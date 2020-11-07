Гениальная реклама, на которую стоит взглянуть дважды

Мы верим, что успешная реклама должна быть обязательно необычной и немыслимо креативной. На самом деле главное, чтобы посыл был максимально прост и понятен. И когда вы смотрите на такую рекламу, вам не требуется дополнительной информации. Единственная мысль, которая остается: «Как же это круто и невероятно просто!»
Иллюзия — если через 35 лет около 5 миллиардов людей лишатся питьевой воды, вы так и будете просто на это смотреть?
Белоснежка и Шерлок Холмс. Реклама сервиса обмена книгами: «Приходи со своей историей и уходи с другой».
Реклама внедорожника Jeep.
Шампунь Garnier Fructis для всех типов волос.
Реклама аудиокниг: «Уильям Шекспир в ваших наушниках».
Реклама корма для кошек Whiskas.
Ночь в музее Винсента Ван Гога в Амстердаме.
Реклама наушников AIAIAI: «Делает звук сексуальнее с 2006 года».
Социальная реклама FIAT: «Вы видите либо букву, либо девочку. Не пишите SMS за рулем».
Реклама бритвы Schick: «Освободи свою кожу».
Реклама презервативов Durex: «Выключить свет. Начали!»
Производитель оптики Ozeal: «Просто выглядеть умно».
Наушники Sennheiser: «Улыбайтесь больше».
Канадский аквапарк: «Вот это прокатилась».
Крем для сексуальных коленочек. И вообще ног.
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