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3 простых способа остановить машину, если тормоза отказали


3 простых способа остановить машину, если тормоза отказали

Тормоза автомобиля всегда должны находиться в исправном состоянии. Для этого за ними следует надлежащим образом ухаживать. Впрочем, в жизни случается всякое. Рано или поздно с каждым водителем может произойти такое, что по какой-то причине тормоза его машины откажутся выполнять свои прямые обязательства. Как же быстро и эффективно остановить автомобиль в подобной ситуации?

Почему отказывают тормоза


За машиной нужно следить. /Фото: yandex.com.

За машиной нужно следить. /Фото: yandex.com.

 

Тормоза могут отказать по самым разным причинам. Чаще всего подобное происходит из-за того, что тормозная жидкость неправильно подается в агрегат, она слишком старая или же вообще не соответствует техническим параметрам автомобильных тормозов. Кроме того, причина отказа может крыться в неправильной регулировке тормозных усилий, поломке суппорта, отсутствии герметичности в тормозной системе. Впрочем, когда тормоза ломаются на полной скорости – все это уже не важно. Единственное, что действительно имеет значение в подобной ситуации, так это способы ее разрешения.

Важно: нередко бывает такое, что тормоза временно отказывают из-за того, что в систему попал воздух. Если позволяет ситуация, сначала следует попытаться «прокачать» педаль, нажав и отпустив ее несколько раз.
Кроме того, если педаль вообще не нажимается, есть вероятность, что под нее попал посторонний предмет. Если ни то, ни другое не наш случай, следует переходить к действительно решительным мерам.

Способ первый – трансмиссия


Навык, которым должен владеть каждый. /Фото: automania.ru.

Навык, которым должен владеть каждый. /Фото: automania.ru.

 

Самый эффективный и безопасный способ остановки автомобиля без помощи тормозов. Суть его предельно проста – постепенно понижение передачи. Давить на газ не нужно, чтобы не увеличивались обороты. Указатель тахометра должен находиться в рабочей зоне. Также ни в коем случае нельзя резко переключаться на большой скорости сразу на первую или вторую передачу. Подобное действие гарантированно закончится трагедией и переворачиванием авто.

Если в машине используется «автомат», то его нужно перевести в ручной режим и проделать все то же самое.

Способ второй – стояночный тормоз


Только на небольшой скорости. /Фото: 24smi.org.

Только на небольшой скорости. /Фото: 24smi.org.

 

Данный способ можно использовать только на небольшой скорости движения автомобиля! Уже при 40 км/ч попытка затормозить «ручником» закончится заносом и переворачиванием автомобиля. Кроме того, даже на небольшой скорости перед использованием стояночного тормоза для сброса скорости следует убедиться в том, что колеса автомобиля идут прямо.

Способ третий – препятствие


В самом крайнем случае. /Фото: kem.kp.ru.

В самом крайнем случае. /Фото: kem.kp.ru.

 

Сбросить скорость могут помочь многочисленные препятствия на дороге. Например, съезд на заснеженную обочину, трение колесам о бордюр, в самом крайнем случае – трение о стоящие автомобили без людей. Данный способ торможения является чрезвычайным и используется только в тех ситуациях, когда полное бездействие гарантированное приведет к еще более худшим последствиям. Следует также помнить о том, что при столкновении (наезде на) препятствие, машина может поменять направление движения!

Итог: водитель, помни! Автомобиль является источником повышенного риска. Регулярное техническое обслуживание поможет защитить себя и окружающих от проблем с тормозами.

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