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Гениальная реклама, на которую стоит взглянуть дважды



Мы верим, что успешная реклама должна быть обязательно необычной и немыслимо креативной. На самом деле главное, чтобы посыл был максимально прост и понятен. И когда вы смотрите на такую рекламу, вам не требуется дополнительной информации. Единственная мысль, которая остается: «Как же это круто и невероятно просто!»

Гениальная реклама, на которую стоит взглянуть дважды



Иллюзия — если через 35 лет около 5 миллиардов людей лишатся питьевой воды, вы так и будете просто на это смотреть?

Гениальная реклама, на которую стоит взглянуть дважды

Белоснежка и Шерлок Холмс. Реклама сервиса обмена книгами: «Приходи со своей историей и уходи с другой».

Гениальная реклама, на которую стоит взглянуть дважды

Реклама внедорожника Jeep.

Гениальная реклама, на которую стоит взглянуть дважды

Шампунь Garnier Fructis для всех типов волос.

Гениальная реклама, на которую стоит взглянуть дважды

Реклама аудиокниг: «Уильям Шекспир в ваших наушниках».

Гениальная реклама, на которую стоит взглянуть дважды

Реклама корма для кошек Whiskas.

Гениальная реклама, на которую стоит взглянуть дважды

Ночь в музее Винсента Ван Гога в Амстердаме.

Гениальная реклама, на которую стоит взглянуть дважды

Реклама наушников AIAIAI: «Делает звук сексуальнее с 2006 года».

Гениальная реклама, на которую стоит взглянуть дважды

Социальная реклама FIAT: «Вы видите либо букву, либо девочку. Не пишите SMS за рулем».

Гениальная реклама, на которую стоит взглянуть дважды

Реклама бритвы Schick: «Освободи свою кожу».

Гениальная реклама, на которую стоит взглянуть дважды

Реклама презервативов Durex: «Выключить свет. Начали!»

Гениальная реклама, на которую стоит взглянуть дважды

Производитель оптики Ozeal: «Просто выглядеть умно».

Гениальная реклама, на которую стоит взглянуть дважды

Наушники Sennheiser: «Улыбайтесь больше».

Гениальная реклама, на которую стоит взглянуть дважды

Канадский аквапарк: «Вот это прокатилась».

Гениальная реклама, на которую стоит взглянуть дважды

Крем для сексуальных коленочек. И вообще ног.

Гениальная реклама, на которую стоит взглянуть дважды


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