыграло то, что оба родителя – педагоги и знают, что любые процессы с детьми организуемы, а проблемы – решаемы.
А в 2017 году пятерняшки родились в семье в Приморском крае – четыре мальчика и девочка. Такими знаменитыми, как Артамкины, чьих красавиц-дочерей любят фотографировать, они пока не стали.
Первые в стране
В 2013 году в Чехии впервые в истории страны родились пятерняшки. Маме Александре Кинёвой, как практически всегда в таких случаях, сделали кесарево сечение. Надо сказать, поначалу врачи обещали Александре двойню. Потом сообщили о будущей тройне. И только ближе к родам оказалось, что готовиться ей надо к пятерым. Степень удивления и родителей, и старшего брата, который ожидал или сестричку, или братика, можно представить. Впрочем, многоплодные беременности уже случались в семьях и мамы, и папы.
Чешские власти оказались скромнее в подарках, чем российские и украинские – семья получила на восьмерых трёхкомнатную квартиру. Впрочем, дело, скорее всего, в том, что Кинёва с мужем и детьми живут в небольшом городке – бюджет там, понятное дело, не столичный. Магазин, торгующий колясками, подарил родителям несколько колясок для близнецов, и… подвергся травле.
Александра с мужем и детьми.
Дело в том, что Александра и её муж – цыгане, а в чешском обществе к ним высокая нетерпимость. Подарок цыганам «за плодячку», как обозвали это интернет-пользователи, глубоко возмутил многих клиентов магазина и просто случайных людей. Те же неравнодушные граждане осаждали новостные порталы и требовали, чтобы «чешской пятернёй» детей не называли – только цыганской. Надо ли говорить, что у всей семьи именно чешское гражданство?
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