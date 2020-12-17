Несколько секретов русских деревенских знахарок

К знахаркам русских деревень в СССР относились исключительно как к носительницам суеверия, а после его распада – как к обладательницам тайных магических знаний. На деле, те из знахарок, что не были просто подражательницами, были даже меньше суеверны, чем крестьяне, а за их «магией» стояли приёмы, которые активно использовались и официальной медициной. Со временем этнографы смогли «разгадать» секреты знахарок и опровергнуть оба стереотипа об этих деревенских лекарках.









Знахари узнали свойства растений раньше фармацевтов

Какую молитву шептать над отваром травы, было действительно важно

Знахари вовсю использовали эффект плацебо

Ничего не зная о психотерапии, знахари умудрялись прибегать и к ней тоже

Знахари прибегали к методу доктора Хауса