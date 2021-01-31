Что делает Иван Грозный в школе волшебников, или Какие шедевры живописи украшали стены знаменитого Х

С фильмами о Гарри Поттере сегодня знакомы все - от мала до велика. И многих восхищает не только сюжет знаменитой саги, но и удивительной красоты декорации! Портреты на стенах волшебного Хогвартса были замечены на протяжении всех частей знаменитой саги о Поттере. Интересно, что ряд картин были основаны на известных полотнах художников. Какие именно шедевры живописи освещены в «поттериане»?
Эти заколдованные картины великолепны! И совсем не нужно быть художником или ценителем искусства, чтобы оценить любую работу вдоль стен Хогвартса. Многие из них в фильме о Гарри Поттере были живыми, говорящими. Начнем, пожалуй, с кабинета директора Хогвартса. В нем висит известное полотно не менее известного русского живописца. Заинтригованы? Тогда посмотрите на правый верхний угол. Узнаете? Конечно, это Иван Васильевич Грозный («Царь Иван Васильевич Грозный»). Портрет кисти Виктора Васнецова. Получается, что одним из директоров школы в Англии был Иван Васильевич Грозный! И именно его портрет висит в кабинете Дамблдора. Пожалуй, единственное, что роднит Дамблдора с Васнецовым – это любовь ко всему сказочному.
"Портрет Ивана Грозного
А вот над портретом Грозного висит работа «великого Карла» - Брюллова – «Портрет Нестора Кукольника». К слову, Нестор Васильевич Кукольник был русским прозаиком и драматургом, которого неоднократно обвиняли в «вольнодумстве». Портрет в самом низу поразительно сильно напоминает портрет археолога Микеланджело Ланчи того же Карла Брюллова.
«Портрет Нестора Кукольника»
Портрет археолога Микеланджело Ланчи - Карл Брюллов
Профессор Амроуз Свотт был волшебником и когда-то директором школы чародейства и волшебства Хогвартс. Два его портрета висели в Хогвартсе: на одном - молодой человек в очках, а на другом, висевшем в кабинете директора, изображен волшебник постарше с длинной рыжей бородой. Портрет молодого Свотта был основан на автопортрете реального художника, сэра Годфрида Кнеллера 1685 года. Готфрид Кнеллер - немецкий живописец, ведущий портретист Англии конце XVII - начала XVIII веков, а также придворным художником английских и британских монархов от Карла II до Георга. I.
Автопортрет Годфрида Кнеллера
Еще один портрет, на этот раз портрет женщины, висел на Большой лестнице школы чародейства и волшебства Хогвартс, недалеко от площадки второго этажа. И он очень напоминает… Анну Болейн. Анна Болейн - историческая фигура, которая была замужем за королем Генрихом VIII. Она была второй женой печально известного короля, который… казнил ее, потому что считал ведьмой. Король обвинил свою супругу в колдовстве. А в то время (1542-1735 годы) в Шотландии, Англии и Ирландии «колдовство» фактически считалось законным преступлением. В то время, как король Генрих считал «колдовство» Анны Болейн чем-то ужасающим, волшебники из фильма о Гарри Поттере с гордостью приветствовали героиню.
Анна Болейн
Еще одна девушка с живых картин Хогвартса - спящая в кресле волшебница в колпаке. Никого не напоминает? Конечно, это портрет жены художника Ильи Репина - «Отдых. Портрет В. А. Репиной, жены художника» (1882). А справа от спящей волшебницы на стене висит и снабженный треугольным колпаком протодьякон с портрета того же Репина.http://funhere.ru/?p=1625
«Отдых. Портрет В. А. Репиной, жены художника»
Знаменитый Протодьякон — портрет Чугуевского дьякона Ивана Уланова, который впоследствии стал собирательным образом басовитых львов русского духовенства с их грубостью, чревоугодием и лицемерием. С этой картины начинаются истоки другого прославленного произведения Репина – «Крестный ход в Курской губернии». По всей видимости, декораторы и режиссеры «поттерианы» испытывали искреннюю любовь к русскому живописцу, учитывая использование сразу нескольких его полотен.
"Протодьякон
Компанию Репину и Васнецову на стенах Хогвартса, среди прочих неопознанных работ, составляют «Портрет Карла V с собакой» Тициана и «Брачный контракт» У. Хогарта.
«Портрет Карла V с собакой» Тициана
В первой части серии Хогарта «Брачный контракт» мы видим процесс договоренностей о предстоящем заключении брака между сыном обанкротившегося графа Сквандером и дочерью богатого, но скупого торговца. Строительство нового особняка графа, видимого через окно, остановлено, и ростовщик ведет переговоры об оплате за дальнейшее строительство. Отцы супругов больше заинтересованы в браке детей, чем они сами. Благодаря браку семья жениха избежит финансового краха, а семья невесты купит себе связи в высшем обществе Даже лица на стенах словно ожили и опасаются сложившейся ситуации. И смех, и слезы.
Хогарт «Брачный контракт»
А вот еще любопытный кадр из фильма. В женщине с тростью в экстравагантном костюме легко признать Элизабет Поуп кисти королевского британского живописца Роберта Пика. Этот портрет написан в XVII веке по случаю свадьбы девушки, дочери акционера. Портрет Элизабет Поуп, возможно, был заказан её мужем, сэром Уильямом Поупом. Леди Элизабет изображена с распущенными волосами (символ девственности). На ней надеты мантия и тюрбан, расшитые жемчугом. Остроконечная шляпа ей очень к лицу!
Портрет леди Элизабет Поуп, ок. 1615 года.
Безусловно, приятно видеть в знаменитом западном фильме, созданном по мотивам книг английской писательницы, шедевры русских художников, что в очередной раз доказывает мастерство и великое наследие русской живописи.
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